Россияне проиграли далеко не самой сильной команде, чудом вышедшей в плей-офф. Почему так произошло и что теперь делать?

«Неприятное состояние». Брагин – о провальном матче с Канадой и вылете сборной России с ЧМ

Сборная России в четвертьфинале чемпионат мира по хоккею проиграла в овертайме Канаде (1:2) и закончила борьбу за трофей. После провала на турнире на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Валерий Брагин, а также игроки национальной команды Сергей Бобровский и Антон Слепышев.

О неудовлетворительном результате

Валерий Брагин назвал причины поражения в матче с Канадой:



«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.

Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего».

Кстати, помните главные матчи, в которых канадцы унижали россиян? У нас есть видео на эту тему.

О том, что были собраны лучшие игроки

Главный тренер россиян не стал искать крайних после поражения, заявив, что некоторые ребята играли с травмами.

«Более остро надо было играть в атаке, агрессивнее у чужих ворот. Были броски, надо было идти на отскоки. Сейчас неприятное состояние. Были шансы, хорошие шансы. В таких матчах важно забивать.

У нас были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, игравший с травмой. Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие».

Об Олимпиаде в Пекине

Ответил Брагин и на вопрос, готов ли он везти сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Морозов хорошо играет на вбрасываниях, поэтому мы поставили его на овертайм. Володя Тарасенко старался, по самоотдаче нет вопросов. Все работали, хотели выиграть. Готов ли везти сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекин? Это не мне решать. Без комментариев».

«Вся Россия расстроена. Парни отдали всё, что было, но это хоккей»

Голкипер россиян Сергей Бобровский во время общения с журналистами выглядел подавленным.

«Конечно, я очень расстроен, как и все ребята, тяжело слова найти. Все настраивались на победу, и очень грустно проиграть в овертайме. Но для многих молодых ребят это был первый опыт ЧМ. Вся Россия расстроена, но что есть, то есть. Парни отдали всё, что было, но это хоккей.

Гол в овертайме? Защитник обыграл нашего игрока, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол и из-за этого не увидел момент паса, поэтому чуть опоздал. Но опять же, я играл по шайбе».

«Россия сыграла как-то робко, хотя разговаривали, что нужно лезть на ворота»

Капитан россиян Антон Слепышев тоже подвёл итог выступлению россиян.

«Тяжело сказать, что не получилось. Одного гола явно недостаточно для победы. Мы разговаривали, что нужно играть попроще, лезть на ворота, но как-то робко сыграли в этом плане. Я бы не сказал, что новички ЧМ стушевались и играли зажато. Они проявили себя достойно, нам не стыдно за дебютантов сборной.

Никаких комбинаций в расстановке «3 на 3» не играется, всё происходит в моменте. Канадцы больше провели времени с шайбой, и одна из атак закончилась голом».