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«Величайший провал современности»: что пишут в Швеции после вылета своей сборной с ЧМ-2021

«Россия вдребезги разбила наши мечты». Шведские СМИ убиты горем после вылета сборной с ЧМ
Елена Кузнецова
Что пишут в Швеции после вылета своей сборной
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Винят главного тренера, моральную слабость и неумение своих игроков действовать в силовой манере.

Шведские СМИ убиты горем после вылета «Тре Крунур» с чемпионата мира – 2021 и в унисон твердят о том, что это самое сокрушительное фиаско, которое можно представить. Самые большие претензии к главному тренеру Юхану Гарпенлёву, для которого этот турнир стал первым в такой роли. После призывов к наставнику уйти федерация шведского хоккея и некоторые журналисты встали на его защиту.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Это не неудача, это фиаско. Вы соврёте, если скажете иначе»

«Швеция провела свой лучший матч турнира с Россией, одной из самых сильных команд на ЧМ, продемонстрировав, что в этой команде был потенциал. Но тем не менее я стою на своём мнении. Непопадание в плей-офф – не неудача, а фиаско.

Начну с позитивных моментов – тяжёлая работа, активная и компактная игра по всей площадке, всё это было отрадно видеть. В матчах с Россией главное – усложнить жизнь мастеровитым игрокам соперника, заставить их играть индивидуально, что Швеции удавалось на протяжении большей части матча.

До этого я не видел такой хорошей структуры игры от Швеции. Несмотря на то что русские много владели шайбой, шведы оттесняли их на периметр и компактно играли перед своими воротами. Но несколько раз они действовали небрежно, и в течение 12 секунд русские использовали пару ошибок соперника и забили голы. Против таких мастеров так нельзя играть.

Затем русские стали пассивными, Швеция смогла снова завладеть инициативой и имела шансы забить победный гол. Но всё это уже не имеет значения.

Швеция не в этом матче упустила ЧМ, а в первых двух с Данией и Беларусью. Почему они так не играли весь турнир? Почему тренеры не смогли создать среду, где приоритет – работа и надёжная оборона? Новому тренеру Гарпенлёву надо было достучаться до команды и осознать, что требуется от тренера на таком уровне. Он изначально говорил, что команда не сыгралась, и это удивительно и было недооценкой всего коллектива.

Теперь роль Гарпенлёва под вопросом, учитывая, что следующий сезон – олимпийский. Федерация должна тщательно проанализировать и принять решение. Этот результат надо рассматривать как провал, и Гарпенлёв несёт основную ответственность за него.

Но, боюсь, результаты анализа будут чем-то вроде: «Этот ЧМ не такой, как обычно, «пузырь» был испытанием для игроков. В этом году было много отказов от игроков НХЛ, что ухудшило наши шансы на успех. Поэтому нельзя предъявлять к сборной те же требования, что раньше».

Но другие сборные тоже в таких условиях, и невыход в плей-офф – это провал. Вы соврёте, если скажете иначе», — пишет Санни Линдстрём из Expressen.

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«Команда казалась морально слабой, почти юношеской. Не хватило лидеров»

«Гарпенлёв ещё до этого поставил Швецию на тот путь, где она сейчас, его послание в последние полтора года было следующим: «Мы не выигрываем в равной борьбе, а проигрываем всё больше и больше». Шведский хоккей должен изменить подход к силовой игре или команда превратится в середнячка или даже обитателя нижней части турнирной таблицы на ЧМ.

Команда казалась морально слабой, практически юношеской. Не хватило лидеров. Не вижу серьёзных преград в выборе доступных игроков. Если главный тренер не вызывает лучших шведских хоккеистов, особенно в линии обороны, то «Тре Крунур» не конкурентоспособны. Есть ребята, которых надо было позвать, лично я бы не прошёл мимо Кристиана Фолина, этот игрок был важен», — заявил шведский эксперт и тренер Никлас Викегард.

