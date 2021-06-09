Не только Брагин. Почему тренеры сборной России проигрывают Канаде

Завершился удивительный во многих отношениях чемпионат мира. Наверное, через несколько лет, заглянув в статистику, никто уже и не вспомнит, что его победитель пролез в плей-офф, как сквозь игольное ушко. Для нас же главный итог этого чемпионата – сборная России вновь уступила Канаде. Если вспомнить результаты этого хоккейного противостояния за последние 20 лет – картина для россиян получается невеселая.

Многие тренеры сборной России, начиная с памятной Олимпиады-2010, проигрывали своим канадским оппонентам на крупных международных турнирах. Вячеслав Быков, Олег Знарок, Илья Воробьёв, Валерий Брагин. На многих турнирах был на лавке и Игорь Никитин. Избежали этой участи Зинэтула Билялетдинов и Алексей Кудашов. По простой причине: их команды не играли с канадцами. Давайте вспомним все самые заметные поражения России от Канады и попробуем разобраться, почему принципиальный соперник продолжает регулярно брать верх, несмотря ни на составы, ни на личности тренеров, ни на положение в отдельно взятом турнире.

Олимпийские игры. Ванкувер-2010

Россия – Канада — 3:7

Канада: главный – Майк Бэбкок, ассистенты – Линди Рафф, Кен Хичкок, Жак Лемер

Россия: главный – Вячеслав Быков, ассистент – Игорь Захаркин

С того злополучного дня прошло уже больше 11 лет, а его до сих пор помнят очень хорошо. Помнят детали и фразы, которые были сказаны до и после четвертьфинала Россия – Канада 24 февраля 2010 года. Та сборная ехала в Ванкувер побеждать. Все помнили два подряд золота — Квебека-2008 и Берна-2009, всем казалось, что безвременье закончилось, а началась новая эпоха доминирования нашего хоккея. Да и состав впечатлял. Почитать его сейчас – начинает кружиться голова. На тот момент придумать что-то лучшее было невозможно.

Правда, и Канада на домашнюю Олимпиаду привезла людей, некоторые из которых довольно скоро оказались в Зале хоккейной славы НХЛ. Одним словом, противостояние между этими дрим-тим и ожидалось как противостояние мечты. Что в итоге получилось – помнят все.

Спустя годы уже почти официальной стала версия о том, что те 3:7 были тренерскими. Трудно сказать, чего больше было в действиях Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина: веры в собственную удачу (Захаркин назвал Канаду «предсказуемой») и непогрешимость или чисто хоккейных ошибок. Начать с того, что тренеры, одновременно работавшие в «Салавате Юлаеве», не могли полностью сосредоточиться на подготовке к ОИ, у них были и другие задачи, по сравнению с Олимпиадой менее масштабные, но все же. Не безупречно пройденный групповой этап в Ванкувере обеспечил-таки нашим прямой выход в плей-офф с первого место в группе. При этом Канаде, уступившей США и потерявшей очки со Швейцарией, пришлось играть квалификацию с Германией.

Наверное, можно было предположить, что Канада в «день икс» будет действовать максимально просто и жестко, невзирая на россыпь звезд в составе. Так и получилось. Жестко, но не жестоко, включая временами прессинг, канадцы вынудили наших ошибаться. Всех своих звезд Майк Бэбкок подчинил четкому плану, а вот у нашего тренерского штаба надежда, похоже, была именно на мастерство отдельно взятых игроков и связок. Шутка ли, в сборной на тот момент отсутствовала такая простая вещь, как видеособрание. Тушить пожар перестановками в звеньях (перевод Сергея Федорова в звено к Александру Овечкину и Александру Семину вместо Евгения Малкина) тренеры стали тогда, когда спасти матч было уже невозможно. Именно отсюда и неоднократно процитированные отзывы игроков об отсутствии у тренеров плана на игру. У многих вызвало удивление и то, что тренеры до последнего верили в явно перегоревшего перед игрой Евгения Набокова, и заменили его на Илью Брызгалова лишь после шести (!) пропущенных шайб.

