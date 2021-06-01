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Турнирные расклады на плей-офф ЧМ по хоккею — 2021, положение в группах, как Канаде и Казахстану попасть в четвертьфинал

Станет ли Россия первой и пройдёт ли Канада в плей-офф? Последние вопросы в таблице ЧМ
Сергей Емельянов
Турнирные расклады на плей-офф ЧМ по хоккею
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На групповом раунде чемпионата мира не сыграны шесть матчей. Сегодня определят окончательное положение в группах и состав четвертьфиналов.

На групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею наступил последний игровой день, в который состоятся сразу шесть матчей. После того как накануне сборная России в серии буллитов сломила сопротивление команды Швеции (3:2 Б), в группе A досрочно были определены все участники четвертьфиналов. «Тре Крунур» лишились всех шансов на выход из группы, а борьбу за медали поведут сборные России, Швейцарии, Чехии и Словакии. В другой восьмёрке в четвертьфинал уже вышли команды Финляндии и США, а на оставшиеся две позиции претендуют сразу четыре сборные — Казахстан, Германия, Латвия и Канада. Сегодня мы узнаем окончательное положение команд в группах и итоговый состав четвертьфиналов.

Всё идёт к тому, что Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале! Турнирные расклады на ЧМ Всё идёт к тому, что Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале! Турнирные расклады на ЧМ

Расписание заключительного игрового дня на групповом раунде ЧМ-2021

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Швейцария
Не начался
Великобритания
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Чехия
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Италия
Не начался
США
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Латвия

Выиграет ли сборная России свою группу?

В заключительный игровой день предварительного раунда команде Валерия Брагина предстоит сыграть со сборной Беларуси. Для того чтобы гарантировать себе первое место в группе, нашей национальной команде достаточно одержать любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам).

Турнирная таблица ЧМ-2021 по хоккею

В случае поражения за пределами основного времени существует расклад, при котором сразу три команды — России, Швейцарии и Словакии — наберут по 15 очков. И тогда на первый план выйдет критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом:

Положение команд внутри «треугольника»:

1. Швейцария – 3 (9:5)

2. Россия – 3 (5:4)

3. Словакия – 3 (4:9)

Если Россия потерпит поражение в основное время, тогда практически наверняка первой в группе окажется команда Швейцарии, которая в утреннем матче игрового дня сыграет со сборной Великобритании. В другом матче игрового дня чехи встретятся со словаками. Если не произойдёт никаких чудес, то в своей дуэли чехословаки разыграют третье и четвёртое места в нашей группе. При этом если в первых матчах победят команды Швейцарии и Чехии, тогда Россию во встрече с Беларусью устроит даже ничья в основное время, так как наша команда будет иметь преимущество над швейцарцами по личной встрече.

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Пробьётся ли сборная Канады в плей-офф?

В параллельной группе сборная Канады стартовала на чемпионате мира с трёх поражений кряду, которые сразу же поставили кленовых на край пропасти. Ещё вчера существовал расклад, при котором сегодняшний матч Канады и Финляндии мог не иметь абсолютно никакого турнирного значения. Финны уже гарантировали себе выход в плей-офф, а канадцы могли потерять всякие шансы на продолжение борьбы в случае победы в основное время Казахстана во встрече с Норвегией и любой победы Германии в матче с США.

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Но судьба подарила кленовым возможность самим определить свою судьбу. Американцы обыграли немцев (2:0), а вечером сборная Казахстана потерпела невероятно обидное поражение во встрече с Норвегией (1:3). Эта неудача легко может стать фатальной для казахстанских хоккеистов и способна лишить их первого в истории страны выхода в плей-офф. Неожиданное поражение сборной Казахстана подарило команде Канады реальные шансы на выход из группы. Для них расклад теперь невероятно простой — их устроит любая победа для прохода в стадию плей-офф.

Германия и Латвия могут определить четвертьфиналиста в очном матче

В заключительном матче игрового дня в группе B состоится своего рода матч 1/8 финала Германия — Латвия. Практически при любом исходе других встреч в плей-офф сможет пройти только победитель этого матча, но существует расклад и совместного прохода. Изучим все возможные варианты.

Если утром Канада добьётся победы, тогда в её активе станет 11 или 12 очков, а у Казахстана в любом случае останется 10 баллов. При таком раскладе победитель матча Германия — Латвия также набирает 11 или 12 очков и вместе с Канадой выходит в плей-офф, а проигравший с 9 или 10 очками вместе с Казахстаном выбывает из турнира.

При поражении канадцев в основное время дальше идут Германия/Латвия и Казахстан, так как команда Юрия Михайлиса обыграла этих соперников в личной встрече. Более интересная ситуация может сложиться, если Канада потерпит поражение в овертайме или в серии буллитов. В случае осечки канадцев за пределами основного времени может возникнуть сценарий, при котором три команды наберут по 10 очков, и вступит в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними.

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Изучим этот расклад подробнее: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

  1. Латвия – 4 (4:3)
  2. Канада – 3 (4:4)
  3. Казахстан – 2 (5:6)

Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

  1. Германия – 3 (5:4)
  2. Канада – 3 (5:5)
  3. Казахстан – 3 (5:6)

Следовательно, приходим к очевидному выводу, что для исторического выхода Казахстана в плей-офф им необходима только победа Финляндии над Канадой в основное время. В свою очередь Канаде для попадания в четвертьфинал нужно обыгрывать финнов любым способом. В противном случае канадцы повторят незавидную участь шведов, впервые в истории оставшись без четвертьфинала.

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Если Канада пройдёт в четвертьфинал, там она может сыграть с Россией

Любопытно, что в случае выхода канадцев в четвертьфинал нас может ждать фирменная вывеска хоккея на уровне сборных: Россия — Канада. Наиболее вероятный вариант, при котором этот матч может состояться уже на стадии четвертьфинала: сборная России сохранит лидерство в группе по итогам заключительного дня группового этапа, Канада выиграет у Финляндии, а матч Германия — Латвия завершится победой одной из команд в основное время.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:

первая команда группы А – четвёртая команда группы В;

первая команда группы В – четвёртая команда группы А;

вторая команда группы А – третья команда группы В;

вторая команда группы В – третья команда группы А.

В результате на утро 1 июня четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:

Россия (1A) – Германия (4B);

Швейцария (2A) – Казахстан (3B);

Чехия (3A) – США (2B);

Словакия (4A) – Финляндия (1B).

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