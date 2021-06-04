«Ощущения невероятные!» Что творилось после победы Канады над Россией в 1/4 финала ЧМ

Сборная Канады одержала волевую победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею – 2021. После игры «кленовые листья» отдавали должное мастерству России – и своему, за счёт которого смогли перекрыть сопернику кислород, говорили о канадских победных традициях, а автор решающей шайбы в овертайме Эндрю Манджапане был так рад, что не мог подобрать слов.

«Ощущения невероятные! У меня нет слов»

Нападающий Эндрю Манджапане рассказал, что чувствует после победы над Россией, и о чём думал, когда Трой Стечер делал один финт за другим, прежде чем отдать ему передачу на победный гол.

«Какие ощущения после победы над Россией? Ощущения невероятные! У меня нет слов, великолепная игра всей команды. Мы все верили, что сможем это сделать, мы движемся в правильном направлении, было здорово отыграться в третьем периоде и выиграть.

Хотел, чтобы Стечер сам бросал – раз подумал об этом, два три. Потом подумал, ладно, может, передачу сделает – снова раз, два, три. Он показал невероятный финт, объехал всех и отдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по шайбе.

Кемпер – потрясающий вратарь, он придаёт нам уверенности. Если мы напортачим, он всегда подтащит. Сегодня он сыграл нереально, он будет нужен нам и в следующих матчах. Надо продолжать играть в свой хоккей. Мы были недовольны началом турнира, но растём с каждой игрой. Здорово, что сейчас играем, как надо, надо продолжать играть все 60 минут, и это даст результат».

«Ни одну сборную нельзя недооценивать. Канада выучила этот урок»

Капитан сборной Канады Адам Хенрик рассказал, как приезд Манджапане повлиял на игру команды, и за счёт чего им удалось обыграть Россию.

«Когда смотрел, как Стечер делает финт за финтом в овертайме, надеялся, что у него они получатся. Классно сыграл, он надёжно действует весь турнир, подаёт пример, стал одним из тех, на кого можно опереться. Здорово, что он проявил своё мастерство в этом голе, это было классно.

Креативность Манджапане позволила нам вывести свою игру на новый уровень. Они с Брауном играют и думают на одной волне, а я просто стараюсь дополнять их своей игрой. У меня очень мастеровитые партнёры, мне легко с ними играть, стараюсь делать черновую работу и быть в нужных местах, прикрывать их, чтобы они делали своё дело. К счастью, мы сразу же почувствовали химию, эти ребята очень любят покреативить, и им не нужно много времени. Играть с ними – сплошное удовольствие.

В сборной России много мастеров, великолепных игроков НХЛ. Мы больше фокусировались на своей игре, каждый день росли вместе. Для многих ребят это первый чемпионат мира, нужно несколько матчей, чтобы научиться, как надо играть. Тяжело просто собрать команду и надеяться, что возникнет химия. Мы становились лучше каждый день, учились, как надо играть. Ребята серьёзно к этому отнеслись, мы знали, что придётся показать неуступчивую, плотную игру. У соперника атакующая и мастеровитая команда, но мы знали, что если выполним свою работу перед своими воротами, то Кемпер запрёт их на замок. Мы постарались сократить их голевые моменты и воспользоваться своими. Наши ребята сегодня здорово постарались.

Ещё до того, как приехал в сборную, сразу вспомнил ЧМ-2019, где у Канады был довольно извилистый путь к финалу. Хотел быть готовым играть, вспоминал, как было на первом чемпионате мира, какие надо было сделать изменения. Это процесс обучения, у нас много молодых ребят, дебютантов ЧМ. Нужно время, чтобы сыграться и найти химию. У меня и ещё пары ребят был опыт, на который можно опираться, мы постарались передать его остальным. Здесь ни одну сборную нельзя недооценивать, наша команда выучила этот урок в начале турнира, вырыв себе яму. Но мы поняли, за счёт чего можем победить сегодня. Впечатляет, как мы сплотились, надеюсь, продолжим в том же духе».

«Большая победа для нас. Россия очень талантлива»

Вратарь сборной Канады Дарси Кемпер рассказал, что «кленовые листья» были в статусе тёмных лошадок в матче с Россией, но не могли не показать свой лучший хоккей за сборную.

«Мы выросли как команда, наладили структуру игры, это упростило мне работу, стало легче читать игру. Лично я хочу прогрессировать с каждым матчем, чувствую, что получается, и команда играет здорово.

Будет классно сыграть с США, у нас принципиальное противостояние, многое будет на кону. Мы сейчас показываем гораздо лучший хоккей, чем раньше. Надо выйти, сыграть в свою игру и получить удовольствие.

У России отличная команда, но играть за сборную Канады – всегда большая честь. Это традиции, история успеха, и ты хочешь представлять свою страну наилучшим образом. Даже если мы себя немного ощущали тёмными лошадками, мы хотели полностью выложиться, показать канадский хоккей и дать себе шанс на победу. Хотим продолжать в том же духе».

«Три смены в овертайме насторожили. Сказал ребятам: «давайте поднажмём в атаке»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан заявил, что переживал в первые минуты овертайма, а затем сказал команде искать счастья в атаке.

«Очень горжусь командой. По приезду сюда нам было нелегко – два дня карантина, во время которых нельзя было выходить из номера, потом три дня тренировок, и сразу начало чемпионата. Понадобилось время, чтобы разыграться, но ребята преодолели трудности, бились на протяжении семи матчей. Сегодня большая победа для нас.

Мы играли против великолепной команды и не дали им создать много голевых моментов. Россия – очень талантливая команда, точно одна из лучших на этом турнире. Сегодня нам надо было сыграть основательно и правильно, наши ребята сражались, не давали им создавать много моментов, и наш вратарь сыграл здорово. Мы смогли найти путь к победе, но Россия очень талантлива. Надо отдать должное нашим ребятам, они бились и смогли выиграть в овертайме.

Победный гол? Так получилось. Хотел бы сказать, что мы говорили о том, что защитникам надо подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! Стечер здорово сыграл индивидуально, если бы мы не забили, то, наверное, тут же пропустили бы контратаку два в одного. Стечер сделал один невероятный финт, потом другой, а потом нашёл линию для передачи на дальнюю штангу.

Первые три смены в овертайме меня, если честно, насторожили, мы больше оборонялись, а не владели шайбой. Поговорили с ребятами, сказали: «Если появится возможность, давайте поднажмём в атаке». К счастью для нас, Стетчеру удался невероятный финт.

Полуфинал с США будет отличным матчем. У американцев очень талантливая и трудолюбивая команда, которую возглавляет отличный тренер Джек Капуано. Будет отличный матч. Мы с ними провели не лучшую игру в группе, но мы с ними вполне равные команды, будет классный полуфинал. Если будем так же биться, как сегодня, у нас отличный шанс на победу».