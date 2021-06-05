Списывать слишком рано. 6 игроков КХЛ, которые могут вернуться в сборную России перед ОИ

Сборную России после провала на ЧМ-2021 и в преддверии Олимпиады могут ждать серьёзные изменения. Это касается не только тренерского штаба, но и формирования состава. Понятно, что если НХЛ отпустит своих игроков на ОИ, то большая часть состава российской команды будет укомплектована именно хоккеистами из-за океана, но и без помощи из КХЛ точно не обойдётся, причём в обойму сборной могут вернуться те ребята, которые в последние годы не ездили на крупные международные турниры. Списывать из национальной команды их ещё рановато.

Вадим Шипачёв

С центральными нападающими у сборной России беда (ЧМ-2021 это в очередной раз подтвердил), и здесь на НХЛ сильно рассчитывать не приходится. За океаном из топ-центров у нас есть только постаревший и измученный травмами Малкин да Кузнецов, которому на ОИ точно не позволит сыграть дисквалификация от ИИХФ.

Так что без находящегося в великолепной форме Вадима Шипачёва на Олимпиаде нам точно не обойтись. Лучший бомбардир двух последних сезонов КХЛ пропустил мировой форум в Риге из-за травмы, и мы надеемся, что к февралю следующего года у Вадима не будет никаких проблем со здоровьем.

Богдан Киселевич

Киселевич был незаменимой частью сборной России при Олеге Знарке, выиграл золото ОИ, а затем уехал пробовать свои силы в НХЛ. Сразу после быстрого возвращения домой Богдан выпал из обоймы национальной команды, хотя держал высокий уровень в ЦСКА и был одним из самых надёжных российских защитников во всей КХЛ. Поговаривают, будто Киселевичу не простили, что после Америки он предпочёл заключить контракт с московскими, а не петербуржскими армейцами. И тот факт, что Киселевич за последние два сезона провёл за сборную лишь три матча на Евротуре, вполне подтверждает эту версию.

Но перед Олимпиадой нужно забыть все обиды и разногласия, если они есть. У России богатый выбор атакующих защитников из НХЛ, но в плане надёжности и спокойствия у своих ворот Киселевич даст фору любому. Его присутствие на Играх, где придётся сдерживать суперзвёзд соперников, может быть просто необходимо.

Николай Прохоркин

Нельзя сказать, что Прохоркин прогрессирует в КХЛ, однако мы прекрасно знаем, что Николай — это креативный и идейный центральный нападающий, а игроков такого плана у России дефицит по обе стороны океана. Ему, конечно, не хватает стабильности и серьёзности в отношении к делу, но на коротком турнире сильные тренеры (если такие будут у России на ОИ) смогут выжать из него максимум.

Иван Телегин

После ЧМ-2019 Телегин выпал из состава национальной команды, и на это были объективные причины: у Ивана снизилась продуктивность в ЦСКА, пошли травмы, да и в сборную стали привлекаться более молодые игроки.

Однако Ивану всего 29 лет, впереди у него новый вызов в карьере (Телегин в межсезонье перебрался в «Авангард»), и если он сможет набрать прежнюю форму, то у него появится шанс вернуться в сборную. Силовой быстроногий форвард, классно чувствующий себя под давлением и умеющий набирать очки, — идеальный Телегин в своё время попал в состав России на Кубок мира, так почему бы ему не поехать и на ОИ?

Александр Кадейкин

Кадейкин — едва ли не лучший двусторонний российский центральный нападающий КХЛ, чья результативность растёт с каждым годом вкупе со степенью влияния на результат своего клуба, однако в сборной России Александра не замечают в упор. Точнее сказать, его приглашают на этапы Евротура (где Кадейкин, как правило, становится одним из лучших), но хотя бы до чемпионата мира форвард никак добраться не может.

Это несправедливость, которую штаб национальной команды может исправить на ОИ. У России и на этом турнире наверняка будет сдерживающая тройка, и Кадейкин подойдёт в неё идеально. По крайней мере, те чекеры и разрушители, которых мы видели у сборной в Риге (Тимкин, Каменев, Швец-Роговой), точно уступают Александру по уровню, причём Кадейкин — гораздо более креативный хоккеист, да ещё и выступающий в центре звена. Он точно заслужил, чтобы на него наконец обратили внимание.

Вячеслав Войнов

Войнов — один из самых удивительных хоккеистов нашей страны. Безумно талантливый и мастеровитый хоккеист, образец атакующего защитника, которого не выбивают из колеи долгосрочные перерывы в карьере. По крайней мере, после первого полуторагодичного простоя Войнов блестяще заиграл в «Авангарде». И у меня нет особых сомнений, что новая пауза длиной в сезон не помешает ему стать лидером обороны «Динамо».

К февралю Войнов как раз сможет набрать оптимальную форму, и тогда в сборной России даже думать не придётся насчёт его кандидатуры. Национальной команде точно пригодится защитник, умеющий и двигать шайбу, и бросать, и замышлять атаки, и закрывать синюю линию. А подстраховывать Войнова сзади спокойно сможет тот же Киселевич.