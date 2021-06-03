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Россия – Канада, четвертьфинал ЧМ-2021, интервью с главным тренером канадцев Жераром Галланом

«Канаде всё равно на слова Фетисова. Лучшая хоккейная страна в мире хочет обыграть Россию»
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Интервью с главным тренером сборной Канады
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Эксклюзивное интервью с главным тренером канадцев Жераром Галланом перед четвертьфинальным матчем с Россией на ЧМ-2021.

Уже сегодня, 3 июня, на чемпионате мира 2021 года по хоккею состоится один из самых ожидаемых матчей мирового первенства – четвертьфинал между России и Канадой. Сборная России заняла первое место в своей группе и уверенно пробилась в плей-офф мирового первенства. В свою очередь, канадская команда пробилась в четвертьфинал в последний момент благодаря победе сборной Германии в основное время над командой Латвии (2:1). После утренней раскатки главный тренер канадцев Жерар Галлан дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», посвящённое выступлению своей сборной на этом турнире и подготовке команды к вечернему матчу с россиянами.

«Без сомнений, сборная Канады в долгу перед немцами и норвежцами»

— Тренер Германии сказал, что будет ждать тортик от канадцев. Был тортик от вас?
— Он точно должен получить тортик! Они оказали нам большую услугу, дали шанс попасть в плей-офф. Мы плохо начали турнир, но в последнее время стали показывать очень хороший хоккей. Без сомнений, мы в долгу перед немцами и норвежцами тоже. Они тоже добились важных побед, которые помогли нам попасть в плей-офф.

Обычно Канаде не приходится надеяться на кого-то, чтобы выйти в плей-офф, но это необычный год. В начале турнира у нас не складывалось, но затем мы стали здорово играть. Счастливы, что оказались в плей-офф и получили шанс сыграть против лучшей команды другой группы.

«Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха! «Ждём от них тортик!» Немцы шутят над канадцами, которые чуть не поседели от страха!

«Мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире»

— Теперь сборной Канады нечего бояться? Самое страшное, что могло случиться – не случилось.
— Нам всегда есть чего бояться, ведь мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире. Мы хотим победить. Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: «Если проиграем, едем домой». Мы хотим выиграть у России, покажем свой лучший хоккей и приложим все усилия, чтобы победить в матче с Россией.

— Нет ощущения, что теперь вы должны отблагодарить судьбу за выход в четвертьфинал и обыграть Россию?
— Это забавный год, Швеция не попала в четвертьфинал, а она тоже сильная хоккейная держава. Всякое случается, мы здесь, чтобы играть и попробовать победить. Как и любая другая сборная, мы постараемся выиграть золото. В этом году многие команды не досчитались ряда больших игроков. Мы довольны своей командой и её игрой. Это хороший шанс для нас сыграть против лучшей сборной группы А, будет великолепный матч. Канада – Россия, это всегда круто, должно быть весело.

«Ждём, что в старте у России выйдет именно Бобровский»

— Российские тренеры сохраняют интригу, но вы готовитесь к тому, что Бобровский сыграет в воротах сборной России?
— Да, мы ждём, что в старте выйдет именно Бобровский, хотя, конечно, наверняка не можем знать. Он великолепный голкипер из НХЛ, поэтому мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Надеюсь, сможем забить ему несколько голов, но он отличный вратарь.

— В России другое отношение к чемпионатам мира, и матч с Канадой воспринимается как главная игра сезона. На вашу сборную будет меньше давления?
— Да, в Канаде мало внимания к чемпионату мира, сейчас идёт плей-офф Кубка Стэнли, он там важнее всего. Но поверьте, канадский народ ждёт, что мы добьёмся успеха на чемпионате мира. Этот турнир очень важен для всех игроков, тренеров и руководства сборной. Мы хотим выиграть, поверьте, для нас чемпионат мира имеет большое значение.

— За счёт чего будете обыгрывать Россию?
— Это очень быстрая и талантливая команда, которая играет на высоких скоростях, нацелена на атаку, в составе много хороших игроков. Чтобы обыграть Россию, нам надо забрать у них среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник. Если давать хорошим русским игрокам время и пространство для обыгрыша, они этим воспользуются. Мы должны хорошо действовать на форчеке и быть бдительными при игре без шайбы. В зоне атаки Россия играет размашисто, двигается по всей зоне. У русских талантливая команда, это их стиль игры – они любят здорово распоряжаться с шайбой. Нам надо играть в силовой и умный хоккей.

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«Надеюсь, что сборная России не проявит к нам должного уважения»

Вячеслав Фетисов сказал, что у России не должно быть проблем с выходом в полуфинал, ведь у Канады нет ни одного известного хоккеиста. Обидно, когда известные люди дают такие прогнозы, и, может, эти слова добавят вам мотивации?
— Надеюсь, они не проявят к нам должного уважения. Мы будем биться, играть жёстко. Да, у нас нет Макдэвидов, но есть хорошие игроки НХЛ, которые умеют биться. Не сомневаюсь, что в противостоянии из одного матча мы можем победить. Мы играли с действующим чемпионом Финляндией, тоже очень сильной командой, и матч дошёл до буллитов. Наша команда чувствует уверенность в себе, сборной Канады всё равно на слова Фетисова. Мы выйдем играть на победу, покажем свой лучший хоккей и посмотрим, что будет.

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— Вы надеетесь, что русские не будут вас уважать, правильно?
— Русские игроки знают, что Канада может соперничать с любой командой. Надеюсь, они посчитают, что у нас не такая хорошая команда, мы подловим их на этом и обыграем. Надеюсь, что они будут излишне самоуверенны, но не рассчитываю на это. Они знают, что должны здорово сыграть, чтобы победить Канаду.

— Россия – Канада — это всегда принципиальное противостояние, кто бы ни был в составе у вас и у нас?
— Сто процентов. Обе команды выиграли немало чемпионатов мира, будет хороший матч, мы его ждём с нетерпением.

Вашему вниманию пять главных звёзд в составе сборной Канады на ЧМ-2021.

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