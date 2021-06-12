«Это просто позор». Как вратарь Хабибулин одним движением «украл» у «Калгари» кубок

Летом 2021 года «Тампу-Бэй Лайтнинг» тащит ко второму подряд Кубку Стэнли голкипер Андрей Василевский, а 17 лет назад «молний» к первому трофею в их истории за руку вёл другой русский вратарь — Николай Хабибулин.

Сезон-2003/2004 был уже девятым в НХЛ для уроженца Екатеринбурга. До «Тампы» он играл за «Виннипег» и «Финикс», но XXI век Хабибулин встретил уже в форме с молнией на груди и вместе с «Лайтнинг» (которые поверили во вратаря, не игравшего в НХЛ из-за контрактных тяжб с «койотами» почти два года), прошёл путь от аутсайдеров лиги до самых высот.

Джон Торторелла Главный тренер «Тампы» в сезоне-2003/2004 «Я знал Николая Хабибулина еще по «Финиксу», когда он был не в лучшем состоянии. Он много курил, литрами пил кофе. Сейчас это совсем другой человек. То, что он вытворяет на льду, в голове не укладывается. Николай не просто классный вратарь и «позвоночник» нашей команды — он великолепный атлет».



В плей-офф 2004 года Хабибулин был поистине феноменален. Титул MVP достался Брэду Ричардсу — лучшему бомбардиру того Кубка Стэнли и автору семи победных для «молний» шайб, но многие игроки «Тампы» признавались, что самым ценным в их команде был именно российский вратарь.

Конечно, оборона «Тампы» при Торторелле была в полном порядке, но и Хабибулин предстал настоящей стеной. Об неё трижды разбили лоб хоккеисты «Айлендерс», по разу соперники из «Монреаля» и «Калгари». Пять сухарей за один розыгрыщ плей-офф — Николай лишь немного не дотянул до рекорда Доминика Гашека с шестью шатаутами.



Финальная серия с «огоньками» не стала бенефисом Хабибулина, однако без него «Тампа» ни за что бы не добралась до кубка. Николай выручал, оставлял в игре и вдохновлял своих партнёров, а в шестом поединке решающего раунда Кубка Стэнли стал непосредственным участником важнейшего эпизода, который, возможно, и предопределил исход финала.

Это было 5 июня 2004 года. «Калгари» вёл в серии 3-2 и планировал оформить чемпионство на домашней арене, но игра складывалась для «огоньков» невероятно тяжело. Дважды «Тампа» усилиями Ричардса выходила вперёд, дважды канадскому клубу приходилось отыгрываться. Но когда до конца основного времени оставалось чуть более шести минут, хозяева провели разящую быструю атаку, на острие которой оказался Мартин Желина. Шайба на пятачке ворот «молний» попала канадцу в коньки после сольного прохода Олега Сапрыкина и… Гол? Нет! Щиток «стены Булина»!



Фантастический сейв русского вратаря, однако на повторе все телезрители прекрасно увидели, что Хабибулин не только в переносном, но и в прямом смысле одним движением ноги «украл» у «Калгари» гол и, возможно, победу в матче и во всей финальной серии. Дело в том, что Николай выгреб шайбу уже из-за линии ворот.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Конечно, удивительно, что этот эпизод не стали просматривать судьи на видео. На камерах они бы обязательно разглядели, что Жилина забил гол. Да, можно было придраться к тому, что шайба пошла в створ от конька нападающего, но арбитры НХЛ никакого умышленного движения ногой точно не нашли бы. «Калгари» должен был выходить вперёд, и не факт, что «Тампа» за оставшееся время смогла бы отыграться на чужой арене. Сценарий Кубка Стэнли был бы полностью переписан, но… судьи не пошли смотреть повтор.

Мартин Желина Нападающий «Калгари» в сезоне-2003/2004 «Я помню, как ехал к воротам, как шайба ударила меня в коньки. Как я боролся на пятачке, как шайба попал в щиток и затем вылетела. Я думал, что арбитры НХЛ сделают запрос на просмотр. Но они почему-то его не сделали. Думаю, что если бы мне дали возможность сыграть этот эпизод снова, я бы начал праздновать гол. По крайней мере, я бы показал, что видел гол. Гэри Беттмэн и по сей день говорит, что шайбы в воротах не было. Но я буду продолжать говорить, что был гол. Просмотр не состоялся, и я не могу понять, откуда у него такая уверенность. В любом случае, это просто позор, потому что момент так и не был просмотрен».

В результате остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме шайба Мартена Сан-Луи позволила «Тампе» победить и утащить серию в седьмой матч, который «молнии» выиграли на домашней арене.



Скандал получился значительным. Чиновникам из НХЛ даже пришлось оправдываться и объяснять, почему при обилии камер на стадионе в Калгари момент так и не был просмотрен дополнительно. «Мы рассматривали этот эпизод с нескольких ракурсов, но только на одном из них удаётся разглядеть шайбу. Исходя из угла, на котором установлена камера, было недостаточно доказательств, что шайба полностью пересекла линию ворот», — говорил тогда вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл.