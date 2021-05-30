«Тема вратарей сборной нервирует Самонова». Эксперты — об игре и перспективах России на ЧМ

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Риге близится к своему завершению. В преддверии решающих матчей на вопросы «Чемпионата» об игре сборной России на турнире и дальнейших перспективах команды Валерия Брагина ответили известные эксперты, среди которых двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков, а также заслуженные тренеры России Владимир Плющев и Юрий Новиков.

Какие вопросы были заданы:

Вратарь сборной России Александр провёл две сильных игры. Считаете ли вы справедливым, если с четвертьфинала начнёт играть Сергей Бобровский?

С кем в тройке вы видите нападающего Владимира Тарасенко, который сможет сыграть уже в завтрашнем матче со шведами?

В чём прежде всего нужно прибавить сборной России к решающим матчам группы и, что самое важное, к играм навылет?

Кроме того, эксперты высказали своё мнение и по другим насущным темам.

«Естественно, Тарасенко будет после карантина, его попробуют в разных сочетаниях»

Алексей Бадюков считает, что у тренерского штаба россиян есть сразу несколько вариантом с тем, в какую тройку поставить прибывшего из НХЛ нападающего Владимира Тарасенко.

«Выбор вратаря в четвертьфинале будет зависеть от тренерского штаба, впереди ещё две игры. По последним играм Самонова можно сказать, что с каждым матчем у него прибавляется уверенность. Со Швейцарией Александр провёл неплохой матч. Надо аккуратно и поступательно двигаться, как и делает Самонов. А что касается приезда Бобровского, то тренерский штаб будет принимать решение в зависимости от состояния обоих вратарей. Естественно, в какой-то степени будет присутствовать конкуренция, но это на руку нашей сборной.

Возможны разные варианты тройки с Тарасенко. Неизвестно, в каком сочетании команда проведёт следующий матч, потому что есть выбывшие ребята, которые могут ещё и вернуться. Естественно, Тарасенко будет после карантина, его попробуют в разных сочетаниях. У нас есть и Шалунов, и Слепышев, и Бурдасов. Но как мы видели в НХЛ, Тарасенко может играть с любого фланга. Думаю, попробуют его прежде всего с правого фланга.

Самое главное в решающих матчах в группе — сдержать темп. В игре со Швейцарией была хорошая позиционная оборона, у противника не было достаточно острых выпадов. Надо отталкиваться от соперника. Видно, что наша сборная от игры к игре прибавляет».

«Сборной России нужно подтянуть организацию игры в обороне»

Владимир Плющев обратил особое внимание на игру сборной России в обороне, которую, по мнению известного тренера, необходимо подтянуть.

«Самонов нормально отыграл предыдущие игры, но только тренерский штаб может видеть, в каком состоянии находятся вратари. Совершенно зря муссируется тема, кто из пары Бобровский — Самонов должен занять место в воротах сборной — это только нервирует Александра. Он доказал свою состоятельность, это даже не обсуждается. Сезон непростой: переезды, перелёты — тренерам решать, кто и в какой форме находится.

Сборной России нужно подтянуть организацию игры в обороне, а еще надо что-то решать с завершающей стадией. Моменты создают, но их ещё надо уметь реализовывать».

Юрий Новиков заявил, что Сергею Бобровскому нынешний чемпионат мира очень нужен для реабилитации и получения дополнительной энергии и уверенности.

«С моральной стороны для тренеров сборной ситуация с Самоновым и Бобровским одна, но с прагматической и профессиональной — другая. Совершенно очевидно, что Самонов и другие ребята были готовы играть первыми номерами, потому что ни бывших, ни вторых вратарей не бывает. Но как можно отказать Бобровскому? Да никак! Бобровскому нынешний чемпионат мира очень нужен для реабилитации и получения дополнительной энергии, уверенности. В этой ситуации есть закулисные интересы, но они всем давно понятны.

Сделали предложение, от которого нельзя отказаться — это случай с Бобровским. Сергей — один из лучших вратарей в мире. Как можно отказать человеку, который хочет играть за Россию… Ответ же очевиден. При этом нам жалко Самонова и Бочарова — я то уж точно знаю, что такое вратарская доля.

При Бобровском команда в обороне обязательно должна сыграть ещё строже. Как только они развесят клюшки в разные стороны и подумают: «А, у нас же Боб в воротах» — это закончится проблемами. Надёжность в обороне должна быть максимальная.

Что касается Тарасенко, далеко не факт, что он начнёт в одной тройке, закончит в другой, а следующий матч сыграет в этих же сочетаниях. Тарасенко — игрок высокого класса. Надо смотреть по играм, как он будет двигаться. Но то, что атаку надо усиливать — это точно.

Сборной России нужно надёжнее играть в обороне. Мы позволяем сопернику легко входить в зону: защитники занимают не совсем правильную позицию, да и нападающие неправильно действуют в обороне. Бывает даже, что сопровождаем, тем самым позволяем улучшить ситуацию. Нападающие должны активнее играть в защите — это касается обороны не только в нашей зоне, но и в первую очередь «дальней обороны»: не просто обозначать присутствие, а вцепиться в соперника.

Российским хоккеистам надо быстрее переходить в атаку, играть острее с флангов: у Бурдасова такие трюки часто получаются».