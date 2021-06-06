Это захватывающее зрелище смотрелось на одном дыхании. «Тампа» — в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ.

Кучеров послал «Каролину» в нокаут и обошёл Могильного! Матч-концерт с 8 голами за период

Серия «Тампы» с «Каролиной» была противостоянием двух талантливых команд с великолепными вратарями, которые больше двух шайб в основное время не пропускали. Была до четвёртого матча, в котором соперники выдали голевой концерт.

Но начался матч двумя непривычными событиями. Во-первых, Фогель и Коулман так рьяно толкались до стартового вбрасывания, что обоих отправили на скамейку штрафников посидеть и сбавить пыл. Во-вторых, едва закончились их удаления, произошло нечто совсем странное. Никита Кучеров получил чувствительный удар клюшкой по лицу от Брэди Шея, который, не дожидаясь решения судей, тут же понуро отправился в штрафбокс. А через несколько секунд вышел оттуда — арбитры и не думали его удалять! Джон Купер на скамейке кипел, но ничего не мог поделать.

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Впрочем, всё это не сбило «Тампу» с нереального настроя. Если в предыдущих матчах у «Каролины» удавалось неплохо сдерживать соперника в равных составах, то сегодня «ураганы» зевали одну опаснейшую атаку за другой. Забавно, что в меньшинстве, наоборот, почти ничего не позволяли «молниям».

Но и того, что насоздавали в равных составах, «Тампе» с лихвой хватило бы по меньшей мере на пару-тройку голов, и ближе к концу периода они добились закономерного успеха. «Ураганы» предприняли неудачную попытку выхода из зоны — Свечников не смог принять передачу, и «Тампа» в три хода начертила потрясающий гол, и Пойнт, припарковавшись на пятачке, подставил клюшку на пустой угол.

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На второй период вышла «Каролина», готовая крушить всё и вся. Если «молнии» в начале матча наносили острые, но короткие удары, то «ураганы» принялись месить соперника вообще без перерыва!

У «Тампы» повалилось разом всё, включая Василевского, который пропустил два гола за 39 секунд. Сначала Терявяйнен не промахнулся из убойной позиции после шикарной передачи Стаала из-за ворот, а потом Фаст доел шайбу, которая застряла на пятачке вне досягаемости вратаря.

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С этого момента началось захватывающее представление. Нет, матч и до этого смотрелся на одном дыхании, но в этой серии мы прежде не видели такого взрыва результативности, чем в этом периоде. Восемь (!) голов — немногим меньше, чем за три предыдущие игры (11). Какое-то голевое безумие, иначе не скажешь.

«Тампа» показала чемпионский характер уже в своём следующем большинстве, устроив настоящий навал на ворота Мразека. Чех не смог зафиксировать шайбу, Киллорн по-теннисному зарядил в штангу, а Стэмкос сыграл на добивании.

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И «молнии» снова провалились в состояние грогги — «Каролина» разожгла пожарище у ворот хозяев, заставив их не на шутку запаниковать. С синей линии зарядил Хэмилтон — через такой плотный трафик, что Василевскому невозможно было хоть что-то увидеть. Через две минуты безобидный на вид бросок Славина с острого угла от борта нашёл лазейку над плечом Василевского.

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Может, «Каролина» и дожала бы шатающегося соперника, но необязательные удаления в зоне атаки её подвели, а идеальная игра в меньшинстве совсем некстати испарилась. Точнее, «Тампа» по-настоящему завелась — Кучеров снайперским выстрелом сократил отставание в счёте, обойдя очередную русскую легенду НХЛ — Александра Могильного, с которым до этого делил одну строчку в списке российских снайперов в истории плей-офф. Спустя несколько минут Тайлер Джонсон в атаке с ходу переиграл Мразека.

И нокдаун на последней минуте — дубль Стэмкоса после очередной фантастической передачи Кучерова — кажется, меньшевики «Каролины» поверили, что он будет бросать сам, а он отдал партнёру на пустой угол.

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В третьем периоде Кучеров послал «Каролину» в нокаут — вместе с Палатом они организовали контратаку два в одного, и Никита загнал шайбу с такой непререкаемостью, что стало ясно: «ураганам» уже не отыграться.

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В прошлом матче россиянин получил совершенно не нужные две минуты в овертайме, которые стоили «Тампе» игры. А уже сегодня перевернул эту страницу и снова проявил себя человеком, который делает для команды результат, а не подводит её в решающий момент. Счёт в серии 3-1 в пользу «Тампы», и отыграться у такого несгибаемого чемпиона будет очень тяжело.