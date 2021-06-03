Россия – фаворит четвертьфинала с Канадой. Но «кленовым» есть чем перебить нашу сборную

Сборная России 10 лет не обыгрывала Канаду на чемпионате мира

Уже сегодня, 3 июня, на чемпионате мира 2021 года по хоккею состоится один из самых ожидаемых матчей мирового первенства – четвертьфинал между России и Канадой. В каких бы составах ни играли команды, какого уровня турнир бы ни проходил – эта вывеска всегда притягивает к себе повышенное внимание. В последний раз сборная России обыграла команду Канады на чемпионате мира 10 лет назад. В 2011 году российская сборная в Братиславе переиграла канадцев со счётом 2:1. На шайбу Джейсона Спеццы россияне ответили голами Алексея Кайгородова, забившего в меньшинстве, и Ильи Ковальчука.

После этого команды встречались три раза, в каждом из матчей Канада оказывалась сильнее. В 2015 году в финале канадцы разгромили сборную России со счётом 6:1. В полуфинале ЧМ-2017 Канада обыграла Россию со счётом 4:2. В четвертьфинале ЧМ-2018 канадцы переиграли россиян в овертайме — 5:4. Спустя три года российская команда получила шанс на реванш.

Канада чудом попала в плей-офф, а Россия заняла первое место в группе

Многие эксперты и аналитики уже приписали команде Валерия Брагина статус фаворита. И если называть вещи своими именами, это так и есть. В Латвию сборная Канады привезла одну из самых слабых команд в своей истории. Неслучайно, что на нынешнем мировом форуме «кленовые» уже установили национальный антирекорд, впервые в истории чемпионатов мира стартовав на турнире с трёх поражений подряд.

Собственно, само попадание в плей-офф стало для канадцев настоящим чудом, ведь в заключительном матче группового этапа Латвии и Германии было достаточно ничьей, чтобы отсечь канадцев от медального раунда. Но в третьем периоде подопечные Боба Хартли не смогли реализовать два подряд большинства, в результате потерпев поражение (1:2). Всего одной шайбы не хватило хозяевам ЧМ-2021, чтобы канадцы впервые в истории не смогли пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.

В свою очередь, российская сборная одержала шесть побед в семи матчах и с первого места в своей группе уверенно пробилась в четвертьфинал. Дополнительным серьёзным усилением для нашей команды стало появление в составе защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко. В тяжелейшем матче со сборной Швеции именно нестандартный слаломный проход Орлова позволил российской команде сравнять счёт, а эффектный буллит Тарасенко окончательно отцепил «Тре Крунур» от стадии плей-офф. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, делясь ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с Канадой, задался вопросом – есть ли в составе соперника хотя бы один известный хоккеист?

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что всё будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

В чём сильные стороны этой сборной Канады?

Если отбросить в сторону дежурные фразовые конструкции в стиле: «Россия – Канада – это всегда особенный матч»; «в отдельно взятой игре каждый может обыграть каждого»; «это плей-офф» – то можно выделить сразу несколько причин, по которым эта сборная Канады совсем не так проста, как кому-то может показаться. Им есть чем перебить нашу сборную.

Преображение канадцев на нынешнем чемпионате мира совпало с моментом, когда в её расположение прибыл нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане. Из-за позднего окончания регулярного чемпионата НХЛ один из лучших снайперов «огоньков» в этом сезоне присоединился к своей команде уже по ходу турнира и был вынужден сидеть на карантине в то время, когда его сборная терпела поражение за поражением на старте турнира. Как только 25-летний форвард получил разрешение играть, тренерский штаб Жерара Галлана моментально образовал убойную тройку нападения: Манджапане – Хенрик – Браун.

