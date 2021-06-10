Продолжат ли карьеру звёздные ветераны – Дацюк, Мозякин и Зарипов? Главные вопросы в КХЛ

На этой неделе в Барвихе состоялась официальная церемония закрытия 13-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Лучшие игроки минувшего сезона получили свои заслуженные награды, а уже всего через месяц клубы начнут выходить из отпусков, чтобы начать подготовку к новому чемпионату. Изучаем главные оставшиеся вопросы межсезонья в КХЛ.

Кто будет играть за «Адмирал»?

31 марта президент КХЛ Алексей Морозов по итогам состоявшего совета директоров лиги объявил, что в следующем сезоне примут участие 24 клуба. В состав участников КХЛ вернулся приморский «Адмирал», пропускавший прошлый сезон из-за сложной финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса. При этом было особо подчёркнуто, что клуб из Владивостока сыграет при условии погашения долгов за сезон-2017/2018.

«Что касается «Адмирала», то долги есть. Сегодня было дополнительное условие. Все члены совета директоров за него проголосовали. На 21 марта 2018 долг составлял 146 млн рублей, сейчас долг составляет 56 млн рублей. Сегодня было принято решение предоставить «Адмиралу» отсрочку до 31 июля 2021 года. Если долги не погасят, клуб не допустят до участия в чемпионате», — говорил Морозов.

С тех пор прошло 2,5 месяца, за которые приморский клуб определился с фигурами главного тренера (им стал Сергей Востриков) и спортивного директора (на эту должность назначили Вадима Аверкина). Однако самый интригующий вопрос – кто будет играть за «Адмирал» – по-прежнему висит в воздухе. На сегодняшний день владивостокский клуб не заключил ни одного контракта с кем-либо из игроков.

Сообщалось, что новому руководству «Адмиралу» до их пор не выдали доступ в ЦИБ (Центральное информационное бюро – именно там принимаются предложения и утверждаются все сделки в КХЛ). Точнее, он находится в режиме чтения. Боссы приморского клуба могут изучать переходы в лиге через ЦИБ, подписывать какие-то предварительные соглашения, но регистрировать контракт – нет. Так будет продолжаться до тех пор, пока «Адмирал» не погасит все долги. А официальных сообщений о погашении клубом задолженностей пока не поступает.

Когда «Ак Барс» и Зарипов подпишут новый контракт?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый титулованный игрок в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов на данный момент пребывает в статусе неограниченно свободного агента. В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.

На этой неделе «Чемпионат» сообщал, что 40-летний нападающий должен подписать новый контракт с казанским клубом. Об этом будет объявлено после встречи игрока с президентом клуба Наилем Магановым. В ближайшее время состоится встреча Зарипова и Маганова, на которой стороны договорятся о финансовых условиях соглашения, тогда как уже понятно, что срок контракта составит один сезон. Денежные условия сделки во многом будут зависеть от итогов медосмотра, который ветеран лиги сейчас проходит в Швейцарии.

Какое решение о будущем примет Павел Дацюк?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый возрастной игрок сезона КХЛ-2020/2021 центрфорвард «Автомобилиста» Павел Дацюк также ещё не подписал новый контракт со своим клубом. Во вторник, 8 июня, 42-летний нападающий получил приз имени Сергея Гимаева «За верность хоккею». В сезоне Дацюк провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (12+23) очков. В плей-офф форвард провёл пять матчей и записал на свой счёт 3 (1+2) балла.

«Стараюсь отвлечься от принятия решения о продолжении карьеры. Решения у меня пока нет. Приз за верность хоккею заставил меня задуматься. Любовь к хоккею – это самое главное. Речь не о суммах. Болельщики, которые голосовали за меня, заставили задуматься. В любом случае это будет тяжёлое решение, и я буду его отгонять», – сказал Дацюк сразу после завершения церемонии.

В прошлом году заслуженный форвард подписал контракт с «Автомобилистом» только в середине июля. Скорее всего, именно в эти сроки Павел примет решение о своём будущем в хоккее и сейчас. При этом я бы совершенно точно не стал ориентироваться на то обстоятельство, что уральский клуб уже превышает платёжную ведомость и новый контракт с Дацюком может стать дополнительной головной болью для них. Сохранение в команде главного воспитанника в истории екатеринбургского хоккея – это имиджевая история. И найти 13-15 млн рублей под новый контракт с форвардом «Автомобилист» наверняка сможет. Главное, чтобы у самого Павла нашлось желание продолжать играть в хоккей.

Мозякин станет тренером «Магнитки» по большинству?

А вот за лучшего снайпера в истории КХЛ и отечественных чемпионатов 40-летнего Сергея Мозякина, похоже, всё уже решили в его клубе. В конце мая стало известно, что магнитогорский «Металлург» не намерен предлагать звёздному ветерану контракт игрока. Прославленный хоккеист может войти в штаб Ильи Воробьёва в качестве тренера по большинству. В этом случае игровая карьера Мозякина будет завершена.

«Сергею сделано предложение по работе в тренерском штабе. К сожалению, у нас состав не укомплектован, мы ведём переговоры с некоторыми игроками, и места под потолком зарплат у нас особо нет. Учитывая опыт игры Сергея, особенно в большинстве, мы бы хотели сохранить его в тренерском штабе в качестве специалиста по большинству. Ответа от Сергея пока нет. Конечно, желание продолжить игровую карьеру у Сергея ещё есть. Но… есть ещё и цифры», — приводит слова директора «Магнитки» Сергея Ласькова «Р-Спорт».

