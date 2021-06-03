Россия мечтала о золоте ЧМ, но вылетела в четвертьфинале. Проигрыш такой Канаде — позор?

Наши на равных играли с десятым составом «кленовых» и поплатились за трусливый хоккей в овертайме.

Сборная России 10 лет не обыгрывала Канаду на чемпионатах мира, но на ЧМ-2021 в Риге нашей команде выдался прекрасный шанс прервать эту неприятную тенденцию. В четвертьфинал с «кленовыми листьями» подопечные Брагина зашли безоговорочным фаворитом, который уверенно выиграл свою группу и обозначил претензии на золото, канадцы же в «предвариловке» проиграли больше матчей, чем выиграли, и попали в плей-офф во многом на чужом горбу.

Но всё-таки Канада всегда остаётся Канадой, пусть даже в своём десятом составе. У этой команды «кленовых» есть опытный тренер, свои мастера, но самое главное — это вечный настрой канадцев на Россию, воспитывающийся с юных лет.

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Впрочем, в стане нашей сборной, конечно, никто и не ждал лёгкой прогулки. На четвертьфинал Россия вышла в боевом и заряженном составе, а место в воротах предсказуемо занял Сергей Бобровский, который и приехал в столицу Латвии специально под плей-офф.

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Первый период матча с громкой вывеской получился крайне не содержательным. Шёл быстрый хоккей практически без пауз («грязное» время отрезка составило всего чуть более 25 минут), но и без моментов. Команды играли мускулами, стараясь не прокатываться мимо друг друга, но остроты у ворот Бобровского и Кемпера практически не наблюдалось. Чуть поинтереснее наши выглядели в большинстве, заработанном под занавес периода, но опасные броски Тарасенко и Григоренко цели не достигли.

Во втором отрезке практически ничего не изменилось. Канадцы в большинстве были ещё менее убедительны, чем наши, а в равных составах шёл слишком осторожный и аккуратный хоккей. Любимый хоккей Валерия Брагина. Но всё-таки наши стали чуть ближе подбираться к владениям Кемпера, и всё это напоминало матчи с Данией и Швейцарией в группе, где Россия долго раскачивала соперника, а затем находила-таки момент для гола. Так случилось и в этот раз! Прекрасная атака удалась четвёртому звену нашей сборной, Каменев сделал перевод на Орлова, тот продвинулся вперёд, едва не забил сам, а затем выбросил шайбу на пятак, где отлично поработал Евгений Тимкин!

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1:0 — пока всё шло по обкатанному сценарию сборной России, а Канада не делала ничего, чтобы изменить ход событий. Перед игрой мы опасались из-за того, что Бобровский сыграет с Канадой с листа, но первые два периода встречи с «кленовыми» дали прекрасную возможность Сергею спокойно вкатиться в турнир.

В третьем периоде Россия наверняка хотела грамотно, как умеет, сыграть по счёту, но все планы разрушило удаление Тарасенко, который зарядил клюшкой по лицу Манджапане. В большинстве канадцы разыграли нехитрую комбинацию, в завершении которой был точен Адам Хенрик.

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Забитый гол заметно ободрил канадцев, они заиграли гораздо увереннее и вскоре заработали ещё одно большинство, но перевернуть ход матча «кленовым» наши не позволили. Пару смен россияне явно пребывали в расстроенном состоянии, но достаточно быстро пришли в себя и принялись атаковать с удвоенной энергией. Опасно бросал с ползоны Бурдасов, блистал индивидуальной техникой Орлов, но Кемпер и канадская защита держались крепко.



В результате абсолютно равный матч докатился до овертайма. В основное время Россия не воспользовалась своим преимуществом в мастерстве исполнителей, и хоть не дала Канаде толком ничего создать, но и сама впереди выступила крайне бледно.

И была наказана в овертайме за свою излишнюю пассивность. На 63-й минуте канадцы красиво реализовали свой единственный момент в дополнительное время, и отправили Россию в отпуск.

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Вот так. На групповом этапе мы небезосновательно находили позитив в действиях нашей команды, но против Канады наши сыграли невнятно и как-то трусливо, стерев разницу в уровне составов. Всё-таки излишне правильный хоккей Брагина работает не всегда, а проигрыш такой Канаде впору считать настоящим позором.