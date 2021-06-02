С американцами наши хоккеисты могут сыграть только в финале, но соперник всё равно будет не из лёгких.

С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ

На чемпионате мира по хоккею — 2021 завершён групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары. В заключительный игровой день предварительного раунда сборная России разгромила Беларусь (6:0), благодаря чему наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу стала команда Канады. В остальных четвертьфиналах сыграют США и Словакия, Швейцария и Германия, а также Финляндия и Чехия.

Расписание четвертьфиналов на ЧМ-2021. Все матчи состоятся 3 июня

16:15 (мск) – Швейцария – Германия

16:15 – США – Словакия

20:15 – Россия – Канада

20:15 – Финляндия – Чехия.

Регламент плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Рейтинг команд после группового этапа

1. США (первое место в группе B с 18 очками);

2. Россия (первое место в группе A с 17 баллами);

3. Финляндия (второе место в группе B с 17 очками);

4. Швейцария (второе место в группе A с 15 баллами);

5. Чехия (третье место в группе A с 13 очками);

6. Германия (третье место в группе B с 12 баллами);

7. Словакия (четвёртое место в группе A с 12 очками);

8. Канада (четвёртое место в группе B с 10 баллами).

Возможная сетка плей-офф для России

Предлагаем вашему вниманию все существующие расклады для определения полуфинальных пар на ЧМ-2021. Для начала изучим варианты при победе сборной России в матче с Канадой.

1. Победили США, Россия, Финляндия и Швейцария.

США (1) – Швейцария (4), Россия (2) – Финляндия (3).

2. Победили США, Россия, Финляндия и Германия.

США (1) – Германия (6), Россия (2) – Финляндия (3).

3. Победили США, Россия, Чехия и Швейцария.

США (1) – Чехия (5), Россия (2) – Швейцария (4).

4. Победили США, Россия, Чехия и Германия.

США (1) – Германия (6), Россия (2) – Чехия (5).

5. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Швейцария.

Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Швейцария (4).

6. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Германия.

Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Германия (6).

7. Победили Словакия, Россия, Чехия и Швейцария.

Россия (2) – Словакия (7), Швейцария (4) – Чехия (5).

8. Победили Словакия, Россия, Чехия и Германия.

Россия (2) – Словакия (7), Чехия (5) – Германия (6).

Таким образом, мы видим, что в полуфинале Россия ни при каких обстоятельствах не сможет встретиться с командой США. В свою очередь, если «звёздно-полосатые» сенсационным образом уступят сборной Словакии, то именно с этой командой в полуфинале ЧМ-2021 и будет играть наша национальная команда, тогда в другом матче за выход в финал сыграют победители двух других четвертьфиналов.

Возможная сетка плей-офф в случае поражения России

Теперь переходим к изучению вариантов полуфинальных пар в случае поражения сборной России в матче с Канадой.

1. Победили США, Канада, Финляндия и Швейцария.

США (1) – Канада (8), Финляндия (3) – Швейцария (4).

2. Победили США, Канада, Финляндия и Германия.

США (1) – Канада (8), Финляндия (3) – Германия (6).

3. Победили США, Канада, Чехия и Швейцария.

США (1) – Канада (8), Швейцария (4) – Чехия (5).

4. Победили США, Канада, Чехия и Германия.

США (1) – Канада (8), Чехия (5) – Германия (6).

5. Победили Словакия, Канада, Финляндия и Швейцария.

Финляндия (3) – Канада (8), Швейцария (4) – Словакия (7).

6. Победили Словакия, Канада, Финляндия и Германия.

Финляндия (3) – Канада (8), Германия (6) – Словакия (7).

7. Победили Словакия, Канада, Чехия и Швейцария.

Швейцария (4) – Канада (8), Чехия (5) – Словакия (7).

8. Победили Словакия, Канада, Чехия и Германия.

Чехия (5) – Канада (8), Германия (6) – Словакия (7).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.