Самонов – лучший, Шалунов – худший. Оценки игрокам сборной России за ЧМ-2021

Накануне сборная России бесславным и провальным образом завершила своё выступление на чемпионате мира 2021 года. Команда Валерия Брагина уступила в четвертьфинале сборной Канады (1:2 ОТ) и потеряла возможность претендовать на медали мирового первенства. Российская сборная остаётся без золотых медалей на чемпионатах мира с 2014 года и не может обыграть Канаду на крупных турнирах с 2011 года. Оцениваем выступление каждого игрока российской сборной на мировом первенстве в Латвии.

Вратари

Александр Самонов — 8,0

Перед началом мирового первенства обсуждение вратарского вопроса было одной из главных тем в разговорах о перспективах сборной России на этом турнире. В столицу Латвии Самонов отправлялся без опыта игры за национальную команду на крупных соревнованиях (Евротур – не в счёт). И в дебютном матче на ЧМ-2021 Александр действовал довольно нервно, абсолютно не внушая партнёрам уверенности своими действиями.

Однако по ходу турнира Самонов добавлял с каждым матчем и под конец группового этапа вышел чуть ли не на максимальный уровень игры за всю свою карьеру. Александр провёл серию отличных игр, заслуженно войдя в топ голкиперов по итогам предварительного раунда по всем основным статистическим показателям. На мой взгляд, именно он стал лучшим игроком в составе нашей сборной на чемпионате мира.

Сергей Бобровский — 7,0

32-летний голкипер присоединился к сборной России уже по ходу турнира сразу после того, как его «Флорида» вылетела из плей-офф НХЛ. Бобровский отсидел обязательный карантин, после чего провёл всего несколько тренировок и дебютировал на ЧМ-2021 в матче с командой Канады. Опытный голкипер провёл очень приличный матч, пропустив всего две шайбы и никоим образом не виноват во вчерашнем поражении.

Иван Бочаров — 6,5

В Латвию Бочаров отправлялся в роли номинально третьего номера сборной России, но в итоге оказался внесён в заявку национальной команды вместо новичка ЦСКА Ивана Федотова. На чемпионате мира голкипер московского «Динамо» провёл всего один матч – с командой Великобритании (7:1) – где пропустил единственную шайбу от Лиама Кирка, который по сей день является лучшим снайпером текущего турнира.

Защитники

Дмитрий Орлов — 7,5

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Защитник «Вашингтона» провёл на ЧМ-2021 всего три матча, за которые ему удалось сполна показать товар лицом. Уже в своей дебютной встрече – со сборной Швеции (3:2 Б) – Орлов совершил роскошный слаломный проход, положивший начало волевой победе российской команды. В матче с канадцами Дмитрий снова идеально подключился к единственной голевой атаке россиян в этой встрече. Буквально в каждой своей смене 29-летний хоккеист источал уверенность в обороне и демонстрировал высокий класс игры в нападении. Кто-то из наших читателей даже метко заметил, что порой Орлов являлся самым опасным «форвардом» сборной в четвертьфинале ЧМ.

Артём Зуб, Никита Задоров — 7,0

25-летний Зуб провёл турнир на довольно высоком уровне, завершив его со второй полезностью «+8» в своей команде. Однако не всё сложилось для Артёма идеально. В ходе мирового форума Зуб получил небольшую травму, которая оставила его вне игры на целую неделю. В первом матче после возвращения в строй Артём допустил несколько ошибок, чуть смазавшие общее очень позитивное впечатление от его игры.

26-летний Задоров стал самым полезным игроком в составе сборной России на чемпионате мира. В восьми матчах Никита заработал показатель полезности «+11», а также отметился тремя результативными передачами. Задоров запомнился фирменными силовыми приёмами и хорошими подключениями в атаку.

Владислав Гавриков — 6,5

На протяжении всего турнира Гавриков действовал в одной паре с Проворовым, и их сочетание оказалось далеко не самым надёжным в российской команде. В матче с чехами Владислав совершил голевую ошибку, да и в дальнейших играх на турнире действовал с заметными огрехами. Несколько лет назад Гавриков в паре с Богданом Киселевичем завершили групповой этап ЧМ с уникальным достижением. За семь игр Киселевич и Гавриков ни разу не находились на льду при пропущенных голах. На нынешнем ЧМ такой надёжностью Владислав отметиться не сумел.