Именно это сочетание сразу же начало тащить Канаду в плей-офф. В совокупности они набрали 27 (10+17) очков, благодаря чему являются самой результативной тройкой на этом турнире. Львиная доля очков этой тройки пришлась на матчи с Италией, Норвегией и Казахстаном, но и в проигранном матче со сборной Финляндии (2:3 Б) их бригада большинства смогла реализовать лишнего. К тому же, как было замечено выше, это сочетание образовалось по ходу турнира, и в первых матчах канадцев мы просто физически не могли проверить его силу. К слову, на самом старте ЧМ канадцы испытывали огромные проблемы с розыгрышем лишнего, но после появления Манджапане большинство «кленовых» превратилось в их фирменное убойное оружие.

Вашему вниманию пять главных звёзд в составе сборной Канады на ЧМ-2021.

Сборной Канады руководит очень опытный тренер, который сможет подготовить свою команду к четвертьфиналу. Галлан входил в тренерский штаб сборной Канады, которая выиграла золото чемпионата мира — 2007 в Москве. Он был в штабе «кленовых», когда канадцы бились в финале в 2017 году, но уступили сборной Швеции. Специалист руководил «Вегасом» в дебютный сезон клуба в НХЛ, и с ходу довёл «рыцарей» до финала плей-офф, где они проиграли «Вашингтону». Для него нет секретов в хоккейном мире, и он наверняка сможет разработать правильную тактику игры под матч с Россией.

Ключевая дуэль четвертьфинала

Главной интригой в составе нашей сборной остаётся вопрос – кто займёт место на последнем рубеже. С одной стороны, есть Александр Самонов, с каждым матчем игравший всё лучше и лучше по ходу предварительного раунда. 25-летний вратарь завершил групповой этап в статусе одного из лучших голкиперов чемпионата мира по числу матчей «на ноль», коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. С другой стороны, есть Сергей Бобровский, не сыгравший в Латвии ещё ни одного матча. Последний официальный матч он провёл ещё 22 мая, когда отразил 9 бросков из 14 в матче с «Тампой» и досрочно завершил встречу после замены.

32-летний вратарь сорвался в расположение национальной команды сразу после вылета своей «Флориды» из плей-офф НХЛ. Бобровский совершил затяжной перелёт через океан, отсидел карантин, провёл серию тренировок – и всё это ради того, чтобы остаться в запасе на матч с Канадой, чьих игроков он знает как облупленных? Когда же ставить Бобровского в ворота, как не в матче с североамериканской сборной? Уж проще было тогда совсем не звать.

Что касается вратарской линии сборной Канады, то там всё очевидно. Стартовым вратарём окажется голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер, и от этого заочного противостояния во многом и будет зависеть исход матча. 31-летний канадец является одним из самых загадочных персонажей в этой встрече. На протяжении большей части своей карьеры Кемпер является стабильным вторым номером – сначала в «Миннесоте», а затем и в «Лос-Анджелесе». В последние годы Дарси наконец обрёл статус основного голкипера в «Аризоне», которая в прошлом сезоне во многом благодаря его игре смогла пробиться в плей-офф.

По оценкам некоторых североамериканских журналистов, Кемпер даже входил в топ-10 претендентов на «Везину Трофи», которая вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Однако даже в удачные моменты игру этого голкипера отличает огромная нестабильность. Порой Дарси выдаёт настоящие концерты в воротах, отражая по 40-50 бросков, совершая фантастические спасения, но уже в следующей встрече может пропустить совершенно необязательные голы.

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На этом чемпионате мира Дарси пока что играет из рук вон плохо. Пропущенный гол от Джейсона Робертсона в матче с командой США на данный момент является квинтэссенцией его выступления на ЧМ-2021. Да и в остальных встречах Кемпер, мягко говоря, не блистал. Перед глазами стоит первый гол сборной Финляндии в прошлом матче, когда Артту Руотсалайнен пробил Дарси очень простым броском. Если голкипер канадцев продолжит играть подобным образом и в плей-офф, то игроки сборной России не упустят возможности наказать его за такие ошибки. Но если Кемпер поймает кураж, как он умеет это делать, тогда именно его игра может стать для нашей сборной большой проблемой на пути к полуфиналу.