Войнов — в «Динамо», Буше — в «Локомотиве». Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

За последние три недели ряд клубов Континентальной хоккейной лиги произвёл серьёзные изменения в своих составах.

Финалист Кубка Гагарина ЦСКА обменял голкипера Александра Шарыченкова в «Салават Юлаев», освободив место во вратарской бригаде под шведа Адама Рейдеборна, от услуг которого ранее отказались в «Ак Барсе». В селекции столичного клуба вообще наметился уклон на шведских хоккеистов. Состав команды также пополнили защитник Виктор Сведберг, являющийся гражданином Казахстана и не считающийся легионером в КХЛ, и экс-игрок НХЛ Юаким Нордстрём. А вот центрфорвард Андрей Локтионов оказался обменян в хабаровский «Амур». Впрочем, контракт со своим новым клубом он пока подписывать не спешит.

В свою очередь бывший вратарь ЦСКА Ларс Юханссон близок к заключению контракта со СКА, где он должен заменить Магнуса Хелльберга, который может продолжить карьеру в московском «Динамо». Экс-нападающий СКА Владимир Ткачёв продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе», а его бывший одноклубник Василий Подколзин заключил трёхлетний контракт новичка с «Ванкувером».

Бело-голубые почти завершили формирование линии обороны, вернув в хоккей после пропущенного сезона защитника Вячеслава Войнова, и теперь находятся в поиске иностранного голкипера и форварда-легионера. В начале июня динамовцы полностью сформировали тренерский штаб команды. Контракт с клубом подписал шведский специалист Магнус Веннстрём.

Утром 11 июня «Локомотив» совершил крупный обмен с «Авангардом», в результате которого состав ярославской команды пополнил лучший снайпер «ястребов» в минувшем плей-офф американский форвард Рид Буше. «Ястребы» получили денежную компенсацию.

«Витязь» сформировал новый тренерский штаб команды. Его возглавил Юрий Бабенко, который ранее работал в московском «Динамо», юниорской и молодёжной сборных России. В тренерский штаб специалиста вошёл 42-летний Андрей Марков. «Спартак» вернул в Россию из-за океана участника МЧМ-2021 Василия Пономарёва.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Федотов («Трактор»), в. Рейдеборн («Ак Барс»), з. Сведберг («Барыс»), н. Косоренков («СКА-Нева», ВХЛ), н. Нордстрём, з. Нестеров (оба — «Калгари», НХЛ), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ) в. Юханссон (СКА), в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Робинсон, з. Гилмор, н. Кемпе, н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — «Металлург» Мг), н. Телегин («Авангард»), з. Саморуков («Эдмонтон», НХЛ), н. Локтионов («Амур»), з. Рыков («Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ) н. Соркин, н. Шалунов, н. Окулов СКА н. Свечков («Лада», ВХЛ), н. Скоренов («Гомель», Беларусь), в. Юханссон (ЦСКА), з. Фальковский («Динамо» Мн) в. Хелльберг («Динамо» М), з. Белов, н. Ткачёв («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Подколзин («Ванкувер», НХЛ) з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль «Йокерит» в. Терво («КеуПА, Финляндия), з. Линдбом («Биль», Швейцария), н. Турунен («Давос», Швейцария), н. Комбе (ХПК, Финляндия) в. Калниньш, в. Юкури («Лукко», Финляндия) з. Лепистё, з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Савинайнен, н. Пильстрём, н. Мяэналанен («Кярпят», Финляндия) в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен «Динамо» М гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), тв. Веннстрём («Рёгле), в. Хелльберг (СКА), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»), з. Войнов (без клуба), н. Никонов («Торпедо») гт. Крикунов, ст. Бабенко («Витязь»), т. В. Воробьёв («Амур»), т. Скопинцев, т. Еремеев, в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен, з. Григорьев, н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. Кучерявенко, н. Пяаярви, н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев («Амур»), з. Верещагин («Торпедо») в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Кулёмин, н. Линдберг, н. Игумнов, н. Муранов «Спартак» гт. Б. Миронов, в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), з. Громов («Рязань», ВХЛ), з. Костенко («Лада», ВХЛ), з. Ручкин, н. Ковальчук, н. Хохлачёв (все — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин (оба — «Трактор»), н. Кугрышев, н. Солодухин (оба — «Салават Юлаев»), з. Хед («Лугано», Швейцария), н. Пономарёв («Шавиниган», QMJHL) гт. Знарок, в. Гудачек, в. Беспалов, в. Трушков, з. Козловский ( оба — «Лада», ВХЛ) з. Кутейкин, з. Гришин, н. Радил, н. Ганзл, н. Зубов («Амур»), з. Кулик («Трактор»), н. Лехтеря, н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Аркалов, н. Торченюк, н. Фёдоров («Динамо» М), н. Чернов, н. Юньков, н. Медведев, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин, з. Зубарев, з. Юсе («Рапперсвилль», Швейцария), н. Кара («Северсталь») «Локомотив» н. Буше («Авангард»), н. Сагадеев («Барыс»), з. Елесин («Калгари»), н. Полунин («Амур»), н. Анисимов («Оттава») в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Охтамаа, з. Савченко, з. Ковалёв, н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Трактор»), н. Романов, н. Ландер («Цуг», Швейцария), н. Коваленко («Ак Барс») в. Паскуале, з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин «Витязь» гт. Бабенко («Динамо» М), т. Марков, н. Индрашис («Динамо» Р), н. Оямяки («Линчёпинг», Швеция), н. Яремчук («Авангард»), з. Кемиляйнен («Таппара», Финляндия) гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Катичев, з. Ержабек, н. Даугавиньш («Берн», Швейцария), н. Артюхин, н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю («Динамо» Мн), н. Дергачёв («Авангард») т. Бец, т. Малков, т. Оленев, в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, з. Паутов, н. Бардаков, н. Смолин, н. Гончаров «Торпедо» в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), з. Лыпкань («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ), з. Верещагин («Динамо» М), н. Агостино («Торонто», АХЛ), н. Заар («Рёгле», Швеция) з. Уайдман, н. Жафяров, н. Шварц («Адлер», Германия), н. Никонов («Динамо» М) з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин ХК «Сочи» з. Дьяков («Юность», Беларусь), з. Камалов («Амур»), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»), н. Пилипенко («Автомобилист») в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев») гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий «Северсталь» з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮП», Финляндия), н. Рассказов («Амур»), н. Кара («Спартак»), з. Рыков (ЦСКА) з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки, з. Лалонд, з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев, н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Берглунд, н. Абдул, н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М), з. Кудако («Сибирь») гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка «Динамо» Р гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Матссон («Фрёлунда», Швеция), з. Коррадо (МОДО, Швеция) н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия), н. Карсумс («Крефельд», Германия), н. Протапович («Автомобилист»), н. Пуарье («Кошице», Словакия), н. Шинкарук («Куньлунь Ред Стар»), н. Червены («Пеликанс», Финляндия) гт. Скудра, н. Индрашис («Витязь»), н. Зырянов («Амур») з. Зиле, з. Сотниекс, з. Скарлетт, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс, н. Мейя «Динамо» Мн н. Теденбю («Витязь»), в. Рыбар («Кярпят», Финляндия) гендир. Шуневич, з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»), н. Паре («Авангард»), з. Знахаренко («Амур»), з. Фальковский (СКА) гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров, н. Мосалёв, в. Колосов