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Рушан Рафиков, Игорь Ожиганов, Григорий Дронов — 6,0

Три защитника из КХЛ в разное время потеряли стабильное место в составе сборной России на этом турнире. Рафиков и Дронов сыграли на ЧМ-2021 по пять матчей, после чего отправились в неиграющий состав, а Ожиганов в последних трёх играх исполнял роль запасного защитника в заявке сборной. В принципе, никто из них не портил обедни в игре команды, но и прыгнуть выше головы не сумел.

Никита Нестеров — 5,5

Спорт жесток. И в нём очень часто случаются такие моменты, когда одна ошибка затмевает всё хорошее, что было сделано ранее. 28-летний Нестеров провёл два роскошных матча на чемпионате мира – игры с командами Швейцарии (4:1) и Беларуси (6:0) он завершил с суммарной полезностью «+6». В матче с командой Михаила Захарова защитник россиян и вовсе проявил свои бомбардирские навыки, набрав 3 (2+1) очка. Но матч с Канадой поставил жирный крест на всём хорошем в исполнении Нестерова на этом турнире. Да, это именно его обогнул защитник канадцев Трой Стечер перед тем, как отдать голевой пас на Эндрю Манджапане. Защитник «Детройта» легко и изящно разобрался с Нестеровым и показал, почему Никита провалился в этом сезоне в НХЛ и теперь возвращается на родину.

Иван Проворов — 5,5

Довольно давно известный футболист Андрей Аршавин проронил фразу, которая впоследствии стала знаменитой: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Возможно, что именно эта фраза и относится к моей оценке игры Проворова, но я ожидал от него намного большего. 24-летний защитник является ведущим игроком большинства в своей «Филадельфии», и в сборной России на Ивана возложили ключевые функции при реализации лишнего.

На протяжении большей части турнира он неизменно играл в первой бригаде большинства, но в итоге за 8 матчей набрал скромные 2 (0+2) очка. Хватало вопросов к Проворову и по его основным обязанностям – игре в обороне. Достаточно сказать, что защитник завершил турнир с показателем полезности «0». И это при том, что наша команда выиграла 6 матчей при 2 поражениях.

Нападающие

Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский — 7,5

26-летний Барабанов стал лучшим бомбардиром сборной России на ЧМ-2021. Форвард «Сан-Хосе» набрал 8 (4+4) очков в 8 матчах, причём групповой этап турнира Александр завершил с семиматчевой результативной серией. Ему удалось разжиться очками во всех играх в предварительном раунде, вот только продлить свою серию в самой важной игре турнира он не сумел.

Более того, в матче с канадцами Барабанов вообще как-то выпал из игрового ритма, практически полностью растворившись на ледовой площадке. Довольно похожие слова можно отнести и на счёт Григоренко с Толчинским. Оба форварда очень ярко смотрелись во время предвариловки, но в главном матче чемпионата мира оказались в тени. Справедливости ради, необходимо заметить, что Михаил доигрывал мировое первенство с травмой. А Толчинский теоретически мог стать Х-фактором в третьем периоде вчерашнего матча, как он это уже сделал во время игры со Швейцарией, но Валерий Брагин почему-то принял решение сильно ограничить игровое время одного из самых креативных игроков своей команды.

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Евгений Тимкин, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев и Дмитрий Воронков — 7,0

Эта тройка была образована Брагиным ещё в СКА в ходе минувшего плей-офф КХЛ, где чекинг-лайн армейцев стала неразрешимой головной болью для тренерского штаба московского «Динамо». Тимкин, Швец-Роговой и Каменев полностью выключили из игры лидеров бело-голубых, к тому же смогли забить ещё и важные голы. В результате Брагин включил игроков в состав сборной России сначала на Евротур, а затем и на мировое первенство. Это решение вызвало много споров и обсуждений в экспертной среде, но надо признать, что в матче с Канадой именно наши чекеры оказались лучшими форвардами в составе сборной. Неслучайно, что именно четвёртая тройка россиян организовала единственный наш гол в матче.

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Про форварда «Ак Барса» Воронкова хочется сказать отдельно. 20-летний нападающий должен был пропустить мировой форум из-за перелома челюсти, полученного по ходу серии с «Авангардом», но хоккеист приложил все усилия, чтобы принять участие в турнире. Весь чемпионат Воронков провёл в защитной маске и, несмотря на это, бился изо всех сил и делал всё, что мог во благо сборной.

