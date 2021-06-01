«Буду в шоке, если Латвия и Германия выкинут нас с ЧМ». Канадцы мечтают о матче с Россией

Сборная Канады проиграла Финляндии по буллитам, и теперь её судьба решится в матче Латвии и Германии. Родоначальников хоккея устроит победа любой команды в основное время, тогда они займут четвёртое место в группе и выйдут в плей-офф.

«Буду в шоке, если Латвия и Канада выбьют нас с ЧМ. Команды выйдут играть на победу»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан не верит, что в вечернем матче Латвия и Германия способны доиграть до овертайма, чтобы выбить «кленовых листьев» с чемпионата мира.

— Всё было в ваших руках, что пошло не так?

— Это был великолепный матч, обе команды играли здорово, мы проиграли по буллитам. Грех жаловаться на самоотдачу своей команды, мы блестяще провели первый период, бились, но проиграли отличной команде Финляндии. Надеемся на лучшее и посмотрим, как закончится вечерний матч, выйдем ли мы в четвертьфинал.

— Вы многое повидали в карьере, видели хоть раз что-то похожее на шайбу, которая отскочила от лайнсмена в ворота? О чём думали в это время?

— Да, неудачный отскок, к счастью для нас, шайба не зашла в ворота. Лайнсмены тоже принимают участие в матче, надо быть бдительными в воротах. К счастью, наш вратарь успел вернуться и отбить шайбу. Было бы обидно пропустить такой гол.

— На буллитах игроки не нервничали?

— Не думаю, они старались исполнить хорошие финты, иногда можно переборщить с движениями клюшкой. У финнов очень хороший голкипер, ребята пытались дать себе максимальный шанс забить, к сожалению, не получилось. Не сомневаюсь, что наши буллитёры хотели принести победу, но Финляндия тоже сильная команда и забила красивые голы.

— Канада всё чаще использует чемпионат мира, чтобы дать шанс молодым и подающим надежды игрокам. Что думаете об этом турнире?

— Это здорово. У нас очень молодая команда, кажется, самая молодая из всех на турнире. Это отличная возможность для молодёжи поиграть на таком уровне. Думаю, ребята, которые впервые сюда приезжают, оглядываются и понимают, что тут выступают игроки гораздо лучше, чем мы думали. Это был великолепный турнир, мы плохо стартовали, но в последнее время стали показывать отличный хоккей. Надеюсь, что сможем попасть в четвертьфинал и продолжим играть. Последние четыре матча мы играли очень хорошо.

— Представляли, что однажды Латвия и Германия будут решать судьбу Канады на хоккейном турнире?

— Это ковидный год, все команды равные. Две-три сборные из 16 не смогли держаться на уровне, но все остальные команды бьются на равных. Верю, что любой из четвертьфиналистов имеет шанс на золото. Этот год – не такой, как остальные, когда из НХЛ на ЧМ приезжают некоторые топовые игроки. В этом году такого нет, горжусь ребятами, которых мы привезли, они бились. Надеюсь, что выйдем в плей-офф и сыграем с Россией, это будет здорово для нашей команды.

— Латвия и Германия выйдут дальше, если сыграют вничью. Не беспокоитесь, что они могут выбить вас из плей-офф?

— Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет.

«Вечером соберёмся вместе, будем смотреть матч и ждать»

Защитник сборной Канады Оуэн Пауэр рассказал, как «кленовые листья» проведут вечер последнего игрового дня группового этапа.

«Команда прогрессировала по ходу турнира, чем больше мы находились вместе, тем лучше становились. Мы быстро сыгрались, надо продолжать расти как команда. Вечером, наверное, вместе соберёмся в комнате отдыха, будем смотреть матч и ждать».

«Если Канада выйдет в плей-офф, остальным надо быть настороже. Можем выиграть»

Защитник сборной Канады Марио Ферраро надеется попасть в четвертьфинал и предупреждает, что там его команду надо опасаться.

«Пожалуй, это наш лучший матч на турнире – мы бились, хорошо выполняли свою работу. Пропустили пару опасных моментов соперника, особенно в концовке – надо было играть плотнее. Но в целом мы показали настойчивость, держались за шайбу, бились. Играли с сильным соперником, но мы провели хороший матч, один из лучших на этом турнире.

Если выйдем в четвертьфинал, остальным командам надо быть настороже. Мы можем выиграть. У нас был не лучший старт, однако если выйдем в плей-офф, то станем опасным соперником. Сейчас остаётся только надеяться и молиться, больше мы ничего не можем поделать. Но если пройдём в следующий раунд, то будем готовы».