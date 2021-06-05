Дуэт Быков — Знарок и авторитетные помощники. Каким должен быть штаб сборной России на ОИ

Чуть меньше года остаётся до ОИ-2022, где сборной России по хоккею предстоит защищать свой титул олимпийских чемпионов. Сделать это нашей команде будет очень тяжело: во-первых, много внутренних, системных проблем, которые вновь обнажились на ЧМ-2021, а, во-вторых, в Китай (или где в итоге пройдут Игры) наверняка приедут хоккеисты НХЛ, что автоматически сделает турнир принципиально другого уровня, нежели был в Пхёнчхане-2018.

Пока неизвестно, каким будет тренерский штаб сборной России на ОИ-2022. У главного тренера Валерия Брагина действующий контракт, но провал в Риге ставит под сомнения его дальнейшие перспективы. Однако проблема сейчас у национальной команды масштабнее, чем только лишь фигура наставника на главное соревнование четырёхлетия. Очевидно, чтобы рассчитывать на успех на Олимпиаде, руководству сборной необходимо менять систему формирования всего тренерского штаба, а при выборе наставников значительно расширять кругозор и калёным железом выжигать кумовство.

На ОИ-2022, куда та же Канада привезёт трёх-четырёх маститых коучей из НХЛ, у России не должно быть тренеров уровня МХЛ или ВХЛ, которым дорогу в сборную открыла только лишь работа в системе СКА, или непонятных иностранцев, попавших на тренерский мостик сборной по знакомству. Рулить Россией на ОИ должны только проверенные профессионалы высокого уровня, благо что найти таких у нас не составляет проблемы. Нужно всего лишь отойти от привычных методов и посмотреть по сторонам.

Быков, Знарок или дуэт «хороший-злой полицейский»?

Очевидная вещь — главным тренером на Олимпиаде, куда приедут все звёзды НХЛ, у России должен быть человек с непререкаемым авторитетом и большим опытом. Человек, который что-то выигрывал в карьере, в том числе на международном уровне, и которого уважают все хоккеисты. Понятно, что Валерий Брагин под это описание не подходит, но и в принципе у нас не так уж много людей с подобным резюме: Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов да Олег Знарок.

Билялетдинова рассматривать всерьёз, пожалуй, не стоит: его тренерская модель была идеальна для «Ак Барса», но для сборной категорически не подходит, что уже было доказано. Другое дело — Быков и Знарок. Первый — настоящий интеллектуал с безупречным отношением ко всем подопечным, второй — прекрасный мотиватор, умеющий разными способами зарядить любого на подвиг. Два совершенно разных по темпераменту тренера, но оба пользуются колоссальным уважением русских хоккеистов по обе стороны океана.

Думаю, это был бы отличный тандем во главе нашей команды на ОИ. В своё время у руля сборной СССР стояли Аркадий Чернышёв и Анатолий Тарасов, и Советы долгое время не знали себе равных на международной арене. Дуэт Быкова со Знарком мог быть своего рода новым прочтением успешной истории о «добром и злом полицейских» во главе сборной нашей страны.

Тренерский штаб: никаких экспериментов и только профессионалы своего дела

Помощники главного тренера (или главных тренеров, если вы согласитесь с идеей дуэта), разумеется, должны быть под стать. Олимпиада — не время для экспериментов и выращивания кадров, там должны работать исключительно проверенные люди.

Например, на позиции тренера для защитников я вижу Сергея Гончара. Прекрасный в прошлом хоккеист, уже получивший неплохой опыт работы тренера в НХЛ. После завершения карьеры Гончар два года отработал специалистом по развитию в «Питтсбурге» (занимался именно защитниками), а в 2017-м стал ассистентом Майка Салливана и следующие три сезона провёл на лавке «пингвинов».

На роль тренера вратарей напрашивается кандидатура Евгения Набокова. У того уже есть солидный тренерский опыт, последние шесть лет Набоков работает с вратарями в системе «Сан-Хосе».

Тут важно понимать, что у Гончара и Набокова энхаэловская выучка. Они давно варятся в сильнейшей лиге мира и разговаривают на одном языке с нашими заокеанскими хоккеистами, которых, конечно, будет большинство в сборной на Олимпиаде. Адекватная коммуникация между игроками и наставниками — важнейшая вещь, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать на коротком турнире.

Идеолог Ларионов, Хартли в роли «джокера». Почему бы и нет?

Свой виртуальный тренерский штаб я собираю из опытных профессионалов, но, на мой взгляд, в нём может найтись место и для Игоря Ларионова, который только в 59 лет начал тренерскую карьеру. Авторитета Профессору всё равно не занимать, а в национальной команде я его вижу в роли некоего идеолога и философа. Будучи наставником молодёжки, Ларионов уже показал себя сильным оратором, но на МЧМ для успеха ему не хватило именно тренерского опыта. На ОИ Ларионов вполне может быть освобождённым от принятия каких-либо решений вдохновителем, проповедником и, если хотите, носителем духа и философии нашей сборной. К нему, как и к Быкову со Знарком, в национальной команде обязательно будут прислушиваться.

Понятно, что всё то, о чём я написал выше, невозможно в тех условиях, которые сейчас сложились в ФХР. Но необходимо менять подход к комплектованию национальной команды, об этом кричат все крупные международные турниры последних лет! Новые люди в руководство нашей сборной не придут, но почему бы старым не сделать правильные выводы? Забыть старые обиды (как в случае со Знарком), сделать всё, чтобы договориться с Быковым (здесь может помочь человек, который придумал КХЛ), посмотреть на наших молодых специалистов узкого профиля, не работающих в СКА. Да и вообще, допустить, что формирование тренерского штаба может быть принципиально иным, чем сейчас, взять за образец ту же Канаду, выигравшую две последние Олимпиады с энхаэловцами. Понять, что сборную могут сделать лучше не только «свои», приближённые, но и те, кто не имеет никакого отношения к Петербургу, а просто профессионально выполняет свою работу.

Повторюсь, нашему руководству необходимо расширять кругозор и не открещиваться от самых смелых решений. Почему бы, например, перед самой Олимпиадой не пригласить в штаб того же Боба Хартли? Лучший на данный момент тренер КХЛ, потрясающий профессионал своего дела и великолепный оратор точно не испортит картины. Понятно, что, например, присутствие Знарка и Хартли в одном тренерском штабе вряд ли возможно (Олег Валерьевич крайне снисходительно относится к иностранным специалистам), но если уйти от идеи дуэта и оставить в главных одного Быкова (или в старом добром тандеме с Захаркиным), то у него никаких проблем во взаимодействии с канадцем точно не возникнет.

Разумеется, разговоры о Хартли носят теоретический характер — всё-таки у Боба есть действующий контракт со сборной Латвии, которую он в августе попытается вывести на ОИ через квалификацию. Но тут важна сама суть: систему комплектования тренерского штаба в преддверии Игр России точно нужно менять. И сейчас нужно думать именно об этом, а не о том, как обыграть Канаду.