Любопытно, что в минувшем сезоне магнитогорский клуб уступил во втором раунде плей-офф будущему чемпиону – «Авангарду» (2-4), а 40-летний Мозякин с 10 очками стал лучшим бомбардиром уральского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина. Ветеран КХЛ разделил звание лучшего бомбардира уральцев в плей-офф с канадским форвардом Тейлором Беком, от услуг которого в «Магнитке» приняли решение отказаться. В ближайшее время уральцы расторгнут контракт с иностранным нападающим, чтобы на сэкономленные деньги подписать соглашения с двумя центрфорвардами-легионерами.

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Селекция «Авангарда» в условиях возможного ухода Каски и Буше

Сразу после завершения седьмого матча финала плей-офф КХЛ с ЦСКА было очевидно, что сохранить в полном объёме чемпионский состав «Авангарду» будет невозможно. Так происходило всегда и со всеми в лигах, где действуют ограниченные, а не бездонные бюджеты. Игроки, становящиеся чемпионами, вырастают в цене, и в условиях жёсткого потолка зарплат менеджерам клубов приходится принимать непростые решения.

Омский клуб расстался с нападающими чекинг-лайн – Алексеем Потаповым и Андреем Стасем – не сумев договориться с хоккеистами о новых контрактах. Контракт с 37-летним Ильёй Ковальчуком был расторгнут по взаимной договорённости, тогда как от вратаря Игоря Бобкова «ястребы» отказались по своей инициативе, выплатив голкиперу 5 млн рублей за досрочное расторжение контракта. Расставание с возвращающимся в «Спартак» Александром Хохлачёвым также было ожидаемым моментом.

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В свою очередь, потеря ведущего защитника Оливера Каски и лучшего снайпера команды в победном плей-офф Рида Буше явно не входили в планы руководства «Авангарда». Обоим иностранцам были сделаны квалификационные предложения, которые финский защитник и американский форвард не приняли. В последнее время в СМИ муссируется информация о возможном переходе Каски в ЦСКА, а Буше – в «Локомотив», но официального подтверждения эти слухи пока что не нашли. Оба игрока являются ОСА в КХЛ, и, чтобы заполучить этих хоккеистов в свои ряды другим клубам лиги, необходимо выплатить «Авангарду» серьёзную компенсацию.

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Кто может заменить Оливера и Рида в «Авангарде»? В начале мая омский клуб провёл обмен всё с тем же «Локомотивом», в результате которого «ястребы» получили права на словацкого нападающего Петера Цегларика. Именно он должен был стать возможной заменой Буше, но на минувшем чемпионате мира Цегларик неожиданно выдал лучший турнир в своей жизни. Директорат ЧМ-2021 признал Петера лучшим форвардом мирового первенства, и теперь появилась информация, что словак рассчитывает на возвращение в НХЛ после своего успеха в Риге.

Что касается альтернативы Каски, то проходила информация, что «ястребы» заинтересованы в услугах защитника сборной США на минувшем ЧМ Адама Кленденинга. Но для начала «Авангарду» нужно получить окончательный ответ от Оливера о его дальнейших планах в карьере. Так что болельщикам омского клуба придётся запастись терпением в ожидании разрешения трансферных вопросов.

Сохранит ли Валерий Брагин место главного тренера в СКА?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В минувшем сезоне 65-летний Валерий Брагин совмещал должности главного тренера в СКА и сборной России. На клубном уровне российский тренер не работал на протяжении последних девяти лет – с сезона-2012/2013, когда он непродолжительное время возглавлял ЦСКА. СКА под руководством Брагина занял второе место в Западной конференции КХЛ, после чего потерпел поражение на стадии полуфинала плей-офф от ЦСКА, не сумев пробиться в финал Кубка Гагарина.

Гораздо хуже сложились дела на международном уровне. На завершившемся в Латвии чемпионате мира сборная России оступилась на стадии четвертьфинала, в овертайме уступив команде Канады (1:2 ОТ). В официальных речах представители Федерации хоккея России поддержали Брагина и заявили, что специалист должен продолжать работу со сборной в олимпийском сезоне, но доверять на 100% этим словам я бы не стал. В схожем ключе ранее высказывались о работе Воробьёва и Кудашова, а затем следовали радикальные изменения.

Если в ФХР всё-таки придут к выводу, что Брагину необходима замена на тренерском мостике национальной команды, это решение может повлечь за собой и изменения в армейском клубе. Ведь все уже давно привыкли, что главный тренер сборной России и СКА – это одно и то же лицо.

«Динамо» ищет двух иностранцев – голкипера и партнёра Шипачёву

Московское «Динамо» близко к завершению работы на трансферном рынке КХЛ. Со слов официальных представителей клуба известно, что бело-голубые сейчас заняты поиском двух иностранных хоккеистов. Новый главный тренер динамовцев Алексей Кудашов настаивает на усилении вратарской линии команды. На этой неделе столичный клуб завершил формирование тренерского штаба, подписав контракт с тренером вратарей Магнусом Веннстрёмом.

Привлечение шведского специалиста свидетельствует о намерении клуба подписать контракт со шведским вратарём. Вполне возможно, что им станет Магнус Хелльберг, прекрасно знакомый Кудашову по совместной работе в СКА. На данный момент Магнус продолжает находиться на контракте в армейском клубе, однако его дни в Санкт-Петербурге сочтены – в новый сезон СКА пойдёт с бригадой Юханссон – Самонов, а соглашение с Хелльбергом должно быть расторгнуто.

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Также динамовцы заняты поиском иностранного нападающего в звено Вадима Шипачёва на замену Дмитрия Яшкина, который принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Платёжная ведомость москвичей позволяет спокойно жить в условиях потолка зарплат, ведь покинувший команду Яшкин входил в тройку самых дорогих игроков лиги. Линию обороны динамовцы сформировали полностью, закрыв позицию атакующего защитника Вячеславом Войновым, вернувшимся в хоккей после пропущенного сезона.