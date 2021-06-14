«Боже, он проделал дыру в Василевском!» Конфуз русского вратаря после дальнего броска

Полуфинал Кубка Стэнли-2021 стартовал в Тампе на «Амали-Арене», где «молнии» принимали «Нью-Йорк Айлендерс». Эта серия обещает превратиться в интереснейшее противостояние разных стилей, двух тренерских систем Джона Купера и Барри Тротца, в которых упор делается на совсем разные вещи. «Тампа» — это про сумасшедшую по таланту и креативу атаку. «Айлендерс» — про потрясающую организацию игры, для успеха которой даже не нужны суперзвёзды.



И всё-таки, несмотря на очевидную разность, «Тампу» и «Айлендерс» кое-что объединяет. В обоих клубах основными голкиперами являются россияне, и что Варламов, что Василевский проводят этот плей-офф на высочайшем уровне, помогая своим командам идти к главному трофею мирового клубного хоккея.

Первую встречу противостояния «молнии», на правах хозяев, постарались начать активно, но «Айлендерс» очень умело погасили этот порыв, быстро отодвинув игру у своих ворот. В результате именно «островитяне» в стартовом отрезке чаