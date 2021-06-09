От Василевского сходят с ума даже соперники! Видео, показывающее величие русского вратаря

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге определился второй полуфиналист розыгрыша Кубка Стэнли. Вслед за «Монреаль Канадиенс» в следующий раунд пробилась «Тампа-Бэй Лайтнинг». В пятом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» действующий чемпион НХЛ одержал победу со счётом 2:0, поставив точку в противостоянии – 4-1. Главным героем встречи уже привычно стал российский голкипер «молний» Андрей Василевский, отразивший 29 бросков.

Россиянин установил рекорд НХЛ, став первым голкипером в истории плей-офф, в третий раз подряд завершившим серию шат-аутом. В минувшем сезоне Василевский оставил ворота «молний» в неприкосновенности в последнем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:0, 4-2), а уже в этом сезоне он отыграл «на ноль» с «Флоридой Пантерз» в шестом матче (4:0, 4-2) серии первого раунда, и вот теперь ещё один «сухарь» в заключительной встрече серии.

«Он выручал нас весь год. То большинство, где мы забили, получилось скомканным. Соперник нас накрывал, сильно давил. Но у нас появился один шанс, которым мы и воспользовались. А Василевский провел ещё одну великолепную игру», — заявил после матча автор победного гола Брейден Пойнт.

Новость по теме Андрей Василевский стал автором уникального достижения в Кубке Стэнли

Впрочем, за время своей блистательной карьеры в НХЛ Василевский наверняка уже привык к словам похвалы от своих партнёров. В этой связи куда более показательна реакция соперников. На послематчевом рукопожатии Василевского на несколько слов задержал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. К сожалению, слова канадского тренера на запись не попали, однако понять, о чём тренер говорил российскому вратарю, нетрудно.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

«Да, парень, ты выкинул нас из плей-офф, но ты просто лучший», — скорее всего, речь наставника «ураганов» звучала примерно таким образом. Стоит напомнить, что 50-летний тренер отмечал вклад Василевского в результаты «Тампы» на протяжении всей серии. Даже после единственной победы своей команды над «молниями» Бриндамор говорил о Василевском.

«Не сказал бы, что сейчас задача кажется нам более непосильной, чем перед началом серии. Мы изначально понимали, кто нам противостоит. Великолепная команда с блистательным вратарём, который во многом и определяет их крутизну», — говорил Бриндамор после победы в третьем матче.

Следующий матч сложился для российского вратаря не лучшим образом. Василевский пропустил четырежды, но его команда смогла отыграть дефицит в две шайбы и одержать яркую победу (6:4), а главный тренер «Каролины» на пресс-конференции словно предвидел будущее.

«Не сказал бы, что забить столько Василевскому — положительный момент. Сегодня у нас была такая возможность, потому что он показал не лучшую свою игру. Мы забили ему четыре, нам надо было выигрывать этот матч. Вряд ли он ещё раз пропустит четыре», — говорил Род после неудачи в четвёртой игре.

Что ж, теперь можно констатировать — Бриндамор не ошибся в своих ожиданиях от пятого матча. Василевский действительно не пропустил четыре шайбы. Более того, он вообще не пропустил, лишив «ураганов» шансов на продолжение борьбы. «Этому аккаунту так надоела игра Андрея Василевского», — такой пост появился в социальных сетях «Каролины» за несколько минут до финальной сирены, когда исход матча был уже практически ясен.