«Таких надо ставить на место». Матч Россия — Швеция, который закончился «жестом смерти»

Сегодня сборные России и Швеции скрестят клюшки в Риге. И, хотя это только матч группового раунда, ни те ни другие ещё не обеспечили себе выход в плей-офф. У нашей команды в запасе ещё один матч с Беларусью, а шведы так и вовсе балансируют на грани грандиозного провала — если не выиграют, то точно окажутся за бортом четвертьфинала. В преддверии встречи «Чемпионат» вспоминает одну из самых ярких игр между этими двумя соперниками, в которой на кону тоже стояло очень многое. Полуфинал ЧМ-2014 в Минске.

Россия под предводительством Олега Знарка, для которого это был первый турнир в роли главного тренера сборной, катком прошлась по всем соперникам в группе, выиграв семь матчей с общим счётом 31:7, и Франция в четвертьфинале тоже не стала преградой. В полуфинале нас ждали шведы, которые стали первой серьёзной проверкой на прочность.

Соперник открыл счёт в первой же смене — Россия упустила выход один в одного Оскара Мёллера. Пришлось проявлять характер и отыгрываться, что и было сделано уже по ходу первого периода. Сначала Плотников сравнял счёт, добив в пустой угол, а за две минуты до перерыва Широков отобрал шайбу в средней зоне и разобрался с Нильссоном. На экваторе встречи Антон Белов забросил третью шайбу — шведы, конечно, пытались отыграться, в концовке сняли вратаря, да ещё и Денисов некстати схватил удаление.

Россияне героически выстояли вчетвером против шестерых — Плотников мужественно бросился под шайбу, еле поднялся на ноги, а когда поехал на смену, Микаэль Баклунд в сердцах зарядил ему локтем в грудь.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На льду началась заварушка, но она померкла по сравнению с тем, что творилось на скамейках противников. Главный тренер «Тре Крунур» возмущался, намекая на симуляцию у Плотникова, но пуще всех разошлись его помощник Рикард Грёнборг и Олег Знарок. Они яростно кричали друг на друга, а российский тренер к тому же подкреплял слова выразительными жестами, так что было понятно без слов. Он показывал, что ждёт шведа, если тот встретится с ним в подтрибунном помещении после игры, а напоследок показал «жест смерти» — провёл рукой по горлу.

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Грёнборг, кстати, хоть и обошёлся без подобных жестов, тоже не был ангелом во плоти. Свою эмоциональность он уже демонстрировал в молодёжной сборной Швеции — кидался бутылками с водой в полуфинале МЧМ-2014 с Россией (кстати, выигранном), а перед финалом МЧМ-2012 его игроки на камеру разбивали клюшками матрёшки.

На пресс-конференции шведские журналисты первым делом спросили Олега Валерьевича про красноречивый жест, на что он едко ответил: «У меня горло болит, у нас тренерам выдали тоненькие костюмчики, а мы постоянно находимся на льду, вот и простыли все. Слышите, я даже говорю хрипло. Пробовал лечиться — пока не помогает. У нас ведь нет таких хороших лекарств, как у вас в Швеции.

Что же касается инцидента на льду, то шведский игрок поступил очень некрасиво. Поступок его был недостойный. Нужно уметь проигрывать красиво. Учитесь проигрывать красиво. Если вы считаете, что у меня нехарактерная команда, вы ошибаетесь. Если бы я не остановил парней, они устроили бы Ледовое побоище. Вы в курсе, чем закончилось Ледовое побоище? Даже трудно представить, что тогда было бы. Но я их удержал. А этот швед. Встретились бы мы с ним на улице…»

Этот инцидент мог дорого стоить сборной России, ведь дисциплинарный комитет ИИХФ дисквалифицировал Олега Знарка (как и Грёнборга, но он-то не был главным) на финальную встречу с Финляндией, да ещё и лишил аккредитации, то есть запретил появляться в раздевалке и на награждении. О решении команда узнала на утренней раскатке.

«Думаю, дело в том, что я эмоциональный человек. Была провокация со стороны шведов. Один там подскочил к заградительному стеклу, начал ругаться. На льду могла начаться массовая драка, вот я на себя всё внимание и отвёл. Конечно, обидно было за фол, который применили против Серёги Плотникова. Он играет на уколах. Его мениск то вылетает, то на место встаёт. Уже сегодняшняя игра была под вопросом. Но человек он мужественный, хочет доиграть до конца. Я такой, какой я есть. Другим не буду. Если я буду менее эмоциональным, это пойдёт во вред команде.

Я вчера специально посмотрел, что Грёнборг вытворял на молодёжном чемпионате — с бутылками, с матрёшками… Таких людей надо ставить на место», — сказал Знарок перед финалом.

В своих ребятах у него сомнений не было, дисквалификация тренера только ещё больше сплотила Россию. «Я вот их сейчас после раскатки собрал в кругу, сказал: «Ребятки, так и так». Они сказали: «Выйдем, порвём!» — рассказал Знарок.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Вышли и порвали, и Знарку, просидевшему весь финал в ложе с гарнитурой, уже никто не запретил выйти на лёд, получить золотую медаль и вместе со всеми праздновать победу. А с Грёнборгом они этот инцидент быстро забыли и даже подружились — тем более что швед вскоре возглавил «Тре Крунур» и стал часто пересекаться со Знарком как на турнирах, так и в поездках по Северной Америке.

«Знарок — отличный тренер. У нас хорошие профессиональные, рабочие отношения. Так же, как и я, он стоит за свою команду, он защищает свою. Понятно, что в игре может случиться всякое. Но как бы то ни было, я с большим уважением отношусь к нему и его достижениям», — рассказывал Грёнборг.