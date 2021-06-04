Кучеров начертил два шикарных паса, вытащив «Тампу» с 0:2! А в овертайме подвёл команду

«Тампа» дважды с минимальным счётом обыграла «Каролину» в гостевых матчах и перевезла серию финала Центрального дивизиона на домашнюю «Амали-Арену» с явным намерением решить вопрос с «ураганами» в кратчайшие сроки.



В дебюте противостояния у «Харрикейнз» получалось немногое. Подопечные Бриндамора всякий раз владели инициативой, но выжимали из этого преимущества жалкие крохи. «Тампа» же демонстрировала лучший образец кубкового хоккея, показывала блестящую реализацию моментов, плюс в воротах «молний» кураж поймал Андрей Василевский.

Но наивно было предполагать, что «Каролина» сдастся в гостях, к тому же известно, что в плей-офф командам иногда бывает проще играть именно на чужой площадке. В третьем матче серии «ураганы» наконец смогли открыть счёт. На 26-й минуте Ахо и Свечников убежали «2 в 1» к воротам Василевского, российский форвард тормознул и, как показалось сначала, загубил перспективную атаку, но Свечников сохранил контроль над шайбой, а затем оставил её под бросок Бретту Песке.

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Через две с небольшим минуты Себастьян Ахо в быстром отрыве забросил вторую шайбу «Каролины», но насладиться комфортным положением в матче «ураганы» не смогли. Ахо удалился через 21 секунду после своего гола, и «Тампа» не стала откладывать очередную демонстрацию своего убойного оружия. Стэмкос, Кучеров и Пойнт нарисовали красоту в одно касание, буквально разорвав оборону «ураганов» во главе с вернувшимся в строй Петром Мразеком. И обратите внимание на передачу Кучерова на пятак — это уже классика от Никиты в этом плей-офф!

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Отыграться «Тампе» удалось в том же втором периоде, и снова «молнии» наказали «Каролину» за удаление. Кучеров заехал в зону, бросил, сам же поймал отскок и выложил удобнейший пас на Киллорна — забивай, Алекс! И тот забил.

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Никита продолжает по-королевски проводить этот плей-офф, больше всех партнёров влияя на результат «Лайтнинг». Он снова и снова раскрывается как потрясающий плеймейкер, чьи передачи невозможно прочитать и предугадать. Кучеров набрал 13-е и 14-е очко, вновь обойдя Натана Маккиннона в бомбардирской гонке Кубка Стэнли, а под занавес встречи он и вовсе мог приносить «Тампе» победу. «Молнии» вновь наседали на ворота «Каролины» в большинстве, Кучеров опасно бросил с пятачка, но Мразек успел выбросить ногу и за несколько секунд до сирены спасти «ураганов».

В начале овертайма «Тампа» крайне опасно проводила остатки большинства, Куч вновь мог забивать и становиться полновесным героем этой встречи. Но в результате Никита… подвёл команду! Да, его удаление, заработанное в пылу борьбы в чужой зоне, совсем не выглядело обязательным, и «Каролина» смогла воспользоваться этим подарком. Себастьян Ахо — лучший игрок матча — классно открылся в районе круга вбрасывания под передачу Терявяйнена, бросил в касание, а Джордан Стаал подправил шайбу в ворота мимо Василевского.

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3:2, «Каролина» берёт этот матч и цепляется за серию. Обидно за Кучерова: Никита в этой встрече чертил шикарные передачи, вытащившие «Тампу» с 0:2, а в результате именно его удаление решило судьбу поединка.



Но ничего не поделаешь — это хоккей. А Кучеров, уверен, в следующем матче только злее будет и обязательно «отмажется» новыми набранными очками и забитыми голами.