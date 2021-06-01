Канада была близка к провалу, а теперь сыграет с Россией! Все четвертьфинальные пары ЧМ

На чемпионате мира по хоккею — 2021 завершён групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары. В заключительный игровой день предварительного раунда сборная России разгромила Беларусь (6:0), благодаря чему наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу станет команда Канады, в свою очередь пробившаяся в плей-офф абсолютно драматическим образом.

Россия — Канада

Дата и время начала матча: 3 июня, 20:15 мск.

Представители страны кленового листа стартовали на мировом первенстве с трёх поражений подряд, изначально поставив себя в очень тяжёлое турнирное положение. Впоследствии канадцам удалось немного выправить ситуацию, но ещё накануне существовал расклад, при котором сегодняшний матч Канады и Финляндии мог не иметь абсолютно никакого турнирного значения. Финны заранее гарантировали себе выход в плей-офф, а канадцы могли потерять всякие шансы на продолжение борьбы в случае победы в основное время Казахстана во встрече с Норвегией и любой победы Германии в матче с США.

Однако неожиданное поражение сборной Казахстана подарило канадцам шанс на прямой выход из группы. Для этого команде Галлана нужно было обыгрывать любым способом сборную Финляндию, вот только они не смогли это сделать, дважды упустив минимальное преимущество в ходе встречи и в итоге уступив в серии буллитов – 2:3 Б. После этого результата казахстанские хоккеисты потеряли даже математические шансы на попадание в четвертьфинал, но и сами канадцы угодили в зависимость от исхода встречи Латвия – Германия. Если бы основное время этого матча завершилось вничью, то три команды бы набрали по 10 очков, и тогда вступило в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними – и этими сборными стали бы Канада и Казахстан.

Новость по теме Почему Канада не выйдет из группы в случае ничьей в матче Латвия — Германия

На счастье родоначальников хоккея Германия добилась победы над Латвией (2:1) в основное время, что позволило канадцам занять четвёртое место в своей группе и избежать первого в своей истории невыхода в плей-офф на чемпионате мира по хоккею, что стало бы для них грандиозным провалом. Теперь в четвертьфинале они сыграют с командой России. В последний раз эти соперники пересекались на мировом первенстве в четвертьфинале ЧМ-2018, и тогда канадцы оказались сильнее – 5:4 ОТ. Сейчас российская команда получила шанс на реванш.

США — Словакия

Дата и время начала матча: 3 июня, 16:15 мск.

Американская команда оставила довольно приятное впечатление от своей игры на групповом этапе. На турнире в Риге «звёздно-полосатые» стартовали с поражения в матче с Финляндией (1:2), после чего одержали шесть побед кряду, что позволило им занять первое место в своей восьмёрке. В составе американцев солирует первая тройка нападения в лице Конора Гарланда, Джейсона Робертсона и Тревора Мура. Именно эти парни забивают львиную долю голов в составе своей команды, а на последнем рубеже надёжно действует Кэлвин Питерсен.

Словаки уже перевыполнили задачу на турнир, впервые за восемь лет сумев пробиться в четвертьфинал мирового первенства. Свой лучший матч на чемпионате мира они провели с командой России (3:1), став единственной командой в нашей группе, сумевшей нанести поражение россиянам. В четвертьфинале американцы смотрятся очевидным фаворитом, но словаки в том самом матче с Россией показали, как они умеют упереться в одной отдельной взятой игре.

Финляндия — Чехия

Дата и время начала матча: 3 июня, 20:15 мск.

Этот матч должен стать настоящим украшением первого раунда плей-офф чемпионата мира. Чехи приехали в столицу Латвии в статусе одного из главных фаворитов турнира, ведь им удалось собрать отличный состав. Якуб Врана, Доминик Кубалик, Филип Задина, Ян Коварж, Филип Хитил – такой атаке могла позавидовать любая сборная на этом чемпионате мира. Однако старт турнира подопечным Филипа Пешана откровенно не удался – после трёх матчей в их активе была лишь одна победа над Беларусью (3:2 ОТ), да и та была добыта в овертайме после грубой ошибки обороны соперника.

Переломный момент для «народной команды» наступил в матче со сборной Швеции, когда они горели 0:2 после 40 минут игры. В заключительном периоде чехи забросили четыре шайбы в ворота «Тре Крунур» и одержали ключевую победу в борьбе за выход из группы. В последнем матче со сборной Словакии (7:3) тренерский штаб чешской команды позволил себе дать отдохнуть целому ряду лидеров, однако даже их отсутствие не помешало чехам отгрузить в ворота соперника семь шайб.

Что касается Финляндии, то она второй чемпионат мира кряду проводит практически без помощи со стороны игроков, выступающих в НХЛ. Сборная Суоми старается обходиться собственными ресурсами, и получается у неё это довольно неплохо. Финны не провалили ни одного матча на групповом этапе, потерпев всего одно поражение в серии буллитов, когда не справились с роскошной игрой голкипера сборной Казахстана Никиты Бояркина. Матчем с Чехией финны начинают защиту на стадии плей-офф титула, добытого на предыдущем мировом форуме.

Швейцария — Германия

Дата и время начала матча: 3 июня, 16:15 мск.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф со второго места в нашей группе. При этом на протяжении всего предварительного раунда команду Патрика Фишера бросало то в жар, то в холод. Наиболее примечательная история произошла в матчах со Швецией и Словакией, когда швейцарцы сначала проиграли шведам 0:7, а затем разгромили словаков – 8:1. В проигранном матче с Россией (1:4) они показали хороший хоккей, но в третьем периоде не смогли найти противоядие против самого ценного игрока минувшего плей-офф КХЛ Сергея Толчинского, который и стал икс-фактором в той встрече.

Немцы вышли в четвертьфинал, одержав победу в стыковом матче с командой Латвии (2:1). На турнире в Риге эту сборную отличает довольно организованная игра в обороне и очень ровный подбор исполнителей в нападении. В защите выделяется проспект «Детройта» Моритц Зайдер, а одной из главных звёзд в атаке считается 25-летний нападающий «Эдмонтона» Доминик Кагун, однако он на данный момент сыграл всего два матча на мировом первенстве. Немецкий джокер проходил вынужденный карантин после перелёта из Канады и пока ещё не успел себя проявить на этом чемпионате. Возможно, своё слово Кагун скажет уже в игре со Швейцарией.

Любопытно, что четыре года назад Германия и Латвия также в очном матче разыграли путёвку в плей-офф. На чемпионате мира 2017 года в предпоследнем туре предварительного раунда немцы сломили сопротивление латышей в серии буллитов – 4:3 Б, в результате чего опередили соперника на одно очко по итогам группового этапа, что позволило им пробиться в четвертьфинал. На сей раз история повторилась – немцы снова победили в ключевом матче и вышли в кубковый раунд.

Регламент плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:



1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.