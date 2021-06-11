«Я не выиграл ни черта! Это отстой». Злость «Колорадо» после вылета от «Вегаса»

46-я минута третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Финский форвард Микко Рантанен пушечным броском выводит «лавин» вперёд (2:1) за 14 минут до конца третьего периода. К этому момент счёт в серии был 2-0 в пользу команды Джареда Беднара, которая ещё не знала вкуса поражений в этом плей-офф.
Казалось, что «лавины» в нынешнем сезоне наконец-то собрали пазл, позволяющий претендовать на повторение успеха 20-летней давности, когда они последний раз выигрывали Кубок Стэнли. Но всё рухнуло в один момент. В концовке третьего периода «рыцари» забросили две шайбы за 45 секунд, начавшие драматичный камбэк подопечных Питера Дебура в этой серии. «Вегас» выиграл четыре матча подряд, а игроки «Колорадо» в расстроенных чувствах отправились в отпуск. После поражения в сегодняшнем матче (3:6) главный тренер и лидеры «Эвеланш» не могли сдержать своей злости и печали.
«Следующий год для меня девятый в НХЛ. Я не выиграл ни черта»
Накануне НХЛ представила номинантов на «Харт Трофи», вручаемый самому ценному игроку лиги по итогам регулярного чемпионата. В число соискателей награды вошёл и нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, но вряд ли мысли о возможном «Харте» могли утешить его после поражения от «Вегаса».
«Всегда есть следующий год. Это всё, о чём мы говорим из раза в раз. Следующий год для меня девятый в НХЛ. И я не выиграл ни черта. Это отстой. Я чувствовал, что у нас лучшая команда в лиге, но мы не смогли это осознать. Мы проиграли четыре раза подряд. Это просто дерьмо», — заявил раздражённый Маккиннон на послематчевой пресс-конференции.
«Если люди хотят найти виновных, пусть указывают пальцем на меня»
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар готов принять огонь на себя за неудачу своей команды в нынешнем плей-офф.
«Получился отличный сезон, в котором ребята проявили себя огромными молодцами. Кажется, что два сезона влились буквально воедино, что вызвало больше психологическое истощение. Выигрывать всегда непросто, и мы должны снять шляпу перед «Вегасом».
Я уверен, что смогу продолжать руководить «Колорадо». Я предан этой команде, у нас налажены прекрасные взаимоотношения с игроками. Мы всегда работаем над постоянным прогрессом.
Посмотрите на лица наших игроков. Как сильно они хотели, как много они работали… Прямо сейчас я испытываю огромное разочарование. Очень больно. И если люди хотят найти виновных, то пусть указывают пальцем на меня», – заявил Беднар.
«Мы извлечём уроки в дальнейшем, но сейчас нам очень больно»
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског прокомментировал вылет «Эвеланш» во втором раунде плей-офф НХЛ.
«Мы стараемся не жить прошлым, но оглядываясь назад, очевидно, что во втором матче нам удалось удержать победу, а в третьей и четвёртой встречах этого не произошло. В прошлом матче мы контролировали ход всей игры, но уступили. Сегодняшним вечером мы очень упорно сражались, боролись, бились… Очень горжусь нашей командой, рад быть частью такого коллектива. Мы извлечём уроки в дальнейшем из этого поражения, но сейчас нам очень больно», – сказал Ландеског.
«Тяжёлые чувства для моей семьи»
В свою очередь игроки «Вегаса» уже думали о предстоящей серии с «Монреаль Канадиенс», которая для многих из них будет довольно непростой с психологической точки зрения. 26-летний нападающий «Голден Найтс» Уильям Каррье является уроженцем Монреаля.
«Тяжёлые чувства для моей семьи. Произойдёт своего рода разделение. Перед тем, как прийти сюда к вам, мы говорили об этом с Джонатаном Маршессо и Марком-Андре Флёри. Очевидно, что каждый раз, когда мы играем там в сезоне, это что-то особенное. Но теперь мы встретимся с ними в плей-офф. Как только мы выйдем на лед, мы будем готовы сыграть хороший раунд.
Если вам нужна дополнительная мотивация на третий раунд плей-офф НХЛ, значит вы находитесь не на своём месте. Я думаю, что все ребята готовы играть. Конечно, мы там выросли, и, конечно, мы говорим об этом. Но я думаю, что Макса Пасиоретти это будет намного более сильная мотивация, ведь он играл там на протяжении долгого времени. Он возвращается в Монреаль, и этот фактор должен стать дополнительным бонусом для нашей команды.
Что касается лично меня, то это команда моей юности. Это команда, на матчах которой я рос. Это команда, за которой я наблюдал в детстве, но повторюсь, игра с «Монреалем» скорее является мотивацией для Макса», — сказал Каррье на пресс-конференции.
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