«Ак Барс» освободил от занимаемой должности генерального менеджера клуба Равиля Якубова, назначив на этот пост его бывшего помощника Марата Валиуллина. Последним ходом Якубова стало заключение контракта с бывшим динамовцем Дмитрием Кагарлицким.

Как уже было замечено выше, новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина «Авангард» обменял Буше в «Локомотив». Зато «ястребам» удалось договориться о продлении контракта с финским защитником Оливером Каски, входившим в интересы ЦСКА.

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Тейлором Беком и не намерен предлагать новое соглашение Сергею Мозякину. Сообщалось, что 40-летнему россиянину предложено войти в тренерский штаб Ильи Воробьёва.

«Барыс» объявил о подписании контракта со шведским защитником Олле Альсингом. Он подписал одностороннее соглашение, рассчитанное на один сезон. При этом клуб из Нур-Султана несёт огромные потери на трансферном рынке, от прошлогоднего состава команды не осталось практически и следа.

Воспитанник «Трактора» форвард Виталий Абрамов вернулся в Челябинск из-за океана и подписал контракт на два года. Нападающий выступал в системе «Трактора» до 2015 года, после чего уехал в QMJHL. С сезона-2018/2019 хоккеист выступал в системе «Оттавы Сенаторз».

Сразу несколько хоккеистов пополнили состав «Амура». Хабаровчане продолжают делать акцент на чешских легионерах, пригласив бывшего нападающего «Спарты» Давида Томашека и форварда из «Либереца» Радана Ленца. Кроме того, скоро должно быть официально объявлено о подписании контракта с голкипером Патриком Бартошаком.

Интересные дела происходят в «Куньлунь Ред Стар». Этот китайский клуб на данный момент не произвёл ни одного трансфера на вход, зато уже потерял главного тренера. Финский специалист Кари Ялонен отказался от работы в «драконах» и расторг контракт с клубом.

Восток