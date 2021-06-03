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Как канадские полицейские не пустили автобус сборной России на матч с Канадой на чемпионате мира — 2008

«Полицейский ворвался с пистолетом». Случай с автобусом России по дороге на матч с Канадой
Елена Кузнецова
Как в Канаде не пустили российский автобус
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Матчи россиян с канадцами неслучайно называют «войной». На чемпионате мира — 2008 наших парней остановили и вывели на улицу.

Канада принимала чемпионат мира один единственный раз – в 2008-м, в год столетия ИИХФ. И, как на заказ, тогда же состоялся первый в истории финал Россия – Канада. Да, были случаи и до этого, когда эти сборные в последнем матче мирового первенства разыгрывали золото, но тогда это были не финалы, а просто заключительные матчи кругового турнира. Так что Квебек-2008 стал по-своему уникальным.

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Вывеска на все времена в битве за золото – это, естественно, повышенное внимание, но сборная России, выдвинувшись из отеля на арену «Пепси Колизей» за два часа до игры, точно не ожидала настолько «радушного» приёма. Всё-таки не случайно матчи россиян с канадцами называют «войной».

На въезде на парковку арены автобус с российскими хоккеистами был остановлен канадскими полицейскими! При этом автобусу сборной Канады, который прибыл на арену незадолго до этого, никто и не думал преграждать путь – «кленовых листьев» подвезли прямо ко входу для игроков.

Российский автобус развернулся и попробовал въехать с другой стороны на парковку для прессы, но полицейские на мотоциклах проследовали за ним и снова не дали проехать. «Блюстители порядка начали споро перегораживать нашему экипажу дорогу. Причём настолько споро, что водитель не успел среагировать и задел одного мотоциклиста. Это, видимо, было расценено как развязывание агрессии против канадского суверенитета. Полицейский ворвался в автобус с пистолетом и начал громко кричать, что дальше никто не поедет», — писал в своём репортаже «Спорт-экспресс».

Вышли и игроки, которые завязали с полицейскими разговор на повышенных тонах, но представители правопорядка всё равно не дали водителю закончить маршрут. Сборной России пришлось всем составом идти до арены пешком. По одним данным – около километра, по другим – метров 200.

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«Там было около 30 полицейских мотоциклов, они остановили автобус сборной России на въезде. Когда автобус поехал к другому въезду, они последовали за ним и там тоже преградили путь. Вся сборная России шла пешком, там не так далеко, метров 150-300, не больше, но всё равно.

Забавно, что мы приехали в то же время на такси и без проблем заехали на парковку, а русским пришлось идти от въезда. Я знаю, почему это случилось. На игру приехал премьер-министр, и полиция за два часа до игры прочёсывала окрестности арены с собаками», — рассказал болельщик с ником KRM на форуме HF Boards. Премьер-министр Канады Стивен Харпер действительно присутствовал на той игре, но всё равно осталось непонятным, почему на арену не пустили только российский автобус.

Пресс-атташе сборной России Василий Канашёнок заявил, что российская делегация ждёт объяснения инцидента от канадской стороны и передал слова тренерского штаба, что «это только раззадорит команду перед золотым матчем».

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К концу матча сборная России уже не помнила о неприятном и непонятном происшествии, ей было не до того! Наши ребята совершили хоккейный подвиг – отыгрались с 2:4 и победили в овертайме, завоевав своё первое золото за 15 лет, да ещё и на канадской земле. Правы были тренеры – случай с полицией наших только раззадорил!

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