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«Большая проблема шведского хоккея – отсутствие силовой игры»

«Старт турнира был ночным кошмаром, в первых двух матчах команда была сама не своей, и это наложило отпечаток на весь турнир. Однако затем команда стала играть всё лучше и лучше. Не знаю, провал это или нет, но, конечно, это плохо и очень неожиданно. Это сенсация, все так считают. Мы должны были быть в восьмёрке лучших, странные ощущения», — говорит бывший тренер сборной Бенгт-Оке Густафссон.

«Это провал, но не соглашусь с теми, кто кивает на слабую линию обороны. Мы не так много голов пропустили, скорее, не сработала атака. После первых двух матчей появился стресс, сработал психологический фактор.

Ещё одна проблема – она не касается игроков НХЛ – что в Швеции больше нет силовой игры. Посмотрите на русских, которые врезались в Рейдеборна, за такое в Швеции могли дать 10 матчей. Это критика не наших судей, а тех, кто устанавливает стандарты и правила. Отсутствие силовой борьбы – большая проблема для шведского хоккея, потому что на международном уровне в нас будут врезаться. Нужны перемены. Если клеймить это провалом, надо клеймить провалом шведский хоккей, ведь у нас больше нет силовой борьбы», — сказал олимпийский чемпион Калле Берглунд.

«Это величайший провал современности», — заключил шведский эксперт Юнас Андерссон.

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«Звоночки звенят, но нам надо быть осторожными с выводами»

На беспощадную критику главного тренера быстро ответили в федерации хоккея Швеции. «Мы даже не обсуждаем, должен ли Гарпенлёв уйти. Я на 100% поддерживаю его. Всё запуталось ещё до начала турнира в связи с отказом ряда игроков. Дело в старте чемпионата, у сборной были и хорошие матчи, но не мне сейчас анализировать. Я просто смотрел игры по телевизору.

Надо быть осторожными с выводами. Понимаю, что звоночки звенят, но нам надо сохранять спокойствие и проанализировать всё всем вместе», — заявил генеральный секретарь федерации Юхан Старк.

«Россия вдребезги разбила наши мечты, но я готов дать Гарпенлёву ещё один шанс»

«Россия разбила вдребезги наши мечты о плей-офф, и этот чемпионат мира обернулся беспросветной тьмой. Швеция провела свой худший ЧМ за 84 года, всех в отставку? Нет, я готов дать Гарпенлёву ещё один шанс на Олимпиаде.

Эта сборная заслуживала второго шанса исходя из того, как она билась с более сильной Россией в последнем матче. Но этого было недостаточно, 12 роковых секунд в третьем периоде превратили 1:0 в 1:2. Олофссон сравнял счёт, но русские выиграли по буллитам.

Подводим итоги ЧМ, которые нельзя назвать иначе, как фиаско. Два слабых матча в начале, которые разрушили всё, с Данией и Беларусью, командами, прежде никогда не обыгрывавшими Швецию на этом турнире.

Гарпенлёв в ответе за это. Его команда была не готова, он не распределил роли. Это два тренерских поражения. Я понимаю, как кипит душа шведского хоккея после плачевного ЧМ. Победа 7:0 над Швейцарией, 3:1 над Словакией и очко в матче с фаворитом Россией не имели значения. Урон был нанесён раньше.

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Я сам считал, что Гарпенлёв должен уйти после одного из худших провалов в истории ЧМ, но это было негодование сразу после поражения от Беларуси. С тех пор я успокоился. Ключевыми факторами в наших победах на ЧМ в XXI веке были не тренеры, а игроки НХЛ. Это был шведский рецепт успеха, особенно с тех пор, как Грёнборг и Гарпенлёв пришли в сборную и наладили отношения с нашими энхаэловцами.

Сейчас Гарпенлёв не мог позволить себе такой роскоши, как дюжина звёзд НХЛ в составе. Это была третьесортная команда по сравнению с составами, которые были у Грёнборга. Плюс два игрока по ходу выбыли с травмами.

И кто займёт место Гарпенлёва, если того уволят? Так быстро никого не найти, а на носу Олимпиада. Уверен, Гарпенлёв многому научился после такой трёпки», — встаёт на защиту тренера обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм.

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