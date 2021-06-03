«Канаде всё равно на слова Фетисова. Лучшая хоккейная страна в мире хочет обыграть Россию»

Уже сегодня, 3 июня, на чемпионате мира 2021 года по хоккею состоится один из самых ожидаемых матчей мирового первенства – четвертьфинал между России и Канадой. Сборная России заняла первое место в своей группе и уверенно пробилась в плей-офф мирового первенства. В свою очередь, канадская команда пробилась в четвертьфинал в последний момент благодаря победе сборной Германии в основное время над командой Латвии (2:1). После утренней раскатки главный тренер канадцев Жерар Галлан дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», посвящённое выступлению своей сборной на этом турнире и подготовке команды к вечернему матчу с россиянами.

«Без сомнений, сборная Канады в долгу перед немцами и норвежцами»

— Тренер Германии сказал, что будет ждать тортик от канадцев. Был тортик от вас?

— Он точно должен получить тортик! Они оказали нам большую услугу, дали шанс попасть в плей-офф. Мы плохо начали турнир, но в последнее время стали показывать очень хороший хоккей. Без сомнений, мы в долгу перед немцами и норвежцами тоже. Они тоже добились важных побед, которые помогли нам попасть в плей-офф.

Обычно Канаде не приходится надеяться на кого-то, чтобы выйти в плей-офф, но это необычный год. В начале турнира у нас не складывалось, но затем мы стали здорово играть. Счастливы, что оказались в плей-офф и получили шанс сыграть против лучшей команды другой группы.

«Мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире»

— Теперь сборной Канады нечего бояться? Самое страшное, что могло случиться – не случилось.

— Нам всегда есть чего бояться, ведь мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире. Мы хотим победить. Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: «Если проиграем, едем домой». Мы хотим выиграть у России, покажем свой лучший хоккей и приложим все усилия, чтобы победить в матче с Россией.

— Нет ощущения, что теперь вы должны отблагодарить судьбу за выход в четвертьфинал и обыграть Россию?

— Это забавный год, Швеция не попала в четвертьфинал, а она тоже сильная хоккейная держава. Всякое случается, мы здесь, чтобы играть и попробовать победить. Как и любая другая сборная, мы постараемся выиграть золото. В этом году многие команды не досчитались ряда больших игроков. Мы довольны своей командой и её игрой. Это хороший шанс для нас сыграть против лучшей сборной группы А, будет великолепный матч. Канада – Россия, это всегда круто, должно быть весело.

«Ждём, что в старте у России выйдет именно Бобровский»

— Российские тренеры сохраняют интригу, но вы готовитесь к тому, что Бобровский сыграет в воротах сборной России?

— Да, мы ждём, что в старте выйдет именно Бобровский, хотя, конечно, наверняка не можем знать. Он великолепный голкипер из НХЛ, поэтому мы его хорошо знаем, у нас есть заметки по нему. Надеюсь, сможем забить ему несколько голов, но он отличный вратарь.

— В России другое отношение к чемпионатам мира, и матч с Канадой воспринимается как главная игра сезона. На вашу сборную будет меньше давления?

— Да, в Канаде мало внимания к чемпионату мира, сейчас идёт плей-офф Кубка Стэнли, он там важнее всего. Но поверьте, канадский народ ждёт, что мы добьёмся успеха на чемпионате мира. Этот турнир очень важен для всех игроков, тренеров и руководства сборной. Мы хотим выиграть, поверьте, для нас чемпионат мира имеет большое значение.

— За счёт чего будете обыгрывать Россию?

— Это очень быстрая и талантливая команда, которая играет на высоких скоростях, нацелена на атаку, в составе много хороших игроков. Чтобы обыграть Россию, нам надо забрать у них среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник. Если давать хорошим русским игрокам время и пространство для обыгрыша, они этим воспользуются. Мы должны хорошо действовать на форчеке и быть бдительными при игре без шайбы. В зоне атаки Россия играет размашисто, двигается по всей зоне. У русских талантливая команда, это их стиль игры – они любят здорово распоряжаться с шайбой. Нам надо играть в силовой и умный хоккей.

«Надеюсь, что сборная России не проявит к нам должного уважения»

— Вячеслав Фетисов сказал, что у России не должно быть проблем с выходом в полуфинал, ведь у Канады нет ни одного известного хоккеиста. Обидно, когда известные люди дают такие прогнозы, и, может, эти слова добавят вам мотивации?

— Надеюсь, они не проявят к нам должного уважения. Мы будем биться, играть жёстко. Да, у нас нет Макдэвидов, но есть хорошие игроки НХЛ, которые умеют биться. Не сомневаюсь, что в противостоянии из одного матча мы можем победить. Мы играли с действующим чемпионом Финляндией, тоже очень сильной командой, и матч дошёл до буллитов. Наша команда чувствует уверенность в себе, сборной Канады всё равно на слова Фетисова. Мы выйдем играть на победу, покажем свой лучший хоккей и посмотрим, что будет.

— Вы надеетесь, что русские не будут вас уважать, правильно?

— Русские игроки знают, что Канада может соперничать с любой командой. Надеюсь, они посчитают, что у нас не такая хорошая команда, мы подловим их на этом и обыграем. Надеюсь, что они будут излишне самоуверенны, но не рассчитываю на это. Они знают, что должны здорово сыграть, чтобы победить Канаду.

— Россия – Канада — это всегда принципиальное противостояние, кто бы ни был в составе у вас и у нас?

— Сто процентов. Обе команды выиграли немало чемпионатов мира, будет хороший матч, мы его ждём с нетерпением.

Вашему вниманию пять главных звёзд в составе сборной Канады на ЧМ-2021.