Антон Бурдасов – 6,5

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

30-летний Бурдасов дебютировал на чемпионате мира в довольно солидном хоккейном возрасте. И на нынешнем мировом первенстве Антон показал, почему раньше тренерские штабы сборной России не предоставляли ему такого шанса. Все мы знаем, каким броском обладает этот нападающий, и Бурдасов хорошо начал турнир, исправно демонстрируя свой главный козырь в игре. В матче со швейцарцами Антон проявил себя ещё и проходе, когда забил первый гол россиян в матче.

Но где был Бурдасов в трёх самых сложных матчах команды на турнире – со Словакией, Швецией и Канадой? В первой игре он заработал полезность «-2», во второй игре – «-1», а в четвертьфинале и вовсе был снят с игры по ходу матча. Подобные провалы преследовали Бурдасова и раньше в его карьере, и именно они помешали ему заиграть на более высоком уровне.

Антон Слепышев, Павел Карнаухов – 6,0

Два московских армейца отыграли первенство на своём уровне – какие-то матчи им удались лучше, какие-то хуже. От капитана Слепышева хотелось видеть более яркой игры в решающих матчах. Что касается Карнаухова, то не его вина, что в этой сборной он оказался вторым центром и должен был исполнять креативные функции, которые никогда не возлагались на него в клубе.

Владимир Тарасенко, Иван Морозов, Эмиль Галимов – 5,5

Честь и хвала Тарасенко, что он согласился приехать в сборную после сложнейшего сезона за океаном, но, к сожалению, чемпионат мира Владимиру не удался. Да, в матче со сборной Швеции Тарасенко исполнил роскошный буллит, вот только в тот день его бросок был более важен сопернику, чем российской команде. Своим буллитом нападающий «Сент-Луиса» отправил шведскую команду домой, но так вышло, что в матче с Канадой Тарасенко оказался якорем уже для нашей сборной.

В первом периоде 29-летний форвард из убойной позиции пустил шайбу мимо правой штанги ворот канадцев, в начале третьего отрезка Тарасенко заработал удаление, которое реализовал Адам Хенрик и сравнял счёт в матче, а в овертайме именно из-под него забивал Манджапане.

Вторым форвардом в нашей сборной, который оказался на льду в момент рокового гола, был центральный нападающий Иван Морозов. Голевая комбинация канадцев началось с того, что Морозов позволил в средней зоне раскатиться Манджапане, после чего форвард «Калгари» скинул шайбу Стечеру, а уже тот, в свою очередь, разобрался с Нестеровым. Этот момент также смазал впечатление от вполне добротной игры Ивана на турнире.

Максим Шалунов – 4,5

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Последние полтора месяца стали для Максима огромным разочарованием. Проблемы начались с того, что проводивший роскошный плей-офф КХЛ Шалунов в четвёртом матче финала с «Авангардом» на ровном месте заработал «5+20». «Ястребы» реализовали удаление Максима, начав камбэк в той встрече, а лучший снайпер розыгрыша Кубка Гагарина впоследствии дополнительно был наказан одноматчевой дисквалификацией. Возможно, что именно тот силовой приём Шалунова на Андрее Стасе и стоил армейцам победы в плей-офф.

После травмы московского динамовца Вадима Шипачёва Шалунов должен был стать первым центром сборной на мировом первенстве, но турнир в Латвии обернулся для игрока настоящим кошмаром. В столице Латвии у Шалунова не получилось ровным счётом ничего. В начале мирового форума Максим не справился с ролью ведущего центра команды, затем не смог себя проявить на позиции крайнего нападающего, а в результате завершил чемпионат, сидя на трибуне. За две недели форвард проделал путь от роли главной надежды команды в атаке до статуса запасного. Любопытно, что первое поражение на первенстве россияне потерпели от словаков, пропустив решающий гол после удаления Шалунова в чужой зоне.

Константин Окулов, Андрей Кузьменко – без оценки

Окулов получил травму в первом матче на турнире в столкновении с защитником сборной Чехии и продолжить участие в турнире уже не сумел. Спустя несколько дней травмировался и Кузьменко, также выбыв из состава сборной по медицинским показателям.