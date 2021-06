«Мы камбэчили весь турнир и сказали: «Сделаем это снова!» Канада — о победе в финале ЧМ

Сборная Канады одержала победу в овертайме финального матча ЧМ-2021 с Финляндией и завоевала золотые медали, сравнявшись с Россией по количеству титулов на мировых первенствах. Празднования были бурными, комментарии игроков и тренеров — яркими и счастливыми.

Говорят, Северной Америке этот чемпионат мира не нужен и неинтересен. Но посмотрите на искренние эмоции этих ребят! Какая невероятная история — проиграть три первых матча, весь остаток турнира играть, стоя у пропасти, молиться, чтобы повезло и матч Латвии с Германией не ушёл в овертайм, чтобы затем дёрнуть сначала двух победителей своих групп, а потом — действующих чемпионов мира. Эта сборная Канады надолго запомнит Ригу-2021.

Кульминация момента – поднятие над головой кубка под песню We Are the Champions. Хенрик вместе со Стечером, кстати, играли в финале с Финляндией на ЧМ-2019. Два года спустя вернули должок.

И обязательное, радостное, сорванными голосами, совершенно невпопад – да и какая разница – исполнение гимна.

Медали на этом турнире выдают капитаны – Адам Хенрик, чьё звено было без всяких сомнений лучшим на этом турнире, который сравнял счёт в финале (ещё одну его шайбу не засчитали из-за офсайда), награждает партнёров по команде золотом.

Без уважения к сопернику – никуда. Канадцы отдали должное неуступчивым финнам за этот драматичный финал и проводили их аплодисментами.

«ЧМ такой же, как и весь год, — сумасшедший. Приятно взять реванш у Финляндии»

Капитан сборной Канады Адам Хенрик отдал должное всем игрокам, вместе с которыми написал эту победную историю, и признался, что хотел взять реванш у Финляндии за поражение в финале ЧМ-2019.

«Ситуация изменилась, когда приехал Манджапане! Он в нужное время стал той частью, которой нам не хватало, это было очень важно для команды и химии, мы сразу сыгрались. После первого периода говорили о том, что надо начать играть в свой хоккей. В таких матчах никогда не хочется, чтобы судьи сильно вмешивались. К сожалению, в первом периоде получили несколько удалений, но потом у нас было несколько попыток в большинстве, мы смогли его реализовать в концовке, это было очень важно. После первого периода мы успокоились и стали играть гораздо лучше.

Мы знали, что Финляндия играет очень структурно и плотно в обороне, знали, что будет настоящая битва. Вы же видели, они почти ничего не позволяют соперникам. Знали, что надо найти способы забить несколько голов, чтобы выиграть. Когда они ведут в счёте, трудно вернуться в игру, они доказывают это из года в год. Мне и Стечеру было приятно приехать в этом году и взять реванш за поражение в 2019-м. У меня в голове сидели такие мысли, сегодня очень хотели выиграть.

Ощущения от золота — такие, как и думал. В прошлый раз мы остановились в шаге от золота, остался осадок. Мне позвонили из сборной, я согласился. Снимаю шляпу перед всеми ребятами, которые согласились приехать сюда, сидеть здесь три недели. Мы же тут вообще ничего не делали, были заперты в отеле. Это тяжёлый турнир, но ребята держались. Быть капитаном этой команды, пройти весь путь до конца, особенно после того, через что нам пришлось пройти, – особенное чувство. Турнир был такой же, как и весь год, – сумасшедший. Очень горжусь всеми ребятами. Мы верили в себя, в команду, шли от игры к игре, надо было поймать кураж, начать выигрывать матчи, которые мы должны были выигрывать. Ребята проявляли себя, будет здорово вспоминать этот турнир и то, чего нам стоила эта победа.

Моя первая победа после Мемориального кубка? Это золото – высоко в моём списке, особенно после того, как в прошлый раз взяли только серебро. Да ещё и финал с Финляндией, было особенно обыграть их в матче за золото. Одна из причин, по которой я решил приехать в сборную, — получить удовольствие, поиграть в хоккей. Молодые ребята просто веселятся, играют, это было ключом к успеху нашей команды. Важно играть значимые матчи, я становился чемпионом по молодёжке, потом в дебютном сезоне в НХЛ остановился в шаге от титула и после этого почти не играл в плей-офф или в значимых матчах. Приятно приехать в сборную и прочувствовать, каково это – играть в матчах, когда победа или смерть, а медальный раунд – это как седьмые матчи. Это особенная победа, которую я надолго запомню».

