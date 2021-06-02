Час пик в автобусе и на тренировку на роликах. Как живёт сборная России на ЧМ в Риге

Чемпионат мира по хоккею в Риге вступает в решающую стадию – групповой раунд пройден, четвертьфиналисты определены, впереди – игры на выбывание. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» рассказываем, как в это время живёт сборная России в Риге.

Все сборные живут в отеле Radisson Blu, из окон которого открывается прекрасный вид на столицу Латвии. К сожалению, из-за строгих ограничений хоккеистам нельзя выходить в город – покидать отель можно только для тренировок и матчей. Автобус сборной России, как и автобусы других команд, всегда сопровождает полицейский эскорт. Но игроки всё понимают, тем более перед ними стоит важная цель – увезти с собой золото.

«Мы не можем выйти на улицу даже просто подышать. Нас не выпускают и ждут, когда подъедет автобус.

Подъезжает автобус, мы в него садимся и уезжаем. Так что в плане перемещений здесь ничего нет. На первом плане всегда хоккей, правильно? Какие условия там, куда ты едешь, — это немного второстепенный момент. Да и не так много времени мы проводим в номерах, потому что если есть тренировки и игры, то день всегда расписан. Конечно, первые пару дней, когда мы безвылазно сидели в номерах, было тяжеловато. Но таковы условия, и в этом нет ничего страшного», — рассказывал в интервью «Чемпионату» Владислав Гавриков.

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Тренировки по «Зуму» не выходя из номера

Поначалу все сидели на карантине. Для тех игроков, которые заехали в Ригу не позже 16 мая, он длился меньше двух дней, для вновь прибывших – три дня. На карантине нельзя выходить из номеров или обедать в столовой. А чтобы спортсмены могли поддерживать физическую форму, тренерский штаб проводил тренировки по «Зуму». Позже в ФХР поделились подробностями карантинной программы физподготовки: у игроков был весь нужный инвентарь – резинки, мячи, массажные ролики, велотренажёры.

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«Это было необычно. Я никогда так не тренировался со всей командой, а организовано было всё хорошо, нам раздали весь необходимый инвентарь для тренировочного процесса. Тренер занимался вместе с нами и показывал, что нужно делать. В данных условиях это лучше, чем ничего, потому что выходить было никуда нельзя, и так разогнать кровь и потянуть мышцы – это было то, что нужно», — делился впечатлениями Гавриков.

21 мая в расположение команды стали прибывать игроки НХЛ, которые освободились от клубных обязанностей позже других. Сначала приехал защитник Никита Нестеров, 26 мая в Ригу прилетели Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Последнему, кстати, пришлось сначала лететь в Москву и делать шенгенскую визу, а уже оттуда – в Ригу.

«Нормальная комната, есть куда велосипед поставить. Смотришь фильмы, играешь в компьютер, с семьёй и с Димой много разговаривали по телефону. Осталось немного, сегодня можно выходить из номера уже. Нормально было», — делился впечатлениями о карантине Тарасенко.

«Своего кота я оставил в Москве. Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а уже затем полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился. Потренировались в номере, сделали упражнение на велотренажёре. Покачали пресс, поотжимались, чтобы зарядить мышцы энергией. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, но таковы правила», — описывал свой маршрут Орлов.

29 мая приехал вратарь Сергей Бобровский, который закрыл последнее вакантное место в заявке сборной России. Он ещё не играл, но уже отсидел положенный карантин и приступил к тренировкам с командой. Его дебют на турнире должен состояться в четвертьфинале.

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На тренировку сначала на автобусе, потом на роликах

Ледовые занятия – отдельный квест, потому что на тренировочной арене «Даугава» нет раздевалок. Приходится переодеваться на другом стадионе, брать ноги в руки, а в руки – клюшки и коньки, надевать маски и грузиться в автобус, прямо как в час пик. Зато сколько весёлых и красочных фотографий получается! «Каждое утро в общественном транспорте ощущается именно так», — шутят в «твиттере» ФХР.

Кому-то приходится стоять – наверное, не хватило места.

Фото: fhr.ru

Некоторые игроки, например Андрей Кузьменко, приделали к конькам ролики и рассекают в них по асфальту как заправские лыжники.

Фото: fhr.ru

А другие, как Владимир Тарасенко, идут по старинке, в шлёпках.

Фото: fhr.ru

Настроение у всех отличное: в раздевалке улыбки, шутки и смех.

Фото: fhr.ru

Поддержка болельщиков и игра за Россию

Российские болельщики не могут поддержать сборную на турнире вживую – зрителей разрешили пускать на арены только в конце группового раунда, да и визу сейчас получить проблематично. Однако игроки нашей команды всё равно чувствуют, что страна за них болеет. «Хочу сказать большое спасибо за поддержку, потому что она очень важна для нас. Даже находясь по разные стороны экрана, все чувствуют её», — говорил Гавриков.

Несмотря на то что наша сборная выступает на ЧМ-2021 без флага и гимна, все понимают, что играют за Россию. К словам Тарасенко даже добавить нечего: «Главное, что у тебя в душе. Неважно, в какой майке играешь. Имеет смысл думать и переживать о том, что можешь контролировать. Это мы никак контролировать не можем, решение принято. Мы все знаем в душе и сердце, за какую страну приехали играть. У меня это не вызывает негативных эмоций, это реальность, в которой мы живём. Остаётся только принять её. Отнимает ли это то, что мы играем за Россию? Нет».