Чемпионат мира. Прага-2015

Россия – Канада — 1:6

Канада: главный – Тодд Маклеллан, ассистенты – Билл Питерс, Джей Вудкрофт, Питер Дебур

Россия: главный – Олег Знарок, ассистенты – Харийс Витольиньш, Илья Воробьев, Игорь Никитин

Ванкуверский позор за пять лет понемногу стал забываться, тем более, сборная России за это время сумела дважды обыграть канадцев на чемпионатах мира – в том же 2010-м в Кельне (5:2 в четвертьфинале) и 2011-м в Братиславе (2:1, тоже четвертьфинал). Правда, ни в том, ни в другом случае завоевать золото не удалось. С тех пор вплоть до чешского ЧМ, в течение четырех лет судьба не сводила соперников на крупных турнирах, в том числе и в Сочи-2014. За это время в сборной России дважды сменился тренер: вместо Быкова пригласили Зинэтулу Билялетдинова, которому не простили неудачу на домашней Олимпиаде. Олег Знарок приехал в Прагу в ранге действующего чемпиона мира – годом ранее России под его руководством удалось взять золото в Минске.

Дошла наша команда, пусть и не без проблем, до финала и в Праге. Однако перед решающей встречей многие признавали: шансов у россиян мало. Канада привезла на тот чемпионат один из сильнейших своих составов: Тайлер Сегин, Джейсон Спецца, Тэйлор Холл, Джордан Эберле, Мэтт Дюшен и, конечно, Сидни Кросби. Эти игроки ни на минуту не позволили усомниться в том, что приехали только за золотом. Команда Тодда Маклеллана катком прошлась по всем соперникам, проиграв в общей сложности только один (!) период за весь чемпионат. Россия же на этом турнире, особенно к его финалу, имела довольно ощутимое несоответствие уровней обороны и атаки. Впереди были Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Николай Кулемин, входившие во вкус Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов, плюс примчавшийся из-за океана сразу после вылета из плей-офф Александр Овечкин. Оборона же по именам не впечатляла, более того, к финалу из-за повреждений Олег Знарок остался с шестью защитниками.

Несмотря на столь солидный состав, Канада, как и в Ванкувере, сыграла предельно рационально. «Кленовые листья» активно начали, затем, вроде бы, дали нашим возможность почувствовать свою игру. Этот период активности привел к тому, что во втором периоде эмоционально и физически опустошенные после полуфинала с США, россияне просто развалились, пропустив три шайбы, а счет бросков в створ выглядел и вовсе катастрофически – 1:14. Игра была сделана.

Возможно, в такой ситуации тренерскому штабу Олега Знарка нужно было избрать максимально оборонительный тактический вариант и сыграть вторым номером, несмотря на наличие в составе именитых нападающих. В результате же неопытные на тот момент защитники, просто спасовали перед именитой атакой Канады. После игры Олег Знарок сетовал на то, что его команде не удалось забить первой. Однако, даже если бы это произошло, вряд ли повлияло бы на общий ход событий.

Закончился тот чемпионат памятным скандалом с уходом нашей команды с гимна. Больше половины игроков покинули площадку прямо перед гимном Канады в честь победителей. Виновным, и не без основания, стал генеральный менеджер Андрей Сафронов. Впрочем, коммуникация с коллегами из ИИХФ – не его сильная черта, руководитель сборной элементарно не знает английского языка. В довершении всего было интервью российским СМИ после прилета, где генменеджер предстал перед камерами в странном состоянии.

Кубок Мира. Торонто-2016

Россия – Канада — 3:5

Канада: главный – Майк Бэбкок, ассистенты – Джоэль Кенневилль, Билл Питерс, Барри Тротц, Клод Жюльен

Россия: главный – Олег Знарок, ассистенты – Харийс Витолиньш, Алексей Жамнов, Игорь Никитин

Спустя полтора года Россия и Канада снова встретились, но уже на территории соперника, на Кубке Мира, организованном под эгидой НХЛ. Премиальный турнир для Северной Америки, соответствующий состав хозяев. Вряд ли многие рассчитывали на то, что россиянам удастся вернуться с трофеем. Однако противостояния с Канадой все равно ждали с нетерпением: почти все наши лидеры были в строю.

