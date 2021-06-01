«Дыр-team, ты поставила Россию на колени». Поражение от Беларуси – последняя капля позора

Сегодня сборная России по хоккею проведёт заключительный матч на групповом этапе ЧМ-2021. В соперниках Беларусь — один из самых удобных оппонентов для нашей национальной команды. С географическими соседями россияне провели 10 матчей в рамках мировых форумов, одержали восемь побед и свели одну встречу в ничью.

Но была в истории противостояний России и Беларуси и одна сенсационная победа красно-зелёных. На ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге поражение от братьев-славян подвело черту под позорным выступлением нашей команды на домашнем турнире и лишило Россию даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Вспоминаем, как это было.

Наверное, про сам чемпионат мира в Петербурге уже всё знают даже те, кто не видел его воочию — в СМИ до сих пор любят вспоминать тот грандиозный провал нашей звёздной команды. Да, собственно, и участники тех событий 20-летней давности не отмалчиваются, признавая, что такого казуса со сборной России не случалось никогда.

Нападающий сборной России на ЧМ-2000 Андрей Николишин: симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок. Тренерами тогда были Якушев, Билялетдинов и Касатонов. Было троевластие. И ещё Третьяк был тренером вратарей. И он всеми правдами и неправдами тянул Брызгалова. Говорил, что вот — это наше будущее. А Илья сырой был, на мой взгляд.



Людей в команде было много. Приехали Буре с Каменским, я с Жамновым. И тренеры не могли определиться, кто будет играть. Набрали имён, но не собрали команду. С шашками наголо разбили французов, а остальные нас все прибили за счёт организации. Почему-то, чтобы мы не гуляли по Питеру, нас вывезли на какую-то базу минутах в 40 от стадиона. Ребята же молодые. Когда приехали в сборную, водили нас по клубам-ресторанам зачем-то, с медведями встречали…



Казалось, что в тренерском штабе не было единогласия. Там не понимали, кого ставить, кого нет. У Билялетдинова была своя пятёрка динамовская — он своих предлагал на большинство. Якушев — своих. Касатонов говорил, что вот энхаэловцы могут это и то. Непонятная история. Команды не было. Было сборище имён. Мы поэтому и проиграли.

Россия стартовала с уверенной победы над французами (8:1), затем проиграла американцам (0:3) и швейцарцам (3:2) и едва не отправилась бороться за выживание, обойдя Францию лишь по дополнительным показателям.



На втором групповом этапе наши сразу же уступили ещё и Латвии, чем поставили себя в крайне печальное положение: даже победы в двух следующих поединках над Беларусью и Швецией не гарантировала выход в плей-офф, а любая новая потеря очков автоматически лишала Россию всех математических шансов на четвертьфинал.

Впрочем, ещё за сутки до встречи с Беларусью стало известно, что Россия — мимо плей-офф. Дело в том, что шведы сыграли вничью со Швейцарией, и этот результат оставил нашу команду за бортом. Несмотря на это, на матч 7 мая 2000 года Россия — Беларусь в «Ледовый» пришло 11 600 зрителей. Люди шли, чтобы хоть в последних матчах турнирах получить моральное удовлетворение, увидеть, может быть, красивую победу раскрепощённой команды. Но были и те, кто пришёл выразить своё отношение к происходящему: на трибунах мелькали плакаты с надписями «Дыр-team, ты поставила Россию на колени» и «RUS не играет в хоккей».

Состав сборной России на матч с Беларусью



Подомацкий;



Гончар — Кравчук; П. Буре — Яшин — Вик. Козлов



Житник — Д. Миронов; О. Петров — Жамнов — Сушинский



Хаванов — А. Марков; Харитонов — Прокопьев — Афиногенов



Галанов; Коваленко — Кудашов — Каменский

Российские звёзды, конечно, не хотели снова разочаровывать публику, однако и в тот вечер у подопечных Александра Якушева ничего не получалось. Форварды по-прежнему злоупотребляли индивидуальными действиями, защитники по-прежнему проваливались, признаков командной игры не наблюдалось, и белорусы, избравшие оборонительную тактику, спокойно справлялись со всеми атакующими потугами сборной России.

Состав сборной Беларуси на матч с Россией



Мезин;



Романов — Матушкин; Скабелка — Карачун — Старостенко



Салей — Хмыль; Ан. Ковалёв — Калюжный — Цыплаков



С. Стась — Кривохижа; В. Панков — Гальченюк — Д. Панков



Копать — Макрицкий; Валуй, Дудик

В результате голкипер Андрей Мезин, не сильно вспотев, отразил 31 бросок, а единственный гол в этом матче белорусы забили на 12-й минуте первого периода в большинстве. Удаление Яшина реализовал Владимир Цыплаков.



ВИДЕО.



За два с половиной периода русские звёзды не сподобились даже на один гол, и после финальной сирены в их адрес с трибун неслось дружное «Позор!». Александр Якушев на пресс-конференции не стал уходить от ответственности и назвал вещи своими именами. «Классных игроков у нас действительно много, но вот команду-звезду создать так и не удалось. Отсюда и такое бездарное выступление», — заявил главный тренер.



Поражение от Беларуси стало последней каплей позора нашей сборной на ЧМ-2000. Подсластить горькую пилюлю России всё-таки смогла — в последней встрече на турнире наши обыграли шведов. Но в истории остались худший для нашей национальной команды результат турнира (11-е место) и единственное за всё время поражение от сборной Беларуси. Надеемся, сегодня о том матче нам даже не придётся вспоминать.