«Канада камбэчила весь турнир и сказали: «Сделаем это снова»

Нападающий сборной Канады Макс Комтуа рассказал, что «кленовые листья» были уверены в победе в овертайме, и признался, что не знал о том, что Канада сравнялась с Россией по количеству золотых медалей ЧМ. Но пообещал, что в следующем году пойдут на рекорд.

«Перед бесконечным овертаймом настрой у нас был такой же. Мы камбэчили весь турнир, легко не было никогда. Мы закамбэчили после трёх поражений на старте, закамбэчили в матче с Россией и сказали: «Сделаем это снова». Такой у нас был настрой. Вышли на овертайм раскованными, диктовали игру — и Пол забил важнейший гол.

Из-за ковида это особенное золото. Мы столкнулись со многими трудностями. Помню, как опубликовали состав сборной Канады на ЧМ и что люди писали в комментариях. Нам никто не давал никакого шанса, люди были недовольны решением нашей федерации собрать такой состав. Мы доказали всем, что они были неправы. Мы прошли через трудности на этом турнире, но показали очень хороший хоккей, когда это имело значение, и в итоге завоевали золото.

Мы знали, что надо будет забивать в большинстве. Финны здорово играли в равных составах, у нас особо не получалось создавать в формате «пять на пять». Знали, что большинство надо обязательно реализовывать. Обсуждали ещё в прошлом матче, когда мне спускают шайбу вниз, Хенрик должен быть в нужном месте в нужное время. Я знал, где он будет, может, это связка из «Анахайма», но он был там и забил важный гол, вернул нас в игру. Это стало ключевым моментом, мы увели игру в овертайм и смогли выиграть.

На нас не было большого давления, потому что в Канаде ЧМ особо не освещался? Когда играешь за Канаду, давление всегда есть. Даже если бы мы стартовали с трёх побед, на нас тоже было бы давление. Мы проиграли первые три матча, на нас всё равно было давление. Против нас все показывают свою лучшую игру, это лучшее, что может быть в игре за Канаду. Надо показывать свою лучшую игру в каждом матче, и по ходу турнира мы смогли это сделать. Сегодня провели свой лучший матч, снова отыгрались, довели дело до конца.

Если честно, даже не знали, что сравнялись с Россией по количеству титулов. Но после матча с Россией мне кто-то сказал, что это был матч за первое место в рейтинге ИИХФ, мы провели выдающийся матч и добились победы. Цель сборной Канады – только золото и ничего больше. Мы сделали это снова, 27 – отличное число. В следующем году пойдём за 28-м золотом.

«Перед игрой Браун сказал: «Если уйдём в овертайм, я отдам тебе на победный гол»

Нападающий сборной Канады Ник Пол поделился удивительной историей, как Коннор Браун предсказал авторов победного гола в финале.

«Увидел на вбрасывании, как Браун едет за меня, я подхватил шайбу, Браун уже летел с другой стороны, мы два в одного. Отдаёшь шайбу Брауну – произойдёт что-то хорошее. Отдал на него, передача получилась не очень, но он мне её вернул, и я забил. Это было невероятно! Адреналин хлещет, вся команда высыпала на лёд, было очень круто!

Классно, что победный гол забили два игрока «Оттавы», у нас с Брауном хорошая химия, мы хорошо читаем друг друга, знали, что в овертайме «три на три» сможем что-нибудь разыграть. Сумасшествие, но перед игрой мы вдвоём занимались в зале, и он сказал: «У меня безумное предчувствие, что если игра уйдёт в овертайм, я тебе отдам на победный гол». Безумие, что это реально случилось! Отличная передача, отличный матч не только для него, но и для всей команды. Мы сплотились за этот турнир, начинать с трёх поражений было нелегко, но мы нанесли ответный удар, бились друг за друга. Каждый проявил себя, это великолепное окончание турнира.

Все хорошо взаимодействовали, играли за свою страну. Каждый раз, когда получаешь шанс представлять Канаду, хочется выиграть золото, эта медаль стала вишенкой на торте».

