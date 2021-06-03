Финны идут за вторым золотом ЧМ подряд! Обыграли чехов, а дальше у них матч с немцами

Четвертьфиналы чемпионата мира – 2021 в Латвии подарили зрителям несколько интересных противостояний, наиболее интригующие из которых проводились в более поздний вечерний игровой слот. И пока сборная России пыталась добыть первую с 2011 года победу во встречах с канадцами в последнем матче первенства в Олимпийском спортивном центре, на главной арене Риги, имеющей одноимённое название, схлестнулись команды Финляндии и Чехии.

Чехи приезжали на турнир в качестве одного из главных фаворитов, но их участие в плей-офф почти до последнего дня группового этапа оставалось под вопросом. Тем не менее игру со словаками 1 июня они проводили уже зная, что окажутся в четвертьфинале, и поэтому отдых перед следующей стадией получили многие лидеры команды, в частности Якуб Врана, Филип Гронек, Доминик Кубалик и Филип Задина. И даже без ряда ведущих игроков сборная Чехии смогла обеспечить себе третье место в группе А.

От сборной Финляндии до начала чемпионата ожидали не так много: состав команды Юкки Ялонена не изобиловал громкими именами. Однако не стоит забывать, что на ЧМ – 2019 финны также приезжали со скромным составом. Чем всё это закончилось, думаю, многие помнят. Вот и в Латвии действующие чемпионы мира провели хороший групповой этап, обыграв в первом же матче сборную США, и уступив ей, однако, первую строчку в группе после ненужных потерь очков в играх с казахстанцами и хозяевами турнира.

Начало первого периода было похоже на качели с большой амплитудой – команды поочерёдно подолгу контролировали шайбу в зоне соперника. Однако опасных моментов ни у тех, ни у других ворот не возникало. Броски финнов редко доходили до Шимона Грубеца, застревая в игроках обороны. Чехи же старались бросать при любой возможности, но количество в качество им преобразовать не удавалось. Со временем подопечные Ялонена отыграли отставание по броскам и даже едва не открыли счёт. Сборная Финляндии в конце двадцатиминутки получила возможность реализовать большинство, которой, как могло показаться, быстро воспользовалась. Но судьи тут же развели руки в стороны и на всякий случай посмотрели видеоповтор, который подтвердил их первоначальный вердикт. На первый перерыв вратарский дуэт из КХЛ Грубец – Олкинуора ушёл «сухим».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Второй период начался с опаснейшего момента у ворот чехов, но после мощного щелчка в исполнении Атте Охтамыы Грубеца и его команду выручила крестовина.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

На протяжении всего дальнейшего отрезка продолжался равный хоккей, в котором ни одна из команд не собиралась уступать. Однако в целом опаснее атаковали финны, и именно им в середине периода улыбнулась удача. Грубец отразил бросок Ииро Пакаринена, а вот с добиванием опередившего защитника Ере Инналы уже не справился.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Забитый гол позволил финнам играть по счёту и сконцентрироваться на действиях в обороне. Защита сборной Суоми отлично действовала в разрушении, не позволяя подопечным Филипа Пешана доводить броски до Юхо Олкинуоры и принимая их на себя. В атаке же финны предпочитали контролировать шайбу и бросали в очень редких случаях. Из-за этого к середине третьего периода на счету каждой из команд было всего лишь по два броска в створ.

При большом объёме силовой игры соперники умудрялись проявлять осторожность и только по разу оказывались в меньшинстве. Но недостаток агрессии, возможно, сказался не в пользу чехов. В финальном отрезке встречи они не смогли оказать должного давления на оппонентов и так и не поразили ворота Олкинуоры, который пару раз по-настоящему спас свою сборную. Не помогли даже тайм-аут и замена вратаря на шестого полевого игрока.

В битве европейских мастодонтов победу одержали финны. Команда Юкки Ялонена стала на шаг ближе к защите титула. Но на следующем этапе в погоне за вторым золотом подряд сборную Финляндии ждёт не менее суровое испытание. В полуфинале финны встретятся со сборной Германии, которая уже доказала на этом турнире, что может удивлять.