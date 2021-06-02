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«Каролина» — «Тампа» — 1:2 — видео, голы, обзор матча плей-офф НХЛ

Василевский — скала «Тампы»! У него 68 сейвов за 2 игры и повторение русского рекорда НХЛ
Лев Лукин
«Тампа» обыграла «Каролину» в плей-офф НХЛ
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Андрей выиграл для «молний» оба матча в Роли и догнал Хабибулина по победам в Кубке Стэнли.

В первом матче серии с «Каролиной» «Тампа» выиграла за счёт великолепных действий Андрея Василевского, своего коронного большинства, а также чемпионского характера, позволившего «молниям» не сломаться под давлением «ураганов».

«Лучший вратарь в мире». Василевский сделал почти 40 сейвов, им восхищались даже соперники «Лучший вратарь в мире». Василевский сделал почти 40 сейвов, им восхищались даже соперники

Во второй встрече «Харрикейнз», конечно же, вновь попытались воспользоваться преимуществом домашней площадки и поддержкой 16 тысяч фанатов, однако опять у «Каролины» практически ничего не получилось.

«Тампа» уверенно чувствовала себя в игре вторым номером и снова показала прекрасную реализацию моментов (иногда полумоментов) — 15 бросков в створ ворот Алекса Недельковича превратились в два гола. «Молнии» забивали в нужное время — это отличительная черта кубковых команд. В середине матча отличился Алекс Киллорн, бросавший с сопротивлением из неочевидной позиции, однако голкипер «Каролины» ошибся с выбором позиции в створе ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А на 49-й минуте Энтони Чирелли воспользовался нерасторопностью Брэди Шея, убежал к воротам и броском с неудобной руки переиграл Недельковича.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Тампа» — настоящая машина, не прощающая соперникам мелкие помарки и прекрасно умеющая играть на результат. А сейчас серия переезжает на площадку «молний», где уже они будут действовать первым номером, а их талантливое нападение развернётся на полную мощность.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
02 июня 2021, среда. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Киллорн (Стэмкос) – 27:09' (5x5)   0:2 Чирелли (Хедман, Чернак) – 48:06' (5x5)   1:2 Свечников (Стаал, Терявяйнен) – 58:30' (6x5)

«Каролине», не имеющей достаточного кубкового опыта, пока сопернику предложить особо нечего. Сегодня «ураганы» снова немало бросали, пытались давить, но реальной остроты было меньше, чем позавчера, а голы от «Тампы» прибивали весь настрой.

Андрей Василевский утром в очередной раз вошёл в список финалистов на «Везину» (у него прекрасные шансы выиграть свой второй трофей), а вечером опять подтащил «Тампу», отразив 31 бросок. Всего за две игры в Роли россиянин совершил 68 сейвов — прекрасный результат!

Но «сухим» остаться Василевскому вновь не удалось. Навал «Каролины» всё-таки привёл к голу, а распечатать Андрея сумел его тёзка и соотечественник Свечников. Молодой лидер «ураганов» хотел забить больше всех партнёров в этой встрече (6 бросков в створ), и за полторы минуты до сирены Свеча-младший прошил Василевского с пятачка.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Этот гол подарил надежду «Каролине» и завёл начинавшие пустеть трибуны «Пи-Эн-Си-Арены». «Ураганы» сняли вратаря, осадили владения Василевского, но «Тампа» отбилась очень спокойно и даже как-то буднично. 2:1 в матче, 2-0 в серии. Это противостояние рискует закончиться очень быстро.

«Третий период был лучшим для «Тампы» сегодня. Мы опирались на свою скалу — Андрея Василевского — и бригады меньшинства и выиграли. Возвращение домой с двумя выездными победами — это вишенка на торте!», — отметил капитан «молний» Стивен Стэмкос.

Кстати, что касается скалы Василевского: наш голкипер повторил русский рекорд НХЛ по победам вратарей в матчах Кубка Стэнли. Андрей выиграл в 39-й раз, сравнявшись с другим чемпионским голкипером «молний» Николаем Хабибулиным.

При этом у Василевского лучше разница побед и поражений, что делает его лучшим вратарём русского происхождения в истории плей-офф НХЛ. При этом среди голкиперов с российским паспортом Андрей пока ещё уступает уроженцу Усть-Каменогорска Евгению Набокову, у которого 42 победы. Но мало сомнений, что уже по ходу этого плей-офф Василевский превзойдёт и это достижение.

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