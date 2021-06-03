Бобровский против Канады — это большой риск для всех. Но другого варианта у России уже нет

Перед четвертьфиналом с Канадой у сборной России есть проблема выбора: кого ставить в ворота на матч с «кленовыми» — Самонова или Бобровского? И я бы не сказал, что эта проблема из числа приятных. Велик риск не угадать, и эта ошибка может стать роковой для национальной команды.

По сути, штаб нашей сборной сам устроил себе эту головную боль, вызвав Бобровского на усиление. Заранее ведь понимали, что раньше плей-офф Сергей сыграть никак не сможет из-за необходимости соблюдения протокола безопасности. Был ли этот вызов так необходим нашей команде? Прекрасно помню, что перед ЧМ остро стоял вратарский вопрос, но по ходу турнира Александр Самонов набрал очки в свою пользу и явно обрёл «химию» с полевыми игроками.



Бобровского вызвали в тот момент, когда Самонов уже выиграл матчи с чехами и датчанами, причём оба раза был признан лучшим игроком встречи. Сергей же только что вылетел из плей-офф НХЛ с «Флоридой», причём сезон российский голкипер заканчивал в глубоком запасе «пантер», оставшись вне заявки на последние две встречи с «Тампой». Но репутация двукратного обладателя «Везины» сделала своё дело, и его вызвали на ЧМ, где уже вовсю осваивался Самонов.

Александра, между прочим, весь сезон готовили к роли первого номера сборной на мировом форуме, но в последний момент опять решили прибегнуть к помощи звезды из НХЛ. Сколько раз уже сборная России обжигалась на этой слепой вере в наших заокеанских волшебников, которые прилетят на помощь и якобы сотворят чудо? Нет, были, конечно, случаи, когда усиление по ходу турнира реально срабатывало, но, как кажется, сейчас не та ситуация.

Кстати, предлагаем вам посмотреть наше видео и вспомнить о самой крупной победе СССР над Канадой в хоккее. Может, пришло время повторить сборной России? Было бы неплохо.

Самонову в сборной, по сути, открыто выразили недоверие. Мол, в плей-офф ты нам, Саша, не помощник, и мы лучше пригласим любого освободившегося вратаря из НХЛ, чем дадим тебе серьёзный шанс. Сначала вызвали Самсонова, фактически провалившего сезон, но того не отпустил «Вашингтон». Затем позвали Бобровского, который уже второй год не может прийти в себя во «Флориде». Тут всё срослось, и Сергей приехал в Ригу, чтобы играть в плей-офф. Понятно, что в нашей команде рассчитывали на менее статусного соперника по четвертьфиналу (Германия, Латвия, а ещё лучше Казахстан), чтобы дать Бобровскому относительно спокойно войти в турнир, но сложилось всё максимально неудачно.

И вот как теперь решать вратарскую дилемму? С одной стороны — Самонов, которого не сломили новости о приезде звёздного коллеги, и он прекрасно провёл игры со Швейцарией и Швецией. С другой — Бобровский, двукратный обладатель «Везины», бросившийся на помощь сборной России по первому зову, но не сыгравший в Риге ни одного матча. Безусловно, класс Сергея намного выше, но сильнее ли он Самонова прямо сейчас, в моменте, учитывая все факторы и обстоятельства? Не уверен.



Однако давайте будем честны: никакого выбора у тренеров России, по сути, нет. Играть с Канадой будет Бобровский, потому что таких людей не дёргают из-за океана, чтобы они посмотрели чемпионат мира с трибуны и скамейки запасных. Сергей прилетел на плей-офф, и что бы там ни показывал Самонов на групповом этапе, кубковый страж ворот определён.



Не думаю, что это правильно, и боюсь, как бы в этой ситуации лучшее не стало врагом хорошего. Да и у Самонова уже налажен пресловутый «пондус», а что если у «холодного» Бобровского он сейчас не того уровня? Но парадокс в том, что это логично. Оставлять Сергея в запасе на канадцев будет странно, и если уж в штабе сборной заварили эту кашу, то надо рисковать. Пускай и ценой несправедливости по отношению к Самонову.



Самому Бобровскому, кстати, можно только выразить уважение. Человек оперативно прилетел на другой конец света из патриотических побуждений, хотя мог уже спокойно обдумывать на пляжах Флориды свои перспективы в «Пантерз». Прилетел, согласившись на драконовские условия рижского «пузыря» и понимая, что на ЧМ у него не будет права на ошибку.

Да, в определённой степени Бобровский сейчас рискует своей дальнейшей карьерой в сборной и репутацией, особенно после двух последних сезонов в НХЛ. Если Россия проиграет Канаде в четвертьфинале, то практически наверняка голкипер станет одним из главных объектов огульной критики. У вратарей и так расстрельная должность, а тут ещё такой контекст и с «Флоридой», и с Самоновым. Сергею припомнят всё, включая огромный контракт в Америке, который он не спешит оправдывать. Да и про роль первого номера на ОИ-2022 (если НХЛ туда поедет) Сергею можно будет забыть окончательно.



Словом, сплошные риски. И мне кажется, всем бы было спокойнее и проще, если бы этого вызова Бобровского в сборную не случилось вовсе. Объявили бы, что Самонов самостоятельно закрыл вратарский вопрос на этом ЧМ и в помощи не нуждается. Ведь у других четвертьфиналистов ЧМ нет суперзвёздных голкиперов, и ничего, претендуют же они как-то на победу.



Но посмотрим, как всё обернётся. Конечно, руководители сборной решили рискнуть, внеся смуту в важнейшую игровую позицию перед плей-офф. Но если ставка на «джокера» Бобровского сработает, с Сергеем в воротах сборная пройдёт Канаду, а потом доберётся до медалей высшей пробы, то придётся только извиниться за неверие в чутьё штаба нашей национальной команды.