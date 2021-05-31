Казахстан мог войти в историю, но проиграл Норвегии. Теперь можно забыть о плей-офф ЧМ?

Развязка группового этапа чемпионата мира – 2021 в Латвии всё ближе. До начала вечерних матчей понедельника пять сборных потеряли шансы на выход из группы. Также были известны два участника плей-офф. Оба коллектива представляют группу В – речь о сборных Финляндии и США. И пока внимание большинства зрителей было приковано к встрече сборных России и Швеции, на «Арене Рига» могла определиться команда, которая присоединится к скандинавам и «звёздно-полосатым» в состав счастливчиков из второй восьмёрки и оформит выход в четвертьфинал турнира.

Сборная Казахстана является одним из главных открытий этого первенства. «Барсы» отлично проводят чемпионат и уже успели одержать сенсационную победу над Финляндией и обыграть также хорошо зарекомендовавшую себя команду Германии. Казахстанцы потерпели два поражения в матчах со сборными США и Канады, но это не помешало им перед сегодняшним матчем расположиться на третьей строчке в таблице сохранить отличные шансы на выход в плей-офф. Для исторического достижения (Казахстан никогда ранее не доходил до четвертьфиналов) подопечным Юрия Михайлиса нужно было обыграть сборную Норвегии в основное время. Хотя победа в овертайме и даже поражение оставляли шансы на выход из группы, казахстанцам явно не хотелось полагаться на судьбу и решить всё самостоятельно.

«Эйфории в команде никакой нет. Она могла быть после встреч с Латвией и Финляндией. Как видите, команда настраивается на каждый матч и отдаётся. Мы будем продолжать выходить и отдавать все силы, играть на результат, на команду», — говорил наставник сборной Казахстана после разгромной победы в матче с итальянцами, которая стала самой крупной для команды на чемпионатах мира в элитных дивизионах.

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Норвежцы же не выполняли никаких турнирных задач. Шансы на выход из группы они уже потеряли, а вылет из элитного дивизиона в этом году никому не грозит. Но желание громко хлопнуть дверью в Риге у скандинавов наверняка присутствовало, поэтому они ярко начали матч и могли открыть счёт уже на исходе первой минуты, однако казахстанцев выручил Никита Бояркин.

«Барсы», как и практически во всех играх этого турнира, долго входили в игру. А в завершающей четверти первого периода им удалось во второй раз за турнир отличиться в стартовом отрезке матча. Игроки сборной Норвегии слишком увлеклись позиционной атакой, в ходе которой Стефан Эспеланн отдал неточную поперечную передачу прямо на клюшку Виктору Сведбергу. Защитник «Барыса» не стал медлить и отличным пасом вывел один на один с голкипером Дмитрия Шевченко, который оторвался от попытавшегося исправить свою же ошибку Эспеланна и, ничего не выдумывая, сильным броском принёс своей команде лидерство в счёте.

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Во второй двадцатиминутке на льду сложилась обратная ситуация. Казахстанцы смотрелись более убедительно, а норвежцы не могли нащупать свою игру и были вынуждены отбиваться от опасных атак соперника. К счастью для скандинавов, шайба никак не хотела залетать в ворота Хенрика Хёукеланна.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Зато подопечные Петтера Торесена воспользовались едва ли не первым своим шансом. Иван Степаненко отправился на две минуты на скамейку штрафников, и уже 30 секунд спустя норвежцам удалось реализовать большинство. Томас Валькве Ольсен отлично среагировал на пас Матиаса Треттенеса и направил шайбу мимо щитков Бояркина.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Этот гол позволил скандинавам вернуться в игру, и остаток второго периода прошёл уже под их контролем. Правда, до перерыва ни одной из команд не удалось выйти вперёд.

Зато это произошло уже через минуту после начала третьего отрезка. Быстрая контратака получилась у норвежцев. Автор передачи на первый гол Треттенес ещё раз блеснул индивидуальным мастерством, обыграв защитника и отдав пас на дальнюю штангу, где Эскеланн реабилитировался за свою ошибку и вывел сборную Норвегии вперёд. Немного не повезло в этом эпизоде Никите Бояркину – шайба прошла аккурат под его щитком.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Буквально тут же скандинавы могли увеличивать преимущество, но на этот раз сильнее оказался вратарь.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Попытки казахстанцев отыграться ни к чему не приводили. Шайба часто оказывалась в зоне норвежцев, но надолго там не задерживалась – позиционные атаки не приносили подопечным Юрия Михайлиса никакой пользы. Из-за этого игрокам сборной Казахстана приходилось искать любые возможности поразить ворота соперника, но чаще всего броски наносились с открытого льда и не представляли опасности для Хёукеланна.

Ближе к концу периода казахстанцы не сумели реализовать большинство, а затем всё-таки пропустили в третий раз. Сработал братский дуэт – Кен-Андре Олимб отдал пас брату Матису, и тот за минуту до конца основного времени установил окончательный счёт встречи, неотразимо бросив в верхний угол ворот.

Сборная Казахстана упустила отличную возможность впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ и усложнила себе жизнь. Теперь ей остаётся надеяться, что сборная Канады уступит финнам в основное время, а матч Германии и Латвии продлится не дольше трёх периодов. Судьба подопечных Юрия Михайлиса находится в руках их соперников.