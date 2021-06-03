«Он рождён быть центральным нападающим». Звёздный час Тихонова на чемпионате мира в Минске

Внук легендарного тренера сорвал куш на дебютном чемпионате мира. Играл в звене с Овечкиным и поставил точку в финале на глазах дедушки.

В эти дни в Латвии проходит чемпионат мира 2021 года по хоккею. За свою историю сборная России, если не считать выступления команды СССР, становилась чемпионом мира пять раз. Первое золото российская команда выиграла в 1993 году на турнире в Германии, а следующее — через долгие 15 лет. Долгожданный прорыв случился в 2008-м в Канаде, а спустя год подопечные Вячеслава Быкова повторили золотой успех в Швейцарии. Через три года под руководством Зинэтулы Билялетдинова россияне добились наград высшего достоинства на мировом первенстве, проходившем в Финляндии и Швеции.

Последняя же победа на данный момент датирована 2014 годом, когда сборная России уже при Олеге Знарке стала сильнейшей в Беларуси. Минский форум оказался звёздным часом в карьере внука легендарного советского тренера Виктора Тихонова — его полного тёзки российского форварда Виктора Тихонова. Его история — в специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики».

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Тихонов-младший впервые оказался в России в 15 лет

Будущий хоккеист появился на свет в 1988 году в Риге, где его отец тренировал местное «Динамо». Всего через год семья Тихоновых переехала в Финляндию, там Василий Тихонов возглавил «Эссят». В 1992-1999 годах Виктор жил в американском городе Сан-Хосе, так как отец работал тренером в клубе НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Там мальчик и начал профессионально заниматься хоккеем, играя в детской лиге Санта-Клары.

Фото: РИА Новости

«Семь лет мы прожили в США. После севера Европы жаркая Калифорния казалась раем, где никогда не бывает холодно и всегда можно купаться в море. Однако профессионально заниматься хоккеем я начал именно в Сан-Хосе, играл в детской лиге Санта-Клары. Само собой не пропускал ни одного папиного матча. Уже тогда загорелся мечтой стать игроком НХЛ. Мне, совсем ещё малышу, предыгровые шоу и красочные представления на матчах казались настоящей сказкой», — впоследствии говорил Тихонов-младший.

В 2000 году семья вернулась в Финляндию, и Виктор играл за юношескую команду «Лукко». В 2002-м переехал с семьёй в Швейцарию, где стал чемпионом страны в составе юношеской команды «Лангау». В 2003 году впервые оказался в России — в армейской школе ЦСКА.

Стал лучшим форвардом МЧМ-2008, был выбран в первом раунде драфта НХЛ, но не смог закрепиться за океаном

В 2006 году Тихонов дебютировал в Суперлиге, сыграв четыре матча в регулярном чемпионате за «Северсталь». В Череповце младший из династии Тихоновых проведёт ещё один сезон, после которого выйдет на драфт НХЛ. Скауты североамериканской лиги разглядели Виктора на молодёжном чемпионате мира 2008 года, который 19-летний форвард провёл настолько ярко, что был включён в символическую сборную турнира. Сборная России уступила в полуфинале мирового первенства и вернулась на родину с бронзовыми медалями, а набравший 7 (5+2) очков в 7 матчах Тихонов был назван лучшим нападающим МЧМ-2008.

Спустя год он был выбран в первом раунде драфта НХЛ клубом «Финикс Койотс», за который отыграл следующий сезон. С первой попытки закрепиться за океаном у Виктора не получилось, и он вернулся в «Северсталь». Дебют Тихонова в КХЛ получился ярким и запоминающимся. 4 декабря в Балашихе «Северсталь» победила одного из лидеров Западной конференции ХК МВД (5:3), а Виктор оформил дубль. Всего Тихонов провёл за череповецкий клуб 25 встреч, в которых забросил 14 шайб. Удачная игра повлекла за собой возвращение хоккеиста в систему «Финикса», но и вторая попытка закрепиться в НХЛ успехом не увенчалась.

Виктор провёл хороший сезон в АХЛ, но не получил возможности сыграть за главную команду «койотов». В результате летом 2011 года он принял решение вернуться в Россию, где подписал контракт со СКА.

Едва не сорвал чемпионский поход московского «Динамо» и попал на глаза Знарку

В армейском клубе Виктор выступал на стабильно хорошем уровне, но без особого блеска. На протяжении двух регулярок подряд он завершал чемпионат с 30 и 27 очками соответственно, а первый значимый прорыв произошёл в плей-офф 2013 года. В розыгрыше Кубка Гагарина Тихонов стал настоящей головной болью для московского «Динамо», которым руководил Знарок. Хоккеист исправно терзал оборону бело-голубых, сделав всё возможное, чтобы армейцы прошли в финал плей-офф.

Фото: РИА Новости

В первых пяти матчах финала Западной конференции Виктор четырежды прошил Александра Ерёменко и ещё четыре раза ассистировал партнёрам. Динамовцам всё-таки удалось закрыть Виктора в заключительном матче серии и пройти в финал, где они обыграли «Трактор». Но именно в том плей-офф Тихонов прилично намозолил глаза Знарку, который наверняка взял форварда на карандаш в тот момент.

