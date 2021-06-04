Бобровский снова проиграл Канаде. Приехал на ЧМ, сыграл один матч и сразу домой

Наш вратарь провёл первый матч за сборную России за пять лет. Разбираем его игру в проигранном четвертьфинале ЧМ-2021 с Канадой.

В четвертьфинале чемпионата мира 2021 года по хоккею сборная Канады нанесла поражение России (2:1 ОТ) и пробилась в полуфинал, где теперь 5 июня сыграет с командой США. На протяжении долгого времени главный вопрос про российский состав был один — кто займёт место на последнем рубеже? С одной стороны, в наличии был Александр Самонов, игравший всё лучше и лучше по ходу предварительного раунда. 25-летний вратарь завершил групповой этап в статусе одного из лучших голкиперов чемпионата мира по числу матчей «на ноль», коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.

Но в результате выбор тренерского штаба Валерия Брагина довольно ожидаемо пал на Сергея Бобровского. 32-летний вратарь сорвался в расположение национальной команды сразу после вылета «Флориды» из плей-офф НХЛ. Бобровский совершил затяжной перелёт через океан, отсидел карантин, провёл серию тренировок – и всё это ради того, чтобы остаться в запасе на матч с Канадой, чьих игроков он знает как облупленных? На чемпионатах мира опытный голкипер не играл с 2016 года, когда был основным вратарём нашей сборной на домашнем мировом первенстве. Пять лет назад с Бобровским в воротах россияне уступили сборной Финляндии в полуфинале (1:3), а затем разгромили команду США (7:2) в матче за третье место.

В том же году Бобровский был первым номером сборной на Кубке мира в Канаде, где россияне также оступились на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира. Если говорить о нынешнем сезоне, то необходимо заметить, что матч с канадцами стал для Сергея первым с 22 мая, когда он отыграл всего 27 минут и 15 секунд за «Флориду» в матче с «Тампой». В той игре Бобровский отразил лишь 9 бросков из 14, после чего был заменён на Скотта Дриджера и больше в нынешнем сезоне НХЛ на льду уже не появился. Таким образом, четвертьфинал ЧМ-2021 стал для него первым матчем за 11 дней. Во встрече с канадцами Сергей справился с 22 бросками, а мы разбираем его действия в этой встрече.

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Новость по теме Бобровский проводит первый матч за сборную России за пять лет

Первый период

Сборной России удался активный старт в матче, и первый бросок по воротам Бобровского был произведён лишь на пятой минуте, когда наши защитники оставили нападающего Ника Пола в абсолютном одиночестве на своём пятаке – Сергей был на месте и выручил сборную. Спустя две минуты после поперечного перевода атаковал капитан канадцев Адам Хенрик, а следом от синей линии далеко не самый сложный наброс совершил защитник Трой Стечер.

Бросковая активность канадской команды постепенно возрастала, и в середине стартовой двадцатиминутки Бобровскому пришлось совершать первое по-настоящему серьёзное спасение – с ползоны опасно бросал всё тот же неугомонный Пол. За шесть минут до конца периода мог забивать Хенрик, но шайба после его броска прошла рядом с левой штангой ворот сборной России. На перерыв команды отправились при ничейном счёте (0:0), а в активе Бобровского было шесть сейвов.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России.

Второй период

На старте второго отрезка россияне остались в первом в матче меньшинстве после удаления Евгения Тимкина. Канадцы в течение полутора минут не могли создать ничего путного, но под занавес большинства несколько раз из правого полукруга вбрасывания прилично побеспокоили Бобровского – Сергей отбился, хоть и не без проблем. В одном из эпизодов он не смог зафиксировать шайбу, в результате чего канадцы имели хорошую возможность доработать отскок.

После нейтрализованного канадского большинства россияне на долгое время отвели игру от своих ворот. В следующий раз 32-летнему голкиперу пришлось вступать в игру за семь минут до конца второго периода, когда бросок наносил Джарет Андерсон-Долан. Сергей снова положил отскок перед собой, а наши защитники расчистили пятачок. Следом отличился Евгений Тимкин, и российская сборная повела – 1:0. В конце отрезка канадцы сподобились на несколько позиционных атак, но Бобровский на сей раз играючи расправился со всеми угрозами. После 40 минут игры на его счету было 15 отражённых бросков.

Третий период

Заключительная треть основного времени матча началась с удаления Владимира Тарасенко, которое соперник реализовал. Самый результативный игрок в составе канадской команды Коннор Браун подключился к атаке, выкатился с правого края и прострелил на пятак, а Хенрик в касание с пятака переправил шайбу в ближний угол. Шайба прошла над плечом Бобровского – и это 1:1. Канадцы забили с третьего броска в створ ворот в этом периоде.

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Следующее большинство канадцев едва не обернулось вторым голом «кленовых» в матче. Будущий первый номер драфта НХЛ защитник Оуэн Пауэр набросил от синей линии, а Бобровский в очередной раз допустил не самый аккуратный отскок перед собой, после которого канадцы имели возможность добить шайбу в ворота. Обошлось, а за пять минут до конца периода Бобровский выручил партнёров после опасного броска в исполнении защитника Шона Уолкера. Сергей блином парировал бросок, который наносил Уолкер с расчётом на подправление от располагавшегося на пятаке Хенрика. Основное время встречи Бобровский завершил с 21 сейвом.

Овертайм и итог встречи

На второй минуте овертайма всё заканчивать мог Хенрик, но Бобровский потащил бросок форварда «Анахайма» с пятака. Однако через несколько мгновений Сергей уже ничем не мог помочь своей команде. Трой Стечер подключился к атаке, ушёл к лицевому борту и отдал на пятак, а Эндрю Манджапане в касание замкнул передачу. Лидеры Канады сделали своё дело на «5+» и закончили турнир для сборной России.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В общей сложности для Бобровского это был седьмой матч за карьеру против различных (юниорской, молодёжной и взрослой) сборных Канады на международном уровне. Впервые с Канадой Сергей сыграл в Суперсерии-2007, когда российская молодёжка проиграла семь матчей из восьми. Бобровский провёл четыре полных матча, в которых потерпел четыре поражения. Следующая встреча Бобровского с Канадой случилась в финале ЧМ-2015, который закончился сокрушительным поражением российской команды (1:6) и памятным уходом большей части наших игроков с канадского гимна.

Через год сборная России с Сергеем в воротах проиграла Канаде (3:5) в полуфинале Кубка мира. После двух периодов команда Олега Знарка играла вничью с будущим победителем турнира (2:2), но на заключительный период геройств Бобровского уже не хватило. Вот и на этот раз Сергею не удалось прервать печальную традицию личных поражений от Канады. Он не виноват ни в одной из пропущенных шайб, но факт остаётся фактом — его дебютный матч на ЧМ-2021 одновременно оказался и последним на этом турнире.