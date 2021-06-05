Фаворита в этом противостоянии не будет, а сборная Суоми может повторить свой успех.

Финны дожали немцев! В финале ЧМ нас снова ждёт их схватка с Канадой

Немцы, войдя в четвёрку сильнейших сборных чемпионата мира и опередив таких гигантов, как Швеция и Россия, уже могут гордиться своим выступлением на турнире. Но немецкая года старается прогрессировать и каждый год прибавляет в виде спорта, в котором раньше ничего толкового показать не могла. Но вот что значит характер и трудолюбие.

Не будем забывать, что президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль на Конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге официально объявил о своей кандидатуре на пост президента ИИХФ, готовясь сменить Рене Фазеля, который возглавляет федерацию с 1994 года.

Райндль будет считаться кандидатом на пост президента ИИХФ, когда Международная федерация хоккея утвердит его кандидатуру.

«Я посвятил всю свою жизнь хоккею — сначала как спортсмен и олимпиец, а недавно — как президент Федерации хоккея Германии и член Совета ИИХФ. Мир хоккея сформировал меня и сделал меня таким, какой я есть сегодня. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ИИХФ. Благодарю Федерацию хоккея Германии за поддержку моей кандидатуры», — цитирует Райндля Федерация хоккея Германии.

К финнам и вовсе не может быть никаких вопросов. Потихонечку, маленькими шажочками, команда Суоми идёт к своей цели и делает это не первый год. Напомним, что именно Финляндия является действующим чемпионом мира по хоккею. А обыграла она в прошлом финале… Правильно, Канаду. С которой сыграет и на этот раз.

Что касается отчётного полуфинала, то в нём, как сперва казалось, всё решилось уже после первого периода, ведь финны сходу завладели преимуществом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Сперва финны провели быструю атаку, Пакаринен получил пас на ход и с правого края бросил в дальний угол! Шайба прошла где-то под клюшкой Нидербергера.

Под конец стартовой двадцатиминутки Анттила здорово поборолся у борта и сделал перевод в центр зоны, Бьёрнинен подхватил шайбу, выкатился на ворота и переиграл Нидербергера!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Однако во втором периоде немцы закрепились в чужой зоне в большинстве, Айзеншмид сделал перевод вдоль синей линии, Плахта подстроился и зарядил в ближний угол — Олкинуора не успел переместиться.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В третьем периоде немцы старались штурмовать ворота Олкинуоры. В концовке хоккеисты из Германии выиграли борьбу в чужой зоне, Нёбельс под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть голкипера.

Немцы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но сравнять счёт так и не смоги. 2:1 – победа Финляндии, которая снова сыграет в финале чемпионата мира с Канадой.