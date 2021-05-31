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Норвегия – Казахстан – 3:1, видео, голы, обзор матча чемпионата мира по хоккею 2021

Казахстан мог войти в историю, но проиграл Норвегии. Теперь можно забыть о плей-офф ЧМ?
Дмитрий Сторожев
Норвегия – Казахстан – 3:1
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Подопечные Юрия Михайлиса могли обеспечить себе выход в плей-офф, но вместо этого создали большие проблемы.

Развязка группового этапа чемпионата мира – 2021 в Латвии всё ближе. До начала вечерних матчей понедельника пять сборных потеряли шансы на выход из группы. Также были известны два участника плей-офф. Оба коллектива представляют группу В – речь о сборных Финляндии и США. И пока внимание большинства зрителей было приковано к встрече сборных России и Швеции, на «Арене Рига» могла определиться команда, которая присоединится к скандинавам и «звёздно-полосатым» в состав счастливчиков из второй восьмёрки и оформит выход в четвертьфинал турнира.

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Сборная Казахстана является одним из главных открытий этого первенства. «Барсы» отлично проводят чемпионат и уже успели одержать сенсационную победу над Финляндией и обыграть также хорошо зарекомендовавшую себя команду Германии. Казахстанцы потерпели два поражения в матчах со сборными США и Канады, но это не помешало им перед сегодняшним матчем расположиться на третьей строчке в таблице сохранить отличные шансы на выход в плей-офф. Для исторического достижения (Казахстан никогда ранее не доходил до четвертьфиналов) подопечным Юрия Михайлиса нужно было обыграть сборную Норвегии в основное время. Хотя победа в овертайме и даже поражение оставляли шансы на выход из группы, казахстанцам явно не хотелось полагаться на судьбу и решить всё самостоятельно.

«Эйфории в команде никакой нет. Она могла быть после встреч с Латвией и Финляндией. Как видите, команда настраивается на каждый матч и отдаётся. Мы будем продолжать выходить и отдавать все силы, играть на результат, на команду», — говорил наставник сборной Казахстана после разгромной победы в матче с итальянцами, которая стала самой крупной для команды на чемпионатах мира в элитных дивизионах.

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Норвежцы же не выполняли никаких турнирных задач. Шансы на выход из группы они уже потеряли, а вылет из элитного дивизиона в этом году никому не грозит. Но желание громко хлопнуть дверью в Риге у скандинавов наверняка присутствовало, поэтому они ярко начали матч и могли открыть счёт уже на исходе первой минуты, однако казахстанцев выручил Никита Бояркин.

«Барсы», как и практически во всех играх этого турнира, долго входили в игру. А в завершающей четверти первого периода им удалось во второй раз за турнир отличиться в стартовом отрезке матча. Игроки сборной Норвегии слишком увлеклись позиционной атакой, в ходе которой Стефан Эспеланн отдал неточную поперечную передачу прямо на клюшку Виктору Сведбергу. Защитник «Барыса» не стал медлить и отличным пасом вывел один на один с голкипером Дмитрия Шевченко, который оторвался от попытавшегося исправить свою же ошибку Эспеланна и, ничего не выдумывая, сильным броском принёс своей команде лидерство в счёте.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Во второй двадцатиминутке на льду сложилась обратная ситуация. Казахстанцы смотрелись более убедительно, а норвежцы не могли нащупать свою игру и были вынуждены отбиваться от опасных атак соперника. К счастью для скандинавов, шайба никак не хотела залетать в ворота Хенрика Хёукеланна.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Зато подопечные Петтера Торесена воспользовались едва ли не первым своим шансом. Иван Степаненко отправился на две минуты на скамейку штрафников, и уже 30 секунд спустя норвежцам удалось реализовать большинство. Томас Валькве Ольсен отлично среагировал на пас Матиаса Треттенеса и направил шайбу мимо щитков Бояркина.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Этот гол позволил скандинавам вернуться в игру, и остаток второго периода прошёл уже под их контролем. Правда, до перерыва ни одной из команд не удалось выйти вперёд.

ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Шевченко (Сведберг) – 16:00' (5x5)   1:1 Валькве Ольсен (Треттенес, Холёс) – 27:57' (5x4)   2:1 Эспеланн (Треттенес, Россели Ольсен) – 41:08' (5x5)   3:1 Олимб (Олимб) – 59:00' (5x5)

Зато это произошло уже через минуту после начала третьего отрезка. Быстрая контратака получилась у норвежцев. Автор передачи на первый гол Треттенес ещё раз блеснул индивидуальным мастерством, обыграв защитника и отдав пас на дальнюю штангу, где Эскеланн реабилитировался за свою ошибку и вывел сборную Норвегии вперёд. Немного не повезло в этом эпизоде Никите Бояркину – шайба прошла аккурат под его щитком.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Буквально тут же скандинавы могли увеличивать преимущество, но на этот раз сильнее оказался вратарь.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Попытки казахстанцев отыграться ни к чему не приводили. Шайба часто оказывалась в зоне норвежцев, но надолго там не задерживалась – позиционные атаки не приносили подопечным Юрия Михайлиса никакой пользы. Из-за этого игрокам сборной Казахстана приходилось искать любые возможности поразить ворота соперника, но чаще всего броски наносились с открытого льда и не представляли опасности для Хёукеланна.

Ближе к концу периода казахстанцы не сумели реализовать большинство, а затем всё-таки пропустили в третий раз. Сработал братский дуэт – Кен-Андре Олимб отдал пас брату Матису, и тот за минуту до конца основного времени установил окончательный счёт встречи, неотразимо бросив в верхний угол ворот.

Сборная Казахстана упустила отличную возможность впервые в истории выйти в плей-офф ЧМ и усложнила себе жизнь. Теперь ей остаётся надеяться, что сборная Канады уступит финнам в основное время, а матч Германии и Латвии продлится не дольше трёх периодов. Судьба подопечных Юрия Михайлиса находится в руках их соперников.

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