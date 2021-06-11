Чёрный вечер Ничушкина. Попал под сокрушительный хит канадца и совершил роковой промах

Победитель регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» перед стартом плей-офф справедливо считался одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. Могучая первая тройка, надёжный голкипер, номинированный на «Везину», слаженная игра всей команды — «лавины» порой производили впечатление машины, которую будет очень сложно остановить.

Первый раунд только подтвердил ожидания — «Колорадо» расправился с крепким «Сент-Луисом» в четырёх матчах. Следующую стадию «Эвеланш» начали с разгрома «Вегаса» 7:1, однако затем у подопечных Беднара вдруг обнаружились серьёзные проблемы, с которыми «лавины» справится так и не сумели. Оказалось, что кроме первой тройки забивать-то особо и некому, а с опекой Рантанена, Ландескога и Маккинона соперник способен справляться. Да и Грубауэр показал, что до уровня топ-вратаря плей-офф он не дотягивает, периодически допуская ляпы и ошибки.

Уже во второй встрече с «рыцарями» «Колорадо», скорее, «отскочил», но в других матчах везение было не на стороне парней из Денвера. Поймавший кураж после волевой победы в третьем поединке «Вегас» кардинально развернул ход серии, взял важнейший пятый матч в гостях и приехал домой, чтобы оформить выход в полуфинал.



Шестая игра серии началась весело: уже в течение стартовых 75 секунд «Колорадо» и «Вегас» обменялись заброшенными шайбами. Сначала защитник гостей Тэйвз в быстрой атаке распечатал Флёри, а затем достиг цели дальний бросок игрока обороны хозяев Ника Холдена. К Грубауэру по этому эпизоду есть вопросы.

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На первый перерыв «рыцари» ушли с преимуществом в счёте (Карлссон в касание классно замкнул поперечную передачу Мартинеса), а во втором отрезке началась голевая перестрелка.

Вот Рантанен реализует большинство, сравнивая счёт, но через 10 минут Киган Колесар шикарно подставляет черенок клюшки под бросок Пьетранджело. Вот Бураковски в быстром отрыве прошивает Флёри кистевым с ползоны, а через несколько смен Пьетранджело добавляет к ассисту ещё и гол, первым успевая на отскок от борта.

В этой игре настало время незаметных, неожиданных героев. Тэйвза, Холдена, Колесара, Бураковски и Пьетранджело объединил тот факт, что в шестом матче серии все они забросили свои первые шайбы в этом плей-офф. В таком поединке стоило ожидать голевых подвигов и от ещё одного персонажа второго плана — российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина. И челябинец, действительно, выглядел гораздо заметнее, чем в прошлых играх, а на 7-й минуте третьего периода он упустил шикарный момент, чтобы сравнять счёт! Ничушкин бросал практически наверняка из правого круга вбрасывания, но Флёри совершил прекрасный сейв, а после добивания Валерия с пятачка шайба пошла гораздо выше перекладины.

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Вероятно, это был роковой промах, ключевой момент в матче. По крайней мере, других таких верных возможностей сравнять счёт у «Колорадо» больше не возникало, а на 52-й минуте Уильям Каррье (у него тоже первый гол в плей-офф!) оказался расторопнее всех на пятачке и послал пятую шайбу в ворота Грубауэра.



Неудачный матч для «Колорадо», чёрный вечер для Ничушкина. Пробить Флёри Валерий не смог в третьем периоде, а ещё во втором отрезке россиянин угодил под сокрушительный силовой приём канадца Брейдена Макнэбба. У Ничушкина аж шлем слетел, но в этом эпизоде всё было чисто.

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При счёте 3:5 «Колорадо» рано заменил Грубауэра на шестого полевого, и уже на 57-й минуте Пасиоретти отправил шайбу в пустые ворота, сняв все вопросы о победителе матча и серии.



6:3 в матче, 4-2 в серии — «Вегас» выходит в полуфинал Кубка Стэнли, где «золотых рыцарей» уже ждёт сенсационный «Монреаль».