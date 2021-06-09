Кучеров сравнялся с Дацюком, Василевский вошёл в историю! Русские тащат «Тампу» к кубку!

Четвёртый матч серии «Тампа» — «Каролина» стал настоящим украшением плей-офф. 10 шайб на двоих, восемь голов в одном периоде, камбэк «молний», дубли Стэмкоса и Кучерова… «Ураганы» при этом забили четыре гола в ворота Василевского, но не извлекли из этой редкой ситуации никакой выгоды для себя, проиграв в основное время.

Наставник «Харррикейнз» Род Бриндамор как в воду глядел, говоря о том, что Василевский вряд ли ещё раз даст шанс его команде и пропустит четыре. На пятую встречу, которая могла закончить раунд, главный кандидат на «Везину» настроился максимально и разбил «Каролину» своей уверенностью. Василевский отразил все 29 бросков по своим воротам, оформил «сухарь», который позволил ему войти в историю НХЛ с уникальным статистическим достижением.

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Андрей сегодня действовал не только привычно надёжно и спокойно, но и эффектно. Вот, например, какое спасение Василевский совершил, нейтрализуя выход «2 в 1» после обреза Кучерова.

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Кстати, этот и другие самые яркие сейвы российский вратарь совершил ещё при счёте 0:0. Василевский оставил «Тампу» в игре, а затем «молнии» забили, реализовав большинство. Классика! Киллорн разобрался с защитником, а Пойнт изящно раскачал Недельковича на пятачке и бросил с неудобной руки.

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Где-то в зародыше этой атаке поучаствовал Никита Кучеров, добавивший себе в копилку ещё один результативный балл. Теперь у лидера «Тампы» 18 (5+13) очков в 11 матчах, он с отрывом лучший бомбардир этого Кубка Стэнли. А в списке самых результативных россиян за всю историю плей-офф НХЛ Кучеров уже сравнялся с Павлом Дацюком (по 113 баллов) и теперь делит с Волшебником пятую строчку.

Русские лидеры тащат «Тампу» ко второму кубку подряд, но «молнии» сильны прежде всего командой. Там все отрабатывают на сто процентов, все могут принести пользу в атаке и обороне. Да и где бы была «Тампа» без голов парней из низших звеньев? Вот и в пятом матче серии «Каролину» добил Росс Колтон, убежавший после перехвата в средней зоне к воротам Недельковича и поразивший хлёстким выстрелом ближний угол.

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0:2 по такой игре и с таким Василевским в воротах соперника «Каролине» было уже не отыграть. В результате «молнии» достаточно спокойно довели дело до победы и оформили общий успех в серии в пяти матчах.



«Тампа» пока в этом плей-офф выглядит очень мощно, против её козырей ничего не смогли поделать ни «Флорида», ни «Каролина». Но в полуфинале Кубка Стэнли «молний» ждёт либо «Айлендерс», либо «Бостон», и это уже будет совсем другая песня. Две вязкие, тренерские и системные команды с немаленьким кубковым опытом. С любой из них «Тампе» придётся очень нелегко, но «молнии», конечно же, готовы к новому вызову.