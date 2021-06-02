Василевский — скала «Тампы»! У него 68 сейвов за 2 игры и повторение русского рекорда НХЛ

Андрей выиграл для «молний» оба матча в Роли и догнал Хабибулина по победам в Кубке Стэнли.

В первом матче серии с «Каролиной» «Тампа» выиграла за счёт великолепных действий Андрея Василевского, своего коронного большинства, а также чемпионского характера, позволившего «молниям» не сломаться под давлением «ураганов».

Во второй встрече «Харрикейнз», конечно же, вновь попытались воспользоваться преимуществом домашней площадки и поддержкой 16 тысяч фанатов, однако опять у «Каролины» практически ничего не получилось.



«Тампа» уверенно чувствовала себя в игре вторым номером и снова показала прекрасную реализацию моментов (иногда полумоментов) — 15 бросков в створ ворот Алекса Недельковича превратились в два гола. «Молнии» забивали в нужное время — это отличительная черта кубковых команд. В середине матча отличился Алекс Киллорн, бросавший с сопротивлением из неочевидной позиции, однако голкипер «Каролины» ошибся с выбором позиции в створе ворот.

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А на 49-й минуте Энтони Чирелли воспользовался нерасторопностью Брэди Шея, убежал к воротам и броском с неудобной руки переиграл Недельковича.

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«Тампа» — настоящая машина, не прощающая соперникам мелкие помарки и прекрасно умеющая играть на результат. А сейчас серия переезжает на площадку «молний», где уже они будут действовать первым номером, а их талантливое нападение развернётся на полную мощность.

«Каролине», не имеющей достаточного кубкового опыта, пока сопернику предложить особо нечего. Сегодня «ураганы» снова немало бросали, пытались давить, но реальной остроты было меньше, чем позавчера, а голы от «Тампы» прибивали весь настрой.



Андрей Василевский утром в очередной раз вошёл в список финалистов на «Везину» (у него прекрасные шансы выиграть свой второй трофей), а вечером опять подтащил «Тампу», отразив 31 бросок. Всего за две игры в Роли россиянин совершил 68 сейвов — прекрасный результат!



Но «сухим» остаться Василевскому вновь не удалось. Навал «Каролины» всё-таки привёл к голу, а распечатать Андрея сумел его тёзка и соотечественник Свечников. Молодой лидер «ураганов» хотел забить больше всех партнёров в этой встрече (6 бросков в створ), и за полторы минуты до сирены Свеча-младший прошил Василевского с пятачка.

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Этот гол подарил надежду «Каролине» и завёл начинавшие пустеть трибуны «Пи-Эн-Си-Арены». «Ураганы» сняли вратаря, осадили владения Василевского, но «Тампа» отбилась очень спокойно и даже как-то буднично. 2:1 в матче, 2-0 в серии. Это противостояние рискует закончиться очень быстро.



«Третий период был лучшим для «Тампы» сегодня. Мы опирались на свою скалу — Андрея Василевского — и бригады меньшинства и выиграли. Возвращение домой с двумя выездными победами — это вишенка на торте!», — отметил капитан «молний» Стивен Стэмкос.



Кстати, что касается скалы Василевского: наш голкипер повторил русский рекорд НХЛ по победам вратарей в матчах Кубка Стэнли. Андрей выиграл в 39-й раз, сравнявшись с другим чемпионским голкипером «молний» Николаем Хабибулиным.

При этом у Василевского лучше разница побед и поражений, что делает его лучшим вратарём русского происхождения в истории плей-офф НХЛ. При этом среди голкиперов с российским паспортом Андрей пока ещё уступает уроженцу Усть-Каменогорска Евгению Набокову, у которого 42 победы. Но мало сомнений, что уже по ходу этого плей-офф Василевский превзойдёт и это достижение.