«Канада обыграла три сильнейшие команды ЧМ, это великолепная история»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан светился от счастья и признался, что в овертайме у него было хорошее предчувствие, но когда Браун с Полом убегали два в одного, он отвернулся и не смотрел. Также тренер прокомментировал судейство, игру Оуэна Пауэра и самого ценного игрока турнира Эндрю Манджапане.

— Как ощущения?

— Великолепные! Мы оказались в глубокой яме в начале турнира, но становились всё лучше. Сегодня была шедевральная игра, Финляндия – отличная команда, нам надо было сражаться, отыгрываться в счёте. К счастью, нам повезло в овертайме, но снимаю шляпу перед Финляндией, они были великолепными чемпионами, защищающими свой титул, это был потрясающий финал.

— Вы с самого начала говорили много позитивного о команде. Дело в том, что были рады вернуться на тренерский мостик?

— Я точно рад вернуться на тренерский мостик, но сегодня мне не понравилось судейство в первой части матча. Был расстроен некоторыми удалениями, дал знать судьям об этом, и с этого момента они отработали очень хорошо. Мы не хотели уступать в счёте, в первом периоде у нас было три удаления, которые мне не понравились. Потом успокоили команду и взялись за дело, стали играть гораздо лучше.

— У вас было ощущение во время матча, что выиграете?

— Если честно, было ощущение, что это равный матч. Они вышли вперёд, мы сравняли, снова они вышли вперёд, снова мы сравняли в большинстве. Финляндия играла очень хорошо, однако мне нравился настрой нашей команды перед овертаймом. Но я не знал, кто сможет забить первым. Соперник здорово играл, больше контролировал игру в овертайме. К счастью, у нас прошла атака два в одного, в которой мы забили. Это был матч, в котором любой мог выиграть. К счастью, выиграли мы.

— Можете представить лучшую историю Золушки, чем эта сборная Канады?

— Забавно, что вы спросили, мы только что это обсуждали. Мы были на волоске от вылета, могли не выйти даже в четвертьфинал. Это великолепная история, мы обыграли Россию, США и Финляндию. На мой взгляд, это были три сильнейшие команды турнира, выиграть три таких матча подряд, как сделали мы, после такого старта на турнире – это великолепная история.

— Думали, что Браун с Полом забьют в этом моменте?

— Я даже не смотрел, но у меня было хорошее ощущение. Но я отвернулся и не смотрел, потом увидел, как все подпрыгивают на скамейке. Всегда хочется реализовать момент в овертайме, они сделали две великолепные передачи друг на друга. Счастлив за Пола, он пахал весь турнир, был важным игроком нашей команды. Кажется, это его первый гол на турнире, и он его заслужил.

— Как сильно вырос Пауэр на этом турнире?

— Я знал, что Пауэр будет одним из топ-пиков на этом драфте, но не знал, в какой хоккей он играет. Он показывал уверенную игру с первой тренировки до последнего матча, был великолепен. Он очень спокойно обращается с шайбой для 18-летнего, принимает правильные решения в 95% случаев. Он – полный набор, станет отличным игроком. Для нас он был ключевым, сегодня сыграл 25-26 минут. Когда 18-летний на такое способен, ты понимаешь, что он станет великолепным игроком НХЛ на долгие годы.

— Как после трёх поражений вернули команду на верный путь? Наверное, было нелегко, ведь игроки не могли выходить из номеров.

— Обычно мы приезжаем за неделю до ЧМ, проводим пару товарищеских матчей. В этом году мы приехали, прошли карантин, потом три дня тренировались, и всё. Наверное, этого было недостаточно, но что есть, то есть в ковидный сезон. Мы начали показывать хороший хоккей уже в третьем матче, но проиграли. С тех пор мы показывали свой стиль игры, играли здорово — и пошло-поехало.

— Что вы знали о Манджапане до турнира?

— В этом году я не работал, но смотрел много хоккея и часто видел его. Знал, что он хороший игрок, но не думал, что он такой снайпер, каким проявил себя здесь. Он завёл команду, стал отличным наконечником атак. У этого парня есть характер, он был великолепен. Пахал на всех тренировках и во всех матчах, бился. Вот что происходит, когда бьёшься и пашешь и когда у тебя есть снайперское чутьё. Поэтому он провёл такой великолепный турнир.