В начале следующего сезона Виктор не понижал планку и заслуженно удостоился вызова на Олимпийские игры в Сочи. Впрочем, на домашней Олимпиаде Тихонов получил очень мало игрового времени. Он провёл всего два матча, записав на свой счёт результативную передачу во встрече квалификации с командой Норвегии.

Знарок взял Тихонова на первый в карьере чемпионат мира

После поражения в четвертьфинале ОИ-2014 Билялетдинов покинул пост главного тренера сборной России, а ему на смену пришёл не кто иной, как вышеупомянутый Знарок. В том году у Тихонова не получилось проявить себя в прежней мере в плей-офф КХЛ, но обладающему хорошей памятью Знарку это не помешало вызвать Виктора на его дебютный чемпионат мира.

Турнир в Минске внук легендарного тренера начинал в третьем звене в сочетании с Данисом Зариповым и Андреем Локтионовым. В матче с командой Германии (5:0) Тихонов провёл на льду 17 минут 50 секунд и не отметился результативными действиями. Стоит заметить, что за последующие девять матчей Виктор лишь однажды уйдёт со льда с нулём в графе набранных очков.

Перед матчем с командой Финляндии тренерский штаб российской команды производит вынужденные перестановки в звеньях — получившего тяжёлую травму Локтионова в этом сочетании меняет Сергей Калинин. Уже на второй минуте первого периода Виктор забрасывает первую шайбу на турнире, а затем отмечается результативной передачей на Калинина.

«Виктор рождён быть центральным нападающим»

Неприятности продолжают преследовать российскую команду. В матче с финнами перегнул палку Вадим Шипачёв, получивший дисквалификацию за силовой приём против Пекки Йормакки. На матч с командой США сборная России выходит играть в 11 нападающих, а Тихонов оказывается отряжён в центр первого звена в сочетание к Александру Овечкину и Сергею Плотникову.

26-летний Тихонов за короткое время находит взаимопонимание с Овечкиным, и эта связка начинает рвать и метать. В подобном виде сочетание прожило четыре матча, за которые Виктор набрал невероятные для себя 11 (6+5) очков. Никогда ранее и никогда после Тихонов-младший не играл на таком уровне, как тогда – в мае 2014 года.

Фото: РИА Новости

Обзор разгрома сборной США на ЧМ-2014.

«Всё очень просто. Он стал играть на том месте, на котором должен был. Виктор рождён быть центральным нападающим. Все попытки переводить Тихонова влево и вправо на фланг ни к чему хорошему не приводят, потому что он типичный, ярко выраженный диспетчер. В моё время так было, и я до сих пор считаю, что в игре пятёрки первую скрипку играет центральный нападающий. От него зависят и атака, и оборона. Всё-всё», — говорил легендарный советский форвард Владимир Петров в интервью «Спорт-экспрессу».

Поставил точку в финале на глазах у своего дедушки

Несмотря на столь яркую игру сочетания Плотников – Тихонов – Овечкин, тренерский штаб сборной России перед матчами плей-офф внёс корректировки в победный состав. Место Виктора в этом звене занял прирождённый центр Шипачёв, а сам Тихонов переместился в магнитогорскую тройку к Евгению Малкину и Николаю Кулёмину.

«Появились новые комбинации, искали варианты. Хорошо, что забили. С каждой сменой взаимопонимание с Кулёминым и Малкиным всё лучше и лучше. Они друг друга давно знают, я втягиваюсь. Празднование гола с Малкиным получилось забавным, конечно. Я подъезжаю к нему – оп, шлема нет. Даже удара не почувствовал», – говорил Тихонов после победы в четвертьфинале.

В полуфинале Виктор очков не набрал, а в финале с командой Финляндии (5:2) забросил последнюю шайбу сборной России на триумфальном турнире. За лучшим моментом в карьере внука с трибун «Минск-Арены» наблюдал прославленный тренер.

«Я подкатился к нему, когда получил медаль, и показал её. Увидел слёзы и радость в его глазах. Очень эмоциональный момент, и надеюсь, что он гордится мной. Что он сказал? Чтобы отметил победу и готовился к дальнейшим турнирам», — цитирует Тихонова-младшего «Р-Спорт».

Звёздный час в Минске

По итогам турнира хоккеист собрал мощный урожай персональных наград. Тихонов стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером чемпионата мира. В 10 матчах турнира он записал на свой счёт 16 (8+8) набранных очков при показателе полезности «+10». Также хоккеист был назван лучшим форвардом мирового первенства и был включён в символическую сборную соревнований. Это был поистине звёздный час в карьере и жизни нападающего.

Через год Знарок снова вызовет Виктора на чемпионат мира, но повторить ту же результативность хоккеист уже не сумеет – 3 очка в 10 матчах. После окончания контракта со СКА он заключил однолетнее соглашение с «Чикаго Блэкхоукс» на $ 1,04 млн, но закрепиться в составе обладателей Кубка Стэнли не смог и был выставлен на драфт отказов, где его и взяла «Аризона». В июле 2016 года Виктор подписал контракт со СКА, за который выступал вплоть до декабря 2019 года, когда произошёл обмен в «Ак Барс». В начале мая Тихонов на правах свободного агента подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Его соглашение с уфимским клубом рассчитано на два ближайших сезона.