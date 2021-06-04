Брагин, Быков или Хартли? Кто должен быть тренером сборной России на Олимпиаде-2022

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира проиграла команде Канады (1:2 ОТ) и прекратила дальнейшую борьбу за трофей. После фиаско моментально встал вопрос о том, должен ли Валерий Брагин везти команду на Олимпиаду или россиянам нужен другой специалист? Самое время поговорить о кандидатах.

Валерий Брагин

Есть вероятность, что Валерия Брагина не отправят в отставку, а сам тренер продолжит готовить национальную команду. Если честно, то это не самый удачный расклад. Брагин здорово работал в молодёжке, но для первой команды у него не хватает ни опыта, ни авторитета. В игре с канадцами россияне показали очень слабый хоккей, хотя звёздных фамилий в составе соперника не было. Брагину пора заканчивать работу в первой сборной.

Почему Брагин должен быть уволен из сборной России? Называем главные причины в нашем видео.

Боб Хартли

Канадец выиграл с «Авангардом» долгожданный Кубок Стэнли, неплохо поладил со звёздами уровня Ковальчука и, несмотря на свой сложный характер и повышенные требования, добился результата. Да и со скромной сборной Латвии североамериканец потрудился неплохо, едва не выйдя из группы и не оставив Канаду без плей-офф. Готовы ли в сборной России сделать ставку на тренера-иностранца? Большой вопрос.

Игорь Никитин

Никитин, научившийся системному тренерскому подходу у Дмитрия Квартальнова, неплохой вариант для россиян. Да, зрелищного хоккея при Игоре Валерьевиче в сборной (собственно, как и в клубе) мы не увидим, однако результат этот российский специалист вполне может дать. Никитин – приверженец строгой игры в обороне, минимизации риска и чёткого исполнения тренерского задания на льду.

Олег Знарок

Есть и те, кто не прочь снова увидеть в сборной России Олега Знарка. Тренера, при котором сборная России завоевала свой последний на сегодняшний день титул, выиграв Олимпийские игры в Пхёнчхане. Знарок – сложный человек, поэтому без конфликтов с ним, конечно, не обходилось. Да и прошлый сезон в «Спартаке» оказался для него и Витолиньша провальным. Но в сборной России Знарок давал результат. Последнее золото чемпионата мира (Минск-2014), кстати, тоже выиграно при нём.

Вячеслав Быков

Главная ностальгия болельщиков – возвращение в сборную России тренерского тандема Вячеслав Быков — Игорь Захаркин. Пожалуй, именно при Быкове россияне показывали самый романтичный хоккей, на чемпионатах мира нас все боялись, а игроки ехали в национальную команду с огромным желанием. В последнее время Быков как-то неохотно говорит о возможном возвращении к тренерской деятельности. Специалист живёт в Швейцарии и занимается воспитанием внука. Может, желание поработать в сборной страны у Вячеслава Аркадьевича снова появится?

Игорь Ларионов

Сейчас Игорь Ларионов занимает должность главного тренера российской молодёжной сборной. Однако не будем забывать, что Игорь Николаевич уже привлекался к работе с первой командой, возил её на Евротур и даже выигрывал этапы турнира. Правда, с молодёжкой на МЧМ тоже вышла неудача и тоже в игре со сборной Канады. Конечно, авторитет и узнаваемость у Ларионова большие, но вопрос в том, справится ли он с огромной ответственностью и нагрузкой, которые выпадут на тренерский штаб сборной на Олимпиаде?

Кстати, ЧМ-2021 уже успели окрестить самым слабым в новейшей хоккейной истории.

Сергей Гончар

У Гончара есть опыт работы тренером в НХЛ (правда, не главным, но в «Питтсбурге» Сергей всё равно был не на последних ролях). Уже долгое время ходят слухи о том, что Гончар может перебраться на работу в Россию и получить тренерскую должность в системе ФХР. Вариант не самый плохой, но пока что Гончару нужно самостоятельно поработать на более скромных позициях. Набраться серьёзного опыта, а уже потом можно будет говорить о чём-то большем.

Алексей Кудашов

Кудашов возглавил московское «Динамо», поэтому вряд ли стоит ждать его возвращения в сборную России, хотя в прошлый раз тренеру предлагали остаться и продолжить работу. Но Алексей Николаевич выбрал другой путь, вернувшись в родной для себя клуб. Сложно представить, что в ближайшее время состоится второй приход Кудашова в сборную. Должно произойти что-то невероятное. Или, например, в сборной соберётся целая коалиция ведущих тренеров клубов КХЛ.