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Интервью с Андреем Назаровым: почему сборная России провалилась на чемпионате мира — 2021

«Побеждать Канаду мешает трусливый хоккей в КХЛ. Но к Олимпиаде можно всё исправить»
Павел Панышев
Интервью с Андреем Назаровым
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Андрей Назаров защищает сборную России и объясняет причины поражения от Канады на чемпионате мира.

Один из самых опытных и харизматичных тренеров России Андрей Назаров рассуждает об уроках чемпионата мира и о том, как отечественному хоккею готовиться к предстоящей Олимпиаде.

— Сначала хотел бы предостеречь наше спортивное сообщество от самобичевания и паникёрства. Ни в коем случае нельзя рубить сплеча и ломать то, что у российского хоккея уже есть. Иначе можем полететь в пропасть. Итоги чемпионата мира – никакая не катастрофа. У национальной сборной прекрасные игроки, большой командный и управленческий потенциал. Есть стратегия подготовки к Олимпиаде и реальные шаги вперёд. В Риге бесценный международный опыт получили 17 дебютантов ЧМ, многие из них вышли на новый уровень готовности к Играм. Например, центральные нападающие, которых сегодня в кадровой обойме сборной не так уж много.

О сильных сторонах нашего хоккея могу говорить долго. Их надо ценить, беречь — и ни в коем случае не отказываться от них. Не верьте тем, кто кричит «всё пропало». Намного полезнее понять недочёты, которые вскрылись на мировом первенстве. И начать работу по их исправлению – чем скорее, тем лучше.

— Какие проблемы проявились в Риге?
— Как я уже сказал, с мастерством и патриотизмом у русских парней проблем нет. К комплектованию вопросов тоже нет. А вот аспект управления игрой оказался небезупречным. Мне как профессионалу виден такой тонкий нюанс, как недостаток стрессоустойчивости. У российских тренеров не всё гладко с управлением командой в стрессовых ситуациях.

Причём этот недочёт наблюдается у отечественной тренерской школы в целом. Мы прекрасно помним, как в кризисной обстановке проигрывала сборная Быкова-Захаркина. И сборная Билялетдинова. И сборная Знарка. Ведь неслучайно, когда на длинной дистанции Россия способна опережать всех. А в матчах на вылет начинаются проблемы. Вспомните: чуть ли не на каждом крупном турнире наша команда выходит в плей-офф с первого места в группе. Значит, командный потенциал и уровень подготовки соответствуют самым высоким требованиям. А потом случаются осечки…

Очевидно, что прибавлять надо всем нам. Хоккейная Россия умеет готовить своих игроков по прорывным, передовым методикам – чтобы на выходе они были мастерами без слабых мест. Сейчас встаёт другая актуальная задача. Тренировать тренеров – повышая их способность работать в стрессовых условиях. Чтобы они были способны работать так, как наставник канадцев Галлан. Мужик начал ЧМ с трёх поражений, но всё выдержал, выгреб из кризиса и даже выиграл титул. Молодец. Хотя если бы в Канаде было столько же любителей лить грязь на свою сборную и стрелять ей в спину, его могли бы отправить в отставку прямо во время мирового первенства.

«Ноунеймы» из Канады. Над ними смеялись даже на родине, а они стали чемпионами мира «Ноунеймы» из Канады. Над ними смеялись даже на родине, а они стали чемпионами мира

«Пока КХЛ не перейдёт на зрелищный современный стиль – прибавлять не будут ни игроки, ни тренеры»

— Как повышать стрессоустойчивость русской тренерской школы?
— Как и любой сложный процесс, такое развитие должно обеспечиваться с самых разных сторон.
Например, фактор помощников. Они обязаны быть не слабее главного тренера – как минимум в плане энергетики. Чтобы дать мощную эмоциональную подпитку в самый нужный момент. Пока главный тренер думает, кого выпустить на лёд при скользком счёте, помощник должен отработать на скамейке. Кого-то разбудить и поднять в бой, кого-то, наоборот, успокоить. Или указать главному на какую-то ошибку, предложить, как её исправить. Иными словами, надо делить участки работы и каждому идеально отрабатывать свой фронт. Классический уже пример – Хичкок в штабе олимпийской сборной Канады. Когда другие специалисты рисовали схемы или тасовали тройки, он брал на себя психологическую подпитку команды. Игроки подзаряжались от этого вулкана эмоций.

