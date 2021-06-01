Молитвы канадцев были услышаны! Немцы не стали играть «договорняк» и выбили Латвию с ЧМ

Кто бы мог подумать до начала чемпионата мира – 2021, что сборная Канады до последнего матча группового этапа не сумеет обеспечить себе место в плей-офф, а судьба «кленовых» будет зависеть не от них самих, а от сборных Германии и Латвии! Тем не менее именно встреча этих двух команд должна была решить, кто из троицы претендентов продолжит борьбу за золотые медали, а кому сегодня предстоит завершить выступление на первенстве. Победа любой из сборных в основное время гарантировала канадцам путёвку в четвертьфинал, ничья же в отведённые 60 минут означала, что впервые в истории чемпионатов мира сборная Канады не сможет преодолеть порог группового этапа.

Перед матчем хозяева получили мощное усиление – впервые за весь чемпионат трибуны «Арены Рига» посетили болельщики, большая часть из которых, естественно, пришла поддерживать подопечных Боба Хартли.

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С первой же секунды зрители начали неистово болеть за свою сборную, создавая ту атмосферу, которой так не хватало на протяжении всего группового этапа. Однако, к их большому неудовольствию, команда, которую они пришли поддерживать, очень быстро оказалась в положении проигрывающей. Джон Петерка уже через три минуты после стартового свистка заставил домашнюю публику замолкнуть, поразив ближнюю «девятку» ворот Яниса Калниньша.

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Не успели латвийцы осознать, что произошло, как немцы удвоили преимущество. Подопечные Тони Сёдерхольма наказали прибалтов за нерасторопность в зоне защиты и показали, как правильно распоряжаться шайбой: Марцель Нёбельс с пятачка отправил игровой снаряд в сетку. Бросок немца казался не самым опасным, но Калниньш не сумел его отразить, пропустив шайбу под щитком.

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Трибуны «Арены Рига», несмотря на обескураживающее начало, продолжали действовать слаженно – барабаны задавали ритм поддержке, и болельщики продолжали гнать свою сборную вперёд. Однако у хоккеистов из Латвии не было ни слаженности, ни ритма. В атаке у подопечных Боба Хартли не задавалось, и даже два подряд удаления в составе сборной Германии не помогли исправить ситуацию – до перерыва латвийцы не отыграли ни одной шайбы.

Вторую двадцатиминутку хозяева начали куда более уверенно и стали чаще контролировать шайбу в зоне соперника. Латвийцы даже сумели забросить, правда, сделали это в контратаке. Прибалты воспользовались неточной передачей немцев и убежали втроём на одного защитника. А автором гола стал Родриго Аболс, который обыгрался с Увисом Балинскисом и бросил точно под ловушку Матиасу Нидербергеру. Впервые за весь чемпионат гол был сопровождён радостным криком болельщиков – мы ждали этого с начала турнира!

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Латвийцы очень хотели отыграться до конца периода, но шайба Аболса так и осталась единственной, а желание хозяев привело только к необязательному фолу в зоне атаки и удалению Микса Индрашиса на последней минуте.

Третий период долго держал в напряжении и болельщиков на трибунах, и зрителей у телеэкранов, и сборную Канады, игроки которой наверняка следили за матчем. Молитвы канадцев были услышаны, немцы не стали играть «договорняк». Хозяева площадки не сумели отыграться, и счёт остался прежним.

«Не представляю, чтобы такое когда-нибудь случилось. В любом матче, что бы он ни значил, всегда хочешь победить. Я буду в шоке, если они это сделают. В настоящем шоке. Уверен, что обе команды выйдут играть на победу. Посмотрим, что будет», — так ответил главный тренер сборной Канады Жерар Галлан после матча его сборной с командой Финляндии на вопрос о возможности ничейного исхода в основное время встречи Германии и Латвии. Что ж, европейцам не удалось шокировать наставника «кленовых листьев». Сборная Германии обыграла сборную Латвии за 60 минут и закончила групповой этап на третьем месте. Немцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где им предстоит встретиться со Швейцарией. Канадцы же оказались на четвёртой строчке и в первом раунде плей-офф попали на сборную России, занявшую первое место в параллельной группе. Латвийцы, к большому сожалению рижской публики, закончили домашний турнир ни с чем.