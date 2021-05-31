Кто выходит в плей-офф и на кого попадёт Россия? Расклады на четвертьфинал ЧМ! LIVE

Какое место в таблице у сборной России
Сборная Швейцарии в первом матче вчерашнего игрового дня разгромила команду Беларуси (6:0). Благодаря этой победе команда Патрика Фишера возглавила группу A, опередив сборные России и Словакии. При этом наша национальная команда сохранила второе место, тогда как словаки рухнули с первой позиции на третью. Это произошло по причине особенностей регламента турнира.
В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:
— набранные очки в личных встречах;
— лучшая разница шайб в личных встречах;
— количество забитых голов в личных встречах.
В активе швейцарцев, россиян и словаков по 12 очков, и на первый план выходит критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом.
Положение команд внутри «треугольника»:
1. Швейцария – 3 (9:5)
2. Россия – 3 (5:4)
3. Словакия – 3 (4:9)
Попадёт ли Канада в плей-офф?
Канада попадёт в четвертьфинал, если она:
— проигрывает Финляндии в овертайме/по буллитам, Казахстан уступает Норвегии в основное время, а матч Латвия — Германия заканчивается в основное время (победой любой команды);
— обыгрывает Финляндию в овертайме/по буллитам, а Казахстан не набирает больше очка в матче с Норвегией;
— обыгрывает Финляндию в основное время, а Казахстан не побеждает Норвегию или матч Латвия — Германия не заканчивается в основное время.
Кто гарантировал себе место в плей-офф (выделены)
Группа А: Швейцария, Россия, Словакия, Чехия, Швеция.
Группа В: Финляндия, США, Казахстан, Германия, Латвия, Канада.
Четвертьфинальные пары на данный момент
Швейцария (1А) – Германия (4В)
Россия (2А) – Казахстан (3В)
Финляндия (1В) – Чехия (4А)
США (2В) – Словакия (3А)
Расписание ближайших матчей
- 31 мая 2021
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19:45
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19:38
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19:15
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19:04
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19:02
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18:53
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18:50
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18:40
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18:26
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18:23
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18:00
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17:36
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17:33
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17:22
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16:30
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16:26
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16:02
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15:46
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15:37
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15:15
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14:54
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14:49
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14:35
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14:22
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14:15
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14:11
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14:08
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13:51
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13:31
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13:13
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13:02
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12:54
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12:41
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12:23
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12:22