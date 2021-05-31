Форвард «Сент-Луиса» провёл первый матч на турнире и сразу стал героем.

Победный буллит Тарасенко, который разбил надежды Швеции на выход из группы на ЧМ-2021

Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко провели первый матч на чемпионате мира в Латвии. Хоккеисты прибыли в расположение сборной России по ходу турнира, поэтому были вынуждены находиться на карантине.

В обновлённом составе сборная России обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина по итогам серии буллитов.

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Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира. Подопечные Юхана Гарпенлёва набрали 10 очков в семи матчах и заняли пятое место в группе А.

Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира, 19 раз выигрывала серебро, а также имеет 17 бронзовых наград.

Судьба встречи решилась в серии буллитов, где победный бросок оказался на счету Тарасенко, эффектно расправившегося с голкипером шведов. Гол россиянина разбил надежды шведской сборной на выход из группы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Таким образом, сборная России набрала 14 очков и вышла на первое место в группе А. Сборная Швеции набрала 10 очков и сравнялась по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказалась ниже и не смогла выйти в четвертьфинал.

Кроме россиян, место в плей-офф чемпионата мира — 2021 себе обеспечили Швейцария, Словакия и Чехия.

«Мне такой хоккей нравится! До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали. Две классные команды, которые показали напористый и целеустремлённый хоккей. Вратари хорошо играли, да и все-все хоккеисты играли очень здорово.

Сегодняшняя игра — украшение чемпионата мира. Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас, конечно, это нервы», — сказал по итогам матча президент ФХР Владислав Третьяк.