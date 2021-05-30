«Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Команде Брагина нужно быть начеку.

Шведы вымучили победу у словаков! Теперь их судьба решится в схватке с Россией

Нынешний чемпионат мира полон сенсаций. Так, один из главных фаворитов турнира, команда Швеции, умудрилась после пяти сыгранных матчей набрать лишь шесть очков и серьёзно осложнить себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф. В случае поражения от словаков шведы рисковали остаться за чертой первой четвёрки группы A.

В свою очередь Словакия, успевшая нанести единственное на данный момент поражение сборной России, удивляет со знаком «плюс». Команда Крэйга Рэмзи набрала до отчётного противостояния 12 очков и расположилась на первом месте в группе, а нападающий сборной Словакии Петер Цегларик возглавил гонку бомбардиров всего турнира.

«Переросли ли мы статус андердогов? Ничего мы ещё не переросли. Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию. Одна из задач тренеров и менеджмента — постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы всё ещё строим команду, каждый раз много новых игроков. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус», — философски рассуждал после победы над россиянами главный тренер словаков Крэйг Рэмзи.

Но нужно двигаться вперёд, а впереди у словаков был матч с раненым зверем, опасным вдвойне. То бишь с командой Швеции.

Впервые на турнире в воротах словаков со стартовых минут появился голкипер Адам Гуска, а у шведов охранять последний рубеж доверили новоиспечённому московскому армейцу Адаму Рейдеборну.

В первом периоде словаки могли воспользоваться удалением у соперника, в составе которого сфолил Магнус Нюгрен, но в итоге номинальные гости отличились лишь в самой концовке.

Словацкие хоккеисты накрыли соперника прессингом в чужой зоне. Уже упомянутый нами Цегларик сместился на правый край и бросил — Рейдеборн отразил шайбу, но она рикошетом от Нюгрена заползла за линию ворот. В какой-то степени курьёзный гол, но шведам от этого было не легче. Их ситуация ухудшалась с каждой секундой. Хотя, казалось бы, куда ещё хуже? 1:0 в пользу Словакии – именно при таком счёте команды отправились на перерыв. На главного тренера «Тре Крунур» Юхана Гарпенлёва было больно смотреть.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Во второй двадцатиминутке шведы всё же восстановили статус-кво. Получилась массированная атака, по итогам которой Фриберг подобрал отскок от лицевого борта и мягко набросил, Сёренсен вылез на пятак и добил шайбу в сетку. Судьи посмотрели повтор на предмет высоко поднятой клюшки, но в итоге логично засчитали гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В третьем отрезке встречи Адам Яношик подвёл свою команду двухминутным удалением. В результате Шведы заперли соперника в зоне, Тёммернес сделал перевод на правый край, Олофссон принял шайбу, сместился к центру и с кистей бросил в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

А ведь в том случае, если бы словаки увели встречу хотя бы овертайм (не говоря уже о победе), сборная России могла досрочно гарантировать себе выход в четвертьфинал. Увы, придётся подождать.

Гол в пустые ворота от Лундестрёма можно считать формальностью. 3:1 – с таким счётом Швеция одержала важнейшую для себя победу.

Завтрашний матч скандинавов с Россией станет ещё интереснее. Это будет настоящая заруба! «Тре Крунур» сами загнали себя в сложное положение и пытаются героически из него выбраться. Они вымучили победу у словаков, и команде Брагина нужно быть начеку.