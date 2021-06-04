«Чёрт побери, Стечер подложил России свинью». В Канаде в восторге от выхода в полуфинал ЧМ

Сборная Канады обыграла команду России в овертайме четвертьфинала чемпионата мира по хоккею — 2021 со счётом 2:1 и будет биться за медали. «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания канадских болельщиков и прессы.

«Игра вратарей вышла на первый план. Бобровский отразил 22 броска, Кемпер — 24»

«В игре, которая всегда рассматривается как захватывающее противостояние на международном уровне, Канада, вышедшая в плей-офф с последнего места, обыграла посеянную под первым номером Россию. В полуфинале она сыграет с США, это важный момент для Канады, которая вышла в четвертьфинал за счёт одного очка в последний день группового раунда.

Игра вратарей вышла на первый план. Бобровский, который проводил свой первый матч за 12 дней, сделал 22 сейва, а Кемпер, который выдал свой лучший матч на турнире, — 24.

Счёт был открыт только на 34-й минуте, забил Тимкин в борьбе на пятачке. Канада отчаянно пыталась сравнять счёт, и на 46-й минуте им удалось пробить Бобровского. Тарасенко отбывал удаление, а Хенрик послал шайбу над ловушкой вратаря.

Для определения победителя потребовался овертайм. Стечер в великолепной манере объехал двух защитников и выдал передачу на Манджапане, который был не прикрыт. Тот не промахнулся и принёс победу своей стране», — пишет The Hockey News.

«Делал этот финт на тренировке, и Доан вынес мне мозг, чтобы я не делал такого в игре»

«Канада обыграла Россию в овертайме и вышла в полуфинал. У России было серьёзное преимущество перед Канадой по части звёзд НХЛ, к этому матчу она подошла самой забивающей командой турнира», — отмечает The Score.

«После ужасного начала турнира в неполном составе сборная Канады набирает обороты в идеальное время. В четвертьфинале Канада во впечатляющей манере обыграла Россию. Стечер прокинул шайбу между ног и объехал одного русского, обфинтил другого и отдал пас на дальнюю на Манджапане, который забил победный в овертайме. Это было поистине прекрасно.

«Я проделал этот финт вчера на тренировке, и Шейн Доун вынес мне мозг, чтобы я не делал такого в игре. Но инстинкты возобладали, и я смог отдать передачу на Манджапане, и всё получилось. На этом турнире я стал играть очень уверенно, чего мне не хватало в сезоне НХЛ. Это окупилось в овертайме», — заявил Трой Стечер.

«Мы не привыкли быть тёмными лошадками на международных турнирах, но в четвертьфинале у Канады был именно такой статус. Канадцы еле-еле заползли в финальный раунд, закончив групповую стадию позади Германии. Остаться в живых им помогло поражение Латвии.

Многие топовые канадские игроки не поехали в Латвию из-за пандемии. Из примечательных имён в составе — Хенрик, Браун и Кемпер, которых нельзя назвать звёздами. Есть три игрока, которые только летом выйдут на драфт, то есть вы понимаете глубину состава», — пишет Daily Hive.

«Ещё одна осечка России против заурядной Канады. Так дико»

«Просто потрясающе, как выросла эта сборная Канады. Была командой, которая, как я думал, даже близко не подберётся к четвертьфиналу, стала командой, вышедшей в полуфинал, и всё началось с приездом Манджапане. Вот это поворот!» — пишет продюсер на радио Sportsnet960 Райли Поллок.

«Команда, которая никогда не сдаётся! Идите и выиграйте золото. Вперёд, Канада», — радуется болельщик Мэттью Тесфей.

«Сенсационная победа, но она не кажется такой! Сборная Канады в экстазе от выхода в полуфинал после победы над Россией, считавшейся явным фаворитом», — пишет Дороти Томюк.

«Кто бы мог подумать, что у Стечера самые талантливые руки среди всех защитников мира? Какой офигительный гол в овертайме», — восхищается Дэвид Фартинг.

«Нереальные финты от Стечера, которые привели к голу Манджапане в овертайме с Россией и вывели Канаду в полуфинал. Такие можно увидеть в детском хоккее», — отмечает Грэди Сас.

«Чёрт побери! Стечер подложил свинью России. Точно так же, как Беннинг подложил свинью ему, не став подписывать с ним новый контракт», — пишет Honorary Colorado Avalanche fan.

«Канада обыграла Россию и вышла в полуфинал. Такое мне по душе», — пишет Скотт Рид.

«Что это было? Сумасшедший финт Стечера. Вперёд, Канада, давайте нам США», — пишет Стив Хендерсон.

«Это самая впечатляющая и самая неожиданная победа Канады над Россией/СССР на чемпионатах мира со времён ЧМ-1961, где сборную Канады представляла любительская команда «Трэйл Смоук Итерз». Вы скажете, что большинство игроков в этом составе играют в НХЛ. Это так, но в 1961-м, когда в НХЛ было всего шесть команд, эти канадцы играли бы «Трэйл Смоук Итерз»!» — отметил один из основателей Тройного золотого клуба Шимон Шемберг.

«Итак, Канада обыграла Россию на чемпионате мира. Нереально», — не может поверить болельщик с ником Seb.

«Ещё одна осечка России против заурядной Канады. Так дико», — заключает «твиттер» HockeyBG.