Играть с Канадой пришлось в полуфинале, на который команда Олега Знарка вышла с тремя центральными нападающими. Павел Дацюк, получивший повреждение по ходу турнира, восстановиться не успел, а Вадим Шипачев остался в запасе. Этот шаг Олега Знарка затем обсуждали долго. На тот момент форвард СКА провел на Кубке Мира только один матч – первый против Швеции, после чего сел на лавку. Никто не знает, как сыграл бы Шипачев в полуфинале, но ситуация-то сложилась форс-мажорная. Но даже в ней Знарок остался верен принятому решению. Прав ли он был в своей принципиальности – сказать сложно.

В самом начале матча тренерский штаб сборной России вообще мудрил со звеньями – на стартовое вбрасывание вышла тройка, не указанная в протоколе, а болельщики присвистнули от удивления: впервые со времен Сочи-2014 Овечкин и Малкин вышли в одном звене. На протяжении половины матча продолжался некий сумбур, в котором россияне ориентировались лучше, и к 37-й минуте даже повели в счете. Но всего на 72 секунды. Затем Канада Майка Бэбкока навела порядок, Брэд Маршан вышел на первый план, а наши защитники, к сожалению, самые опытные, стали ошибаться. Возможно, тренерскому штабу стоило внести коррективы после очередной ошибки Андрея Маркова, тем более, что Никита Нестеров играл вдохновенно, у него многое получалось, причем не только в обороне. Однако все продолжалось так, как началось, счет вырос до 5:2 к 50-й минуте, что означало победу хозяев.

Чемпионат мира. Кёльн-2017

Россия – Канада — 2:4

Канада: главный– Джон Купер, ассистенты – Жерар Галлан, Дэйв Хекстол

Россия: главный – Олег Знарок, ассистенты – Харийс Витолиньш, Илья Воробьев, Игорь Никитин

До полуфинальной стадии у российской команды на этом турнире все складывалось неплохо. Выход из группы со второго места (одно поражение, от США), уверенная победа над Чехией в четвертьфинале. Канада, несмотря на первое место в своей группе, в первом раунде плей-офф испытала трудности, с трудом одолев немцев. При том, что состав сборной Джона Купера был весьма неплохим, особенно ударное звено, в котором зажигали Марк Шайфли, Нэйт Макиннон и Джефф Скиннер.

Россиянам на этом чемпионате не хватало жесткости, акцент был сделан на комбинационный хоккей и мастерство техничных, но ни разу не габаритных Евгения Кузнецова, Никиты Гусева, Артемия Панарина. В общем-то, до полуфинала жесткости и не требовалось. Команда Олега Знарка показывала яркий зрелищный хоккей, оттягиваясь на аутсайдерах группы. Понятно, что с Канадой нужно было играть по-другому. И соперник, предчувствуя это, предпринял необходимые шаги. Тренерский штаб Купера наметил самого опасного игрока с точки зрения силовой борьбы, Сергея Андронова, и начал операцию по выводу его из строя. Сделать это не получилось, но тактическая задумка хоть частично, но сработала – к третьему периоду Андронова основательно помяли. Наши же уходили на второй перерыв в приподнятом и, наверное, в несколько вальяжном настроении, ведя со счетом 2:0.

Никто не знает, что было сказано в раздевалке во втором перерыве. Но, судя по результату, либо сказано было мало, либо слова тренеров до игроков не дошли. Сборная России вышла не готовой к тотальному прессингу. Начались удаления, которые и лишили нашу команду последних сил. Канада же хладнокровно реализовала преимущество, дождавшись своего шанса. Странно, но тайм-аут Олег Знарок взял только после того, как наши пропустили третью шайбу, перед заменой голкипера на шестого полевого игрока. Возможно, стоило сделать это раньше, когда стало понятно, что игра команды в третьем периоде разваливается. Остается констатировать, что и здесь мастерство тренерского штаба соперника оказалось выше и, помимо, прочего, сыграло свою роль в итоговом успехе.