Но и это не самое главное. Стрессоустойчивость надо отрабатывать, постоянно тренировать. Точно так же как игру в большинстве или варианты входа в чужую зону. Ключевое слово – постоянно. Эффективно отрабатывать этот компонент тренерского мастерства можно только в чемпионате КХЛ. И для этого потребуется изменить сам стиль игры в нашем чемпионате. Сделать его активным и, скажу так, настоящим. Нашу лигу называют «стоячей», и спорить с таким огорчающим эпитетом трудно. Пора искоренять игру по системе «один впереди – четыре сзади». Отказываться от трусливой оборонительной тактики. Причём глобально. На уровне всех команд.

— Почему именно этот аспект самый важный?
— Всё просто. Тренерская стрессоустойчивость зарождается именно в быстрой игре. Вспомните, как добиваются результата многие команды КХЛ. Четверо при первой потере шайбы бегут назад, скоростей нет, прессинга тоже, счёт 1:0, в игре на удержание хоккеисты 30 раз ловят шайбу на себя, вратарь подтаскивает. Удержали, отбились – все молодцы. Но такой хоккей вообще не требует от тренера навыков кризис-менеджмента. Как научились отбрасываться на предсезонке, так весь год и действуем. Такие победы позволяют отчитываться перед руководством, но никого и никак не развивают.

Лига не только теряет зрелищность. Лига теряет скорость мысли. Тренеры привыкают думать и командовать на тех же медленных скоростях, на каких бодаются на льду игроки. Грубо говоря, что тут трудного – стоишь и смотришь, как подопечные ложатся под шайбу.

А зрелищный хоккей, наоборот, выжигает любые признаки застоя в умах. Обе команды бегают, носятся, постоянно создают друг другу проблемы и ломают предыгровой план. В такой обстановке и хоккеисты, и тренеры привыкают работать в более быстром темпе.

— В том темпе, который неотъемлем от топ-турниров вроде Олимпиады и чемпионата мира?
— Вот именно. Посмотрите, что получается на международной арене. Привыкшие к скоростям КХЛ игроки и тренеры попадают в сборную. Европейцев мы ещё обыгрываем, потому что у них примерно те же реалии. А потом выходим на США или Канаду, которые активны и в атаке, и в защите. И очень часто видим, что наши к такому стилю просто не готовы. Эта проблема не в Риге проявилась. Я сталкивался с ней ещё 10 лет назад, когда работал в штабе Быкова-Захаркина. Уже тогда национальной команде вредила популярная в КХЛ тактика «лишь бы выиграть, и неважно как».

Вывод один – надо учиться. Быстрее реагировать, быстрее думать. Если мы чего-то не умеем – это же не значит, что надо паниковать и ломать то, что уже выстроено. Это значит, что надо подтягивать и укреплять там, где тонко. Пора культивировать активный хоккей на уровне чемпионата. За это нам вся хоккейная страна спасибо скажет. Потому что и КХЛ тогда будет намного зрелищнее.

НХЛ никогда не стеснялась брать у нашей хоккейной школы лучшее. Вот и нам не надо бояться делать то же самое. Ничего не придумывайте. Я устал ругаться с сообществом по отдельным профессиональным моментам. Ещё 15 лет назад, когда вернулся из Северной Америки, я первым сказал – давайте уменьшим площадки. Просто поднимите те мои интервью – и вспомните, как на Назарова накинулись. Как на врага народа. «Как ты смеешь такое предлагать, это наши традиции». А я призывал и продолжаю: уменьшайте каток до канадских размеров. Чтобы у игроков был минимум времени на раздумье! Тогда хоккеисты на льду будут думать быстрее. А вслед за ними – и тренеры.

А мы, наблюдая за важными международными матчами, не будем удивляться, почему наши не готовы мыслить быстрее, чем канадцы.

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел «Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел

«Противник уже начал готовиться к Олимпиаде. У России нет времени на внутренние разборки»

— Вы называете именно системный подход – на стыке теории управления и профессиональных нюансов собственно тренерской работы.
— И уже предвижу, как обитатели интернета в комментариях начнут писать: «Если ты такой умный, почему так долго без работы?» Отвечаю всем поклонникам Андрея Назарова – не по хоккейным причинам. Но не скучайте. Надеюсь, скоро вы снова увидите меня в деле (смеётся).

