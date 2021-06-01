«Худший гол в моей карьере, это недопустимо». Как «Торонто» опять провалил плей-офф НХЛ

«Торонто» — одна из самых ярких и сумасшедших команд НХЛ, с которой просто невозможно соскучиться. Правда, вряд ли этой весёлости действительно рады фанаты «листьев», ведь она уже который год приводит к кубковым поражениям «Мэйпл Лифс».



В нынешнем плей-офф с «Торонто» произошла старая история: они весьма уверенно вели 3-1 в серии с «Монреалем», но проиграли «Канадиенс» две встречи подряд. Да как проиграли? Оба раза «листья» совершали камбэк по ходу матча (уходили с 0:3 и с 0:2), но затем моментально проигрывали в овертаймах. Какая-то насмешка судьбы, до боли знакомая болельщикам «Лифс».

«Торонто» не выигрывал Кубок Стэнли с 1967-го — 54 года! Но это даже не самая угнетающая статистика «листьев», ведь последние 17 лет они вообще не могут выиграть ни одной серии плей-офф в НХЛ! Вот что действительно похоже на проклятие, которое не может изменить один из самых талантливых и звёздных составов в лиге, подобравшийся у «Мэйпл Лифс» в последние годы.



Проигрыши «листьев» «Монреалю» в пятом и шестом матчах намекали, что и в этот раз «Торонто» не уйти от судьбы. Но всё должна была решить седьмая игра на «Скотиабанк-Арене», которая началась со счёта 0:0 и без всяких предрассудков. Но…

«Подумать только, как упорно сражалась наша команда, а потом… худший гол в моей карьере случился в седьмой игре. Это недопустимо», — крайне разочарованный вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл так описал первую шайбу в матче от Брендана Галлахера.



Этот гол не стал победным, не был забит на последней минуте, но он получился достаточно дешёвым — Кэмпбелл пропустил простой бросок между ног — и как бы дал всем понять, что «Торонто» сегодня снова не свезёт.

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А дальше — всё как обычно для «Мэйпл Лифс». У молодых звёзд «листьев» ничего путного не получалось, в то время как опытные игроки соперника делали результат. Прайс тащил в воротах, Перри удачно находил место на пятачке в большинстве.

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В этот раз никакого камбэка от «Торонто» не случилось. «Листья» вплоть до предпоследней минуты не могли пробить Прайса, а когда Нюландер всё-таки сделал это, то особо не радовался. Ведь счёт к тому моменту уже был 3:0 в пользу «Монреаля», минутой ранее Тоффоли поразил пустые ворота.

«Торонто» проиграл и снова не сумел пройти первый раунд Кубка Стэнли, хотя в этот раз казалось, что «листья» прервут-таки свою ужасную серию и избегут провала. Но...17 лет без успехов в плей-офф! Последний раз «Лифс» заканчивали раунд победой весной 2004-го в последний долокаутный сезон, в той команде играли Белфор, Сундин, Маккейб, Нуиндайк, Робертс, Нолан, Каберле, а также Александр Могильный, Николай Антропов, Алексей Поникаровский… 20 апреля 2004-го «Торонто» выиграл седьмой матч серии у «Оттавы», и с тех пор — как отрезало. И что делать с этим, пока никто не знает.

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«Монреаль» же великолепно вытащил эту серию, одержав три победы подряд, в том числе две на чужой площадке. «Канадиенс» идут в финал Северного дивизиона, где их уже заждался «Виннипег».