Чемпионат мира. Копенгаген-2018

Россия – Канада — 4:5 ОТ

Канада: главный – Билл Питерс, ассистенты — Майкл Йео, Роберт Бугнер

Россия: главный – Илья Воробьёв, ассистенты – Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин

После победы в Пхёнчхане сборники, участвовавшие в ОИ, были полностью выжатыми, десант из НХЛ не был таким внушительным, как в предыдущие годы. Далеко прошли «Коламбус» (Бобровский, Панарин), «Вашингтон» (Овечкин, Кузнецов, Орлов), «Тампа» (Кучеров, Василевский).

Зато у России был новый тренерский штаб. К Жамнову, который ненадолго стал тренером, и Никитину добавились Кудашов и Гатиятулин, а Олега Знарка сменил Илья Воробьёв. Тяжелый матч (не лучший для голкипера Шестеркина) удалось перевести в овертайм, где россияне надолго оказались в меньшинстве. Две минуты получил Капризов, а на игру втроем против четверых Игорь Никитин выпустил сначала ветерана Павла Дацюка, а затем изрядно вымотанных Андронова, Гаврикова и Киселевича. Шансов против Макдэвида и Ко у ребят было минимум, что и было доказано через полторы минуты после удаления.

Чемпионат мира. Рига-2021

Россия – Канада — 1:2 ОТ

Канада: главный — Жеррар Галлан, ассистенты — Майкл Дик, Майкл Келли, Андре Ториньи

Россия: главный – Валерий Брагин, ассистенты – Альберт Лещев, Александр Титов, Константин Шафранов

В Ригу команду привез Валерий Брагин, сделавший себе имя работой с молодежной сборной. Назначение вполне логичное, если предположить, что с подросшими бывшими воспитанниками тренер найдет общий язык и на взрослом уровне. Не без сложностей наша команда прошла групповой этап. Вратарская проблема, о которой много говорили до начала турнира, решилась: поймал кураж Александр Самонов, приехал из-за океана Сергей Бобровский. Учитывая то, как выступала в группе Канада, перед четвертьфиналом возникла непривычная для подобного уровня турниров ситуация: Россия выходила на матч с главным соперником всех времен в статусе фаворита.

Вратарский вопрос был решен в пользу Бобровского, не сыгравшего до этого на турнире ни одного матча. И он не подвел. В целом команда была управляемой, тренерской, физически готовой и могла проходить дальше. Однако тактика на четвертьфинал была выбрана крайне осторожная, тренерский штаб сыграть с позиции силы не рискнул. Именно это и нужно было нашим соперникам, которые, наверное, даже несколько удивились такому развитию событий. У Канады по ходу турнира сформировалось ударное звено, именно оно и делало результат. Это облегчало задачу нашим. Сыграть пожестче с Манджапане, Хенриком и Брауном, которые не выглядят образцами атлетизма, по-хорошему прибить это звено, — и соперник остался бы без своего главного оружия. Вместо этого россияне дали канадцам и их лидерам почувствовать еще больше уверенности, чем после победы над США. Но даже такой хоккей принес команде Валерия Брагина промежуточный результат – наши повели в счете во втором периоде, но развить успех не смогли. Хотя, наверное, после этой шайбы нужно было приложить максимум усилий для того, чтобы это сделать. А Канаде потребовался единственный момент для того, чтобы сравнять счет, и она им воспользовалась.

Да и в овертайме соперник сборной России не делал ничего сверхъестественного. Просто продолжил играть в свой хоккей и ждать ошибки нашей команды. И она случилась. Трио Никита Нестеров, Иван Морозов и Владимир Тарасенко, далеко не самых готовых к такому стрессу игроков сборной, не уследило за лидерами Канады. Сначала Морозов позволил обойти себя защитнику Трою Стетчеру, а затем явно уставший Тарасенко не доработал вблизи ворот с Манджапане.

Резюмируя, можно сказать, что одна из причин того самого «комплекса Канады», о котором начинают говорить после каждого проигранного россиянами матча, — тренерская. Очень часто в решающие моменты нашим наставникам не хватает опыта, мастерства, а иногда и просто спокойствия, чтобы принять правильные решения. У России страдает главный компонент, в котором сильны заокеанские наставники – управление игрой в стрессовых ситуациях, когда что-либо начинает идти не по плану.