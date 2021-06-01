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Как сборная России громит Беларусь на чемпионате мира по хоккею 2021 года

Россия не пощадила! Беларусь хотела хлопнуть дверью на ЧМ, а получила 0:5 за период
Павел Панышев
Как сборная России громит Беларусь на ЧМ по хоккею
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Команда Михаила Захарова не собралась и снова опозорилась. Ну как так?
Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021

Перед стартом чемпионата мира белорусские фанаты шутили, что такую сборную России их команда сможет обыграть. Но турнир расставил всё по местам. После череды сенсаций гранды взялись за дело и вернулись на свои места. А вот Беларусь, которая набрала четыре очка в матчах со шведами и чехами, больше разжиться баллами не сумела. Подопечные Михаила Захарова замыкали турнирную таблицу группы А. Только представьте, Великобритания находится выше Беларуси. Для последних матч против россиян был прекрасной возможностью уйти с последнего место и громко хлопнуть дверью напоследок.

Примечательно, что перед матчем главный тренер сборной подвергся критике со стороны председателя ФХРБ Дмитрия Баскова и генерального менеджера «Динамо» Андрея Парфимовича. Карьерные перспективы Захарова в сборной никакие.

Сборная России, в свою очередь, давно обеспечила место в плей-офф, решался лишь вопрос места в группе. Один балл гарантировал первую строчку, ноль очков – вторую. Кажется, что всё просто. Но можно ли назвать белорусов проходным соперником?

«Почему так много сенсационных и непредсказуемых результатов на этом чемпионате мира? Во-первых, не самые сильные составы привезли топовые сборные. Не всё звёзды захотели продлевать этот тяжёлый сезон, играть в «пузыре» – и не приехали. Во-вторых, те сборные, которых мы привыкли считать аутсайдерами, добавляют с каждым годом, разбирают хоккей. Тактика и подготовка хоккеистов выходят на новый уровень, поэтому все эти средние сборные подтягиваются.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Перерыв
5 : 0
Беларусь
1:0 Нестеров (Григоренко) – 00:36' (5x5)   2:0 Галимов (Гавриков) – 04:29' (5x5)   3:0 Шалунов (Задоров, Нестеров) – 09:06' (5x5)   4:0 Григоренко (Слепышев, Воронков) – 10:52' (5x5)   5:0 Нестеров (Тарасенко, Барабанов) – 16:28' (5x5)

Самое главное, что они поверили в себя. Для нас, хоккеистов, так даже интереснее, уменьшается количество проходных матчей. Приятно выигрывать в упорной борьбе», — сказал Слепышев.

Первый период позволил расставить все точки над i. Сборная России буквально уничтожала соперника на каждом участке льда. Россияне отличились в первой атаке! Григоренко от борта сделал скидку на Нестерова, который мощно приложился от синей линии! Шайба от штанги влетела в сетку.

Далее Галимов от борта набросил на пятак, шайба угодила в конёк защитнику и влетела в сетку ворот Беларуси.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Шостака заменили на Колосова, но и это не помогло. Россияне заперли соперника в зоне, Нестеров сделал скидку на Задорова, который от синей линии мощным броском пробил, как сперва показалось, Колосова. Правда, не обошлось без поправления Шалунова. Наконец-то забил Максим!

Забил Григоренко, дублем отметился Нестеров, а белорусы будто отбывали номер на льду. Так безобразно, конечно, играть непозволительно.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

5:0 — с таким счётом сборная России выиграла первый период и опозорила Беларусь. Наши географические соседи хотели хлопнуть дверью, а в итоге сели в лужу. И это, конечно, обидно, так как страна для нас далеко не чужая.

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