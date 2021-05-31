Групповой этап чемпионата мира в Латвии подходит к завершению. Смотрим, какими будут пары 1/4 финала.

Кто выходит в плей-офф и на кого попадёт Россия? Расклады на четвертьфинал ЧМ! LIVE

Какое место в таблице у сборной России

Сборная Швейцарии в первом матче вчерашнего игрового дня разгромила команду Беларуси (6:0). Благодаря этой победе команда Патрика Фишера возглавила группу A, опередив сборные России и Словакии. При этом наша национальная команда сохранила второе место, тогда как словаки рухнули с первой позиции на третью. Это произошло по причине особенностей регламента турнира.

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;

— лучшая разница шайб в личных встречах;

— количество забитых голов в личных встречах.

В активе швейцарцев, россиян и словаков по 12 очков, и на первый план выходит критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом.

Положение команд внутри «треугольника»:

1. Швейцария – 3 (9:5)

2. Россия – 3 (5:4)

3. Словакия – 3 (4:9)

Попадёт ли Канада в плей-офф?

Канада попадёт в четвертьфинал, если она:



— проигрывает Финляндии в овертайме/по буллитам, Казахстан уступает Норвегии в основное время, а матч Латвия — Германия заканчивается в основное время (победой любой команды);



— обыгрывает Финляндию в овертайме/по буллитам, а Казахстан не набирает больше очка в матче с Норвегией;



— обыгрывает Финляндию в основное время, а Казахстан не побеждает Норвегию или матч Латвия — Германия не заканчивается в основное время.

Кто гарантировал себе место в плей-офф (выделены)

Группа А: Швейцария, Россия, Словакия, Чехия, Швеция.

Группа В: Финляндия, США, Казахстан, Германия, Латвия, Канада.

Четвертьфинальные пары на данный момент

Швейцария (1А) – Германия (4В)

Россия (2А) – Казахстан (3В)

Финляндия (1В) – Чехия (4А)

США (2В) – Словакия (3А)

Расписание ближайших матчей