«Лучший вратарь в мире». Василевский сделал почти 40 сейвов, им восхищались даже соперники

В финале Центрального дивизиона плей-офф НХЛ судьба свела «Каролину» с действующим чемпионом из Тампы. «Молнии» неудачно провели концовку регулярки и заняли третье место, в результате чего вынуждены уже вторую серию начинать в гостях, но подопечных Купера это не особо волнует. «Флориде» они уступили в Санрайзе лишь раз за три матча, а сейчас обыграли «ураганов» в первой встрече в Роли.



Этот матч оказался небогатым на голы, а первой шайбы пришлось ждать до 28-й минуты. «Тампа» получила первый в игре шанс реализовать большинство, и главные кудесники «молний» Хедман, Кучеров и Пойнт начертили классную комбинацию.

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Кучеров укрепился в лидерах бомбардирского списка Кубка Стэнли, а также набрал уже 107 (39+68) очков в плей-офф НХЛ. Никита шестой по результативности среди всех русских хоккеистов, до Павла Дацюка (113 очков) ему остаётся совсем немного.



Ответить на гол «Тампы» «Каролина» также сумела в большинстве в самом начале третьего периода. Андрей Свечников и Джейк Бин несколькими передачами раскачали оборону «молний», и канадец выбрал хороший момент для завершающего броска.

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Свечников набрал очки впервые за четыре игры, а его голевое молчание длится уже шесть матчей подряд. Не такой яркий, как ожидалось, сезон выдаёт Андрей, и это может повлиять на сумму и длину его первого взрослого контракта в НХЛ, который Свече подписывать этим летом.

«Каролина» отыгралась, но больше ничего забить не смогла, а вот «Тампа» выгрызла победу в первом матче серии. На 53-й минуте Коулман и Гудроу вынудили ошибиться оборону «ураганов», а голкипер Неделькович не справился с не самым сложным броском форварда «молний».

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Но, разумеется, никакой победы «Тампы» не случилось, если бы не феноменальная игра Андрея Василевского. Российский голкипер не слишком уверенно начал этот плей-офф, к его игре даже были вопросы, но шестой матч серии с «Флоридой» и сегодняшний перформанс дают понять, что Василевский в полном порядке.



Андрей совершил 37 сейвов, стал первой звездой матча, и заставил восхищаться собой даже соперников. «Василевский? Он лучший вратарь в мире», — заявил форвард «Каролины» Мартинук. Точно такие же слова в адрес Андрея произнёс и главный тренер «ураганов» Род Бриндамор на пресс-конференции.



Василевский был особенно хорош в первом периоде, когда «Каролина» создала уйму моментов, но ничего не забило. Самый эффектный сейв россиянин совершил после броска Ахо, продемонстрировав и реакцию, и великолепную растяжку.

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Василевский оставил «Тампу» в игре в начале встречи, а затем уже помог «молниям» добиться успеха. Если Андрей собирается проводить на таком уровне всю серию, то это печальные новости для «Каролины».