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ЧМ по хоккею — 2021: на кого выходит Россия, сетка плей-офф, четвертьфинальные пары, турнирная таблица

Кто выходит в плей-офф и на кого попадёт Россия? Расклады на четвертьфинал ЧМ! LIVE
Егор Торишный
ЧМ по хоккею 2021
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Групповой этап чемпионата мира в Латвии подходит к завершению. Смотрим, какими будут пары 1/4 финала.

Какое место в таблице у сборной России

Сборная Швейцарии в первом матче вчерашнего игрового дня разгромила команду Беларуси (6:0). Благодаря этой победе команда Патрика Фишера возглавила группу A, опередив сборные России и Словакии. При этом наша национальная команда сохранила второе место, тогда как словаки рухнули с первой позиции на третью. Это произошло по причине особенностей регламента турнира.

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;
— лучшая разница шайб в личных встречах;
— количество забитых голов в личных встречах.

В активе швейцарцев, россиян и словаков по 12 очков, и на первый план выходит критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом.

Положение команд внутри «треугольника»:

1. Швейцария – 3 (9:5)
2. Россия – 3 (5:4)
3. Словакия – 3 (4:9)

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею-2021
Календарь игр плей-офф

Попадёт ли Канада в плей-офф?

Канада попадёт в четвертьфинал, если она:

— проигрывает Финляндии в овертайме/по буллитам, Казахстан уступает Норвегии в основное время, а матч Латвия — Германия заканчивается в основное время (победой любой команды);

— обыгрывает Финляндию в овертайме/по буллитам, а Казахстан не набирает больше очка в матче с Норвегией;

— обыгрывает Финляндию в основное время, а Казахстан не побеждает Норвегию или матч Латвия — Германия не заканчивается в основное время.

Кто гарантировал себе место в плей-офф (выделены)

Группа А: Швейцария, Россия, Словакия, Чехия, Швеция.

Группа В: Финляндия, США, Казахстан, Германия, Латвия, Канада.

Четвертьфинальные пары на данный момент

Швейцария (1А) – Германия (4В)
Россия (2А) – Казахстан (3В)
Финляндия (1В) – Чехия (4А)
США (2В) – Словакия (3А)

Расписание ближайших матчей

ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Б
Дания
0:1 Йенсен (Лауридсен, Олесен) – 03:41' (5x4)   1:1 Кубалик (Хитил, Врана) – 45:23' (5x5)   2:1 Хитил – 65:00' (ПБ)
ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
США
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Робертсон (Донато, Гарланд) – 38:56' (5x4)   2:0 Блэквелл (Робинсон) – 59:34' (en)
ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Швеция
ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Швейцария
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Чехия
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Италия
Не начался
США
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Латвия
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