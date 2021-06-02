С кем Россия сыграет дальше в случае победы над Канадой? Особенности сетки плей-офф ЧМ

На чемпионате мира по хоккею — 2021 завершён групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары. В заключительный игровой день предварительного раунда сборная России разгромила Беларусь (6:0), благодаря чему наша национальная команда вышла в плей-офф с первого места в группе A. Соперником подопечных Валерия Брагина по четвертьфинальному матчу стала команда Канады. В остальных четвертьфиналах сыграют США и Словакия, Швейцария и Германия, а также Финляндия и Чехия.
Расписание четвертьфиналов на ЧМ-2021. Все матчи состоятся 3 июня
16:15 (мск) – Швейцария – Германия
16:15 – США – Словакия
20:15 – Россия – Канада
20:15 – Финляндия – Чехия.
Регламент плей-офф
Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница заброшенных и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг команд после группового этапа
1. США (первое место в группе B с 18 очками);
2. Россия (первое место в группе A с 17 баллами);
3. Финляндия (второе место в группе B с 17 очками);
4. Швейцария (второе место в группе A с 15 баллами);
5. Чехия (третье место в группе A с 13 очками);
6. Германия (третье место в группе B с 12 баллами);
7. Словакия (четвёртое место в группе A с 12 очками);
8. Канада (четвёртое место в группе B с 10 баллами).
Возможная сетка плей-офф для России
Предлагаем вашему вниманию все существующие расклады для определения полуфинальных пар на ЧМ-2021. Для начала изучим варианты при победе сборной России в матче с Канадой.
1. Победили США, Россия, Финляндия и Швейцария.
США (1) – Швейцария (4), Россия (2) – Финляндия (3).
2. Победили США, Россия, Финляндия и Германия.
США (1) – Германия (6), Россия (2) – Финляндия (3).
3. Победили США, Россия, Чехия и Швейцария.
США (1) – Чехия (5), Россия (2) – Швейцария (4).
4. Победили США, Россия, Чехия и Германия.
США (1) – Германия (6), Россия (2) – Чехия (5).
5. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Швейцария.
Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Швейцария (4).
6. Победили Словакия, Россия, Финляндия и Германия.
Россия (2) – Словакия (7), Финляндия (3) – Германия (6).
7. Победили Словакия, Россия, Чехия и Швейцария.
Россия (2) – Словакия (7), Швейцария (4) – Чехия (5).
8. Победили Словакия, Россия, Чехия и Германия.
Россия (2) – Словакия (7), Чехия (5) – Германия (6).
Таким образом, мы видим, что в полуфинале Россия ни при каких обстоятельствах не сможет встретиться с командой США. В свою очередь, если «звёздно-полосатые» сенсационным образом уступят сборной Словакии, то именно с этой командой в полуфинале ЧМ-2021 и будет играть наша национальная команда, тогда в другом матче за выход в финал сыграют победители двух других четвертьфиналов.
Возможная сетка плей-офф в случае поражения России
Теперь переходим к изучению вариантов полуфинальных пар в случае поражения сборной России в матче с Канадой.
1. Победили США, Канада, Финляндия и Швейцария.
США (1) – Канада (8), Финляндия (3) – Швейцария (4).
2. Победили США, Канада, Финляндия и Германия.
США (1) – Канада (8), Финляндия (3) – Германия (6).
3. Победили США, Канада, Чехия и Швейцария.
США (1) – Канада (8), Швейцария (4) – Чехия (5).
4. Победили США, Канада, Чехия и Германия.
США (1) – Канада (8), Чехия (5) – Германия (6).
5. Победили Словакия, Канада, Финляндия и Швейцария.
Финляндия (3) – Канада (8), Швейцария (4) – Словакия (7).
6. Победили Словакия, Канада, Финляндия и Германия.
Финляндия (3) – Канада (8), Германия (6) – Словакия (7).
7. Победили Словакия, Канада, Чехия и Швейцария.
Швейцария (4) – Канада (8), Чехия (5) – Словакия (7).
8. Победили Словакия, Канада, Чехия и Германия.
Чехия (5) – Канада (8), Германия (6) – Словакия (7).
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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