А если честно, я не пытаюсь научить кого-то тренировать или выглядеть как тот филин из анекдота про стратегию. Я опираюсь на свой личный пример. Когда молодой-озорной тренер Назаров начинал с «Трактором», у нас был очень зрелищный, активный и интересный хоккей. Такие парни как Скачков, Глинкин, Попов, Пиганович солировали в той команде, и именно на тот период пришлись их лучшие сезоны с точки зрения статистики.

Так кто мешает развязать руки тренерам и сейчас? Руководители клубов должны понять, что большой хоккей существует на государственные деньги. А интересы России как хоккейной державы требуют, чтобы все команды играли в зрелищный активный хоккей. Чтобы все играли в одном стиле. Современном, атакующем, быстром. И топ-клубы лиги, и середнячки, и национальная сборная. Тогда будет проще добиваться успехов на Олимпиадах и на чемпионатах мира. Руководители нашего хоккея должны подумать, как внедрить это полезное единообразие. Хватит нам портить внутренний чемпионат тактикой «один впереди – четыре сзади». Хоккеист, годами играющий в откат, не может приехать в сборную и за две недели переучиться в суперкреативного бомбардира.
Пора объединить усилия и поработать на главную цель. Впереди Олимпиада. Позади чемпионат мира, главный урок которого в том, что на внутрироссийском уровне пора поощрять тех, кто проповедует активный хоккей. А тех, кто привык к откатным тактикам – заставлять меняться, принуждать к жизни в новых условиях.
И промедление в этих вопросах недопустимо. Противники уже начали готовиться к Олимпиаде по всем фронтам – и Россия тоже не должна брать пауз на раздумье.

— «По всем фронтам» — это не только по хоккейным?
— Вот именно. Почитайте новости. Конгресс США призвал МОК отобрать у китайцев зимнюю Олимпиаду. Пекину ставят в вину уйгурский вопрос. То есть Россию накануне сочинских Игр пытались обвинить в ущемлении извращенцев и прочих секс-меньшинств, а в случае с Китаем разыгрывают карту других меньшинств – национальных. А если это в итоге обернётся отказом НХЛ от поездки на Игры? Нам придётся комплектоваться только хоккеистами своей лиги. Тогда вопрос большой тактической реформы в КХЛ станет и вовсе сверхактуальным.

И не надо думать, что политика не имеет отношения к хоккею. Самое прямое отношение! Ещё раз, на свежую голову пересмотрел нашу последнюю игру с Канадой. И уже без болельщицких эмоций, как профессионал, могу сказать – судейство там было не просто сомнительное, а отвратительное. Канадцам прощали любые нарушения, судьи поощряли мелкий фол и игру против русских технарей «на грани». При более справедливом арбитраже мы бы получили шесть-семь попыток большинства. И ещё неизвестно, каким оказался бы итог всего мирового первенства.

— По судейству всегда есть вопросы.
— Как можно было ставить на наш четвертьфинал шведскую бригаду? Понятно, что они были настроены мстить России за позорный вылет своей сборной. А посмотрите, как сработали лайнсмены из ещё одной «дружественной» страны – Чехии. Когда наши ребята давали отпор канадским грубиянам, линейные арбитры были готовы вмешаться в стычку на стороне «кленовых листьев». Помните, как они набросились на Слепышева и оттаскивали его от обиженных соперников? Чехам, видимо, весь матч мерещилось, что в российских свитерах на лёд выходили Петров и Боширов, и стремились ребята не к канадским воротам, а к очередному складу боеприпасов.

И это при действующем президенте Рене Фазеле. Когда он уйдёт, неизвестно, каким будет отношение руководства международной федерации к нашей сборной. Не исключено, что арбитраж рижского четвертьфинала покажется цветочками. Судить Россию на Олимпиаде могут ещё хуже. И выход у нашей национальной команды будет один – отвечать игрой. Быть сильнее во всех аспектах. Тактических, скоростных, игровых, тренерских.

А чтобы быть сильнее, надо готовиться. Уже сейчас. Противник уже начал «пристрелку» к Олимпиаде, и у России просто нет времени на раздумья. Что тут спорить – делать надо. Внедрять в КХЛ активный современный хоккей, готовить для сборной хоккеистов и тренеров, работать в едином стиле и ради единой цели. Всей страной.

Другого выбора, другого пути вперёд я не вижу.

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