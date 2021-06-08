В плей-офф НХЛ дебютировал ещё один россиянин! Романов помог «Монреалю» оформить сенсацию

«Монреаль» – одна из главных команд-сюрпризов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. «Канадиенс» в числе последних забронировали себе место в плей-офф Северного дивизиона и в первом раунде попали на доминировавших среди канадских клубов «Мэйпл Лифс». Казалось, что шансов пройти дальше у «Хабс» было совсем немного, особенно после того как счёт в серии стал 3-1 не в их пользу. Но в дальнейшем мы увидели типичный «Торонто» последних лет, который передал нити игры сопернику, и тот, воспользовавшись этим, одержал волевую победу в противостоянии.

В финале канадского дивизиона «Монреаль» встречался с другой сенсацией первого раунда – «Виннипегом». Однако в этом случае неожиданностью стал не столько исход серии, сколько её конечный результат. «Джетс» не отдали «Эдмонтону» ни одного матча, расправившись с «нефтяниками» всего за четыре игры, в очередной раз продемонстрировав беспомощность Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в плей-офф.

До начала противостояния за звание лучшей команды из Канады этого сезона именно «реактивщики» считались фаворитом. Они провели минимум матчей в серии с «Ойлерз» и получили более чем недельный перерыв между играми, в то время как «Канадиенс» без малейшей передышки после затяжного и энергозатратного побоища с «Торонто» были вынуждены тут же начать выступление во втором раунде Кубка Стэнли. Возможно, длительный застой сказался на игровом тонусе «Виннипега». «Джетс» с первого же матча смотрелись значительно хуже «Монреаля», игроки которого не показывали ни малейшего намёка на усталость. В составе «Хабс» образовался отличный симбиоз молодости и опыта. Юные Ник Судзуки, Коул Кофилд и Еспери Котканиеми оказали на игру «Монреаля» ничуть не меньше влияния, чем опытные Кори Перри, Эрик Стаал и Ши Уэбер. Куда сильнее своего визави Коннора Хеллебайка был и разыгравшийся в плей-офф Кэри Прайс. У него, всё-таки, опыта больше.

Большим ударом для команды из Манитобы стала дисквалификация ключевого нападающего Марка Шайфли. Без него у «Виннипега» совсем ничего не получалось в атаке. Как итог – 0-3 в серии перед сегодняшним матчем.

Перед четвёртой игрой в серии в составе «Канадиенс» произошло одно важное для российского зрителя изменение. В предыдущей встрече травму получил один из ключевых защитников команды Джефф Питри, и вместо него в заявку попал Александр Романов. Россиянин на протяжении почти всего регулярного чемпионата неизменно попадал в основу «Монреаля», поэтому его перевод в запасной состав перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли стал большой неожиданностью. 20-летний хоккеист не принял участия в серии с «Торонто» и также не появлялся в противостоянии с «Виннипегом», однако повреждение Питри дало ему возможность наконец-таки дебютировать в плей-офф НХЛ. Романов провёл на льду совсем немного времени, отыграв лишь 9 минут и 27 секунд, но в отведённые ему смены он действовал максимально просто и надёжно и записал на свой счёт по одному силовому приёму и броску в створ.

Но, даже несмотря на маленькое игровое время, дебют в Кубке Стэнли Александру должен запомниться надолго. Всё дело в том, что его команда обеспечила себе выход в полуфинал. «Канадиенс» хотели завершить всё в основное время, о чём говорят два гола уже в первом периоде – сначала Эрик Густаффсон реализовал первое же большинство хозяев площадки, а в конце двадцатиминутки Арттури Лехконену удалось отлично сыграть на пятачке и подправить шайбу после броска Бретта Кулака.

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К чести игроков «Виннипега», они сдаваться не собирались, и уже через пять с половиной минут после начала второго периода счёт стал равным. Пока форварды «Джетс» молчали, дело в свои руки взял защитник Логан Стэнли, оформивший дубль. К слову, до этого за всю непродолжительную пока что карьеру в НХЛ он забросил всего однажды.

В целом же гости очень слабо смотрелись в атаке, едва доводя шайбу до Прайса, который за весь матч совершил лишь 14 сейвов. «Монреаль» же никак не мог пробить Хеллебайка, и в основное время немногочисленные зрители, собравшиеся в «Белл-центре», больше голов не увидели.

Впервые в серии командам предстояло выяснить отношения в овертайме, который завершился очень быстро. Минута и 39 секунд понадобились «Канадиенс», чтобы выиграть матч, а вместе с ним и противостояние. Решающая шайба оказалась на счету Тайлера Тоффоли, которому не составило труда отправить снаряд в ворота после роскошного паса Коула Кофилда. Весь хоккейный Монреаль пришёл в восторг от впечатляющей победы – генеральный менеджер «Хабс» Марк Бержевен не стал исключением.

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«Канадиенс» сенсационно сделали с «Виннипегом» то, что сами «Джетс» сделали с «Эдмонтоном» – «Хабс» всухую обыграли соперника и первыми во всей НХЛ обеспечили себе место в полуфинале Кубка Стэнли, войдя в четвёрку лучших команд сезона. Кто бы мог подумать до старта плей-офф?

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Также «Монреаль» оказался на пороге исторического достижения. Подопечные Доминика Дюшарма не проигрывают по ходу матчей Кубка Стэнли уже на протяжении 437 минут и 53 секунд! По этому показателю «Канадиенс» уступают лишь… «Монреалю» образца сезона-1959/1960! Чтобы побить рекорд, который сейчас составляет 488 минут и 38 секунд, канадцам необходимо выстоять чуть более двух с половиной периодов следующей игры, которую «Хабс» проведут с победителем противостояния «Колорадо» – «Вегас». Задача крайне сложная, но, как показывает этот плей-офф, «Монреаль» может удивить в любой момент.