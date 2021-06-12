Рекордсмен КХЛ среди иностранцев покинул лигу. Превзойти Доуса может только один хоккеист?

Найджел Доус покинул КХЛ после 10 лет выступления в лиге

Накануне стало известно, что 36-летний нападающий Найджел Доус покинул КХЛ после 10 лет непрерывного выступления в лиге. Канадский форвард выступал за «Барыс», «Автомобилист», а последним клубом нападающего стал казанский «Ак Барс». В минувшем сезоне Доус принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата, набрав 43 (23+20) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Доус сыграл в 14 встречах, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+2».

После завершения сезона руководство «Ак Барса» сообщило, что не станет предлагать новый контракт форварду, после чего Доус вышел на рынок неограниченно свободных агентов. В разное время сообщалось об интересе к форварду со стороны нескольких клубов КХЛ, но среди них уже не было претендентов на главный трофей лиги в следующем сезоне. В результате Найджел подписал двухлетний контракт с немецким клубом «Адлер Мангейм», что практически наверняка означает завершение карьеры Найджелом в КХЛ.

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Доус занимает второе место в КХЛ по голам и пятое по набранным очкам

На протяжении последних сезонов Доус уже не считался легионером в лиге, так как ранее принял гражданство Казахстана. Но иностранцем (игроком, не имеющим права играть за сборную России) от этого он являться не перестал. Опытному форварду принадлежит множество рекордов лиги среди иностранных игроков. За карьеру в КХЛ Найджел провёл 608 матчей, в которых забросил 293 шайбы и сделал 257 результативных передач, остановив свой бомбардирский счётчик на красивой отметке в 550 очков.

На момент ухода из лиги Доус занимал пятое место в истории КХЛ по набранным очкам, уступая только Сергею Мозякину (928), Вадиму Шипачёву (740), Данису Зарипову (670) и Александру Радулову (581), а по числу заброшенных шайб располагался на второй строчке, проигрывая исключительно Мозякину (419). Если говорить о снайперском и бомбардирском рейтингах среди иностранцев, то в них Найджел уверенно занимал первые места. Теперь же Доус покинул лигу, и мы изучаем, кто имеет шансы превзойти его достижения в обозримом будущем.

Зачёт снайперов среди иностранцев

В этом рейтинге ближайшим преследователем Найджела является 35-летний белорус канадского происхождения Джефф Плэтт. В это межсезонье опытный нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон, но шансы превзойти достижение Доуса являются исключительно умозрительными. Плэтт проигрывает достижению Найджела 94 точных броска. В минувшем сезоне Джефф забросил 10 шайб в 59 матчах. Нетрудно подсчитать, что при сохранении подобной результативности 35-летнемй форварду необходимо провести ещё 9,5 сезонов в лиге, чтобы покорить рекорд канадского казаха.

Следом в зачёте располагаются завершивший хоккейную карьеру Мэтт Эллисон (193) и нападающий «Барыса» Роман Старченко (191). В прошлом сезоне 35-летний форвард поразил ворота соперников 15 раз в 65 встречах. Роман держит свой уровень на стабильном высоком уровне, из года в год демонстрируя примерно одинаковую результативность, забивая от 15 до 22 шайб. Но и ему потребуется отыграть в КХЛ ещё значительное время при сохранении результативности, чтобы сместить бывшего партнёра по «Барысу» с первой строчки.

На пятом месте в рейтинге находится ещё один экс-игрок «Барыса» Брэндон Боченски (179), чья хоккейная карьера также осталась в прошлом. А вот шестую строчку занимает нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, в активе которого 173 заброшенные шайбы за карьеру в КХЛ. От результата Доуса его отделяют 120 голов, но финскому форварду всего 31 год, и прошлый сезон стал лучшим в его карьере с точки зрения личной результативности – в 62 матчах он забросил 32 шайбы.

Таким образом, именно Хартикайнен является первым претендентом на рекорд Доуса, но для его установления Теэму нужно провести в КХЛ минимум пять сезонов. Следующие преследователи либо уже завершили карьеру в лиге, либо не имеют никаких шансов даже в теории превзойти снайперское достижение Найджела.

Зачёт бомбардиров среди иностранцев

В бомбардирском рейтинге наблюдается похожая ситуация. Второе место удерживает канадский нападающий Эллисон (458), давно повесивший коньки на гвоздь. На третьей позиции находится Боченски (444), строящий свою политическую карьеру в Америке, а четвёртое место занимает защитник Даллман, также покинувший хоккей несколько лет назад.

Пятую строчку в зачёте бомбардиров среди иностранцев занимает шведский нападающий Линус Умарк (429), покинувший КХЛ перед началом прошлого чемпионата. Нынешний сезон Линус провёл в Швейцарии, его контракт с «Женевой-Серветт» рассчитан до 2022 года, после чего Умарк рассматривает вариант с возвращением на родину. Кажется, что в КХЛ мастеровитого шведа мы уже больше не увидим.

Как и в рейтинге снайперов, самым очевидным претендентом, имеющим шансы побить рекорд Доуса, видится финн Хартикайнен. В этой номинации Теэму уступает Найджелу 156 результативных действий – 394 против 550. В минувшем сезоне Хартикайнен набрал 70 очков, и, учитывая то обстоятельство, что самая результативная тройка регулярного чемпионата КХЛ-2020/2021 Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен продолжит играть за уфимский клуб в полном составе, можно предположить, что в новом чемпионате Теэму значительно приблизится к рекорду Доуса. Дальнейшие перспективы финского форварда будут зависеть от его желания продолжать выступать в КХЛ, но трёх лет ему должно хватить для покорения этой вершины. Однако в течение ближайших сезонов иностранные рекорды Доуса совершенно точно никто не превзойдёт.