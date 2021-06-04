Трусливый хоккей с Канадой — лишь следствие системных проблем. Что не так у сборной России

Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021, и это, конечно, провал. Провал и по результату, и по игре. Провал, отражающий главные проблемы системы нашего хоккея.

Вчера мы проиграли в овертайме, и кто-то назовёт это случайностью. Мол, канадцы здорово сыграли в моменте, забили гол, это спорт. Но вопрос к сборной России — чем она занималась 60 минут основного времени и почему довела игру до того состояния, когда всё может решить один эпизод? На этот вопрос есть простой ответ — Россия играла в тот же самый хоккей, что и в остальных играх ЧМ, ничего нового и удивительного. В осторожный, аккуратный, правильный, но трусливый и безынициативный хоккей. Это стиль Валерия Брагина, с которым мы все знакомы ещё с молодёжки.

Он мог принести России золото на этом турнире, а мог отправить сборную в отпуск уже в четвертьфинале. Увы, материализовался второй вариант. Канадцев не удалось перетерпеть, дожать, докрутить, как Чехию, Данию или Швейцарию в группе. Но суть-то в том, что против этого состава «кленовых» и не нужно было выходить мучиться и страдать — необходимо было сыграть с позиции силы. Но сминать соперника (если это не британцы или белорусы) команды Брагина неспособны. Они хороши там, где нужно проявлять характер, вытаскивать на жилах, но не там, где следует просто забрать своё. Такая философия идёт от тренера, и это далеко не открытие и не сюрприз.



Поэтому не нужно делать Брагина главным виновником трусливого хоккея сборной. Человек работал так, как умеет, как работал на протяжении всей карьеры. Не нужно клеймить позором игроков, которые выполняли тренерскую установку. Давайте за этот провал всё-таки в первую очередь спрашивать с главных виновников.

С тех, кто поставил Брагина главным тренером национальной команды, зная особенности его тренерского стиля. С тех, кто комплектовал эту сборную, приглашая туда не сильнейших, а хоккеистов с правильной клубной пропиской. С тех, кто по старой привычке дёргал из-за океана всех наших освободившихся энхаэловцев, ставя тренерский штаб в неловкое положение выбора и расписываясь в полной недееспособности собственной идеологии воспитания кадров для национальной команды внутри КХЛ.

Этот турнир провалили руководители сборной России, первые люди ФХР. Они заигрались в эффективных менеджеров и красноречивых ораторов, возомнив себя доками во всех аспектах хоккея. Они окружили себя не профессионалами, а удобными людьми, которые не будут вмешиваться в принятие решений. Таков нынешний главный тренер Брагин, таковыми были ранее Алексей Кудашов и Илья Воробьёв, с которыми сборная тоже ничего не выиграла и ничего не добилась. Все они неплохие специалисты, но у наставника сборной России должны быть не только знания и умения, но ещё и харизма. Только он должен быть главным в команде, только он должен формировать состав и назначать себе помощников, и тогда только он и будет нести ответственность за результат.

В сборной России последних лет всё не так. Всей полнотой власти обладает один человек, и ему не нужны подчинённые, способные дискутировать и иметь собственное мнение. Поэтому в национальной команде и не работают маститые специалисты с амбициями лидера, типа Квартальнова, Никитина или Разина. Поэтому сборная всё больше и больше превращается в закрытый клуб для своих, куда пускают только лояльных, где на всех позициях избегают людей с характером и бунтарей.

Но так наш хоккей ничего не добьётся. Сборная должна комплектоваться по всем понятному принципу, а не быть игрушкой в чьих-то руках. Там должны работать сильнейшие тренеры и играть лучшие на данный момент хоккеисты. Есть ли такое в нынешней сборной России? Конечно, нет. В тренерский штаб Брагина на ЧМ внедряют странных помощников, в состав набирают игроков СКА (у которого уже давно весьма средний ростер даже по меркам КХЛ), затем экстренно зовут людей из НХЛ только потому, что это люди из НХЛ.



В то же время сборная Канады привозит в Ригу всех свободных сильнейших игроков (на данный момент!), назначает тренера за месяц (!) до турнира, не звонит Макдэвиду после вылета «Эдмонтона» и обыгрывает в четвертьфинале Россию, до зубов вооружённую Бобровским, Тарасенко, игроками базового клуба и популистской идеологией. И вот в этот момент становится обидно.

Нет смысла спрашивать с Брагина за вчерашний провал. Лучше спросить с тех, кто Валерия Николаевича назначил главным тренером. Нет смысла критиковать Бобровского (который вчера не выручил) или Тарасенко (Канада реализовала его удаление, а в овертайме именно Владимир недоработал с Манджапане). Лучше покритиковать тех, кто рискнул дёрнуть в сборную неготовых хоккеистов с другого конца света после тяжёлого и не самого успешного сезона. Не надо ругать Тимкина или Швеца-Рогового за то, что они есть в составе сборной России на ЧМ. Они ведь не сами себя туда поставили.

Да и не могут быть тренеры с игроками каждый раз виноваты в том, что Россия не добивается результата. Они-то в сборной постоянно меняются, а вот при одном и том же руководстве наша национальная команда за семь лет не выиграла ни одного чемпионата мира, на молодёжном и юниорских уровнях тоже нет золота.



Новый провал на ЧМ-2021 — это очень плохо. Но, может быть, хотя бы он заставит главных людей в нашем хоккее задуматься, что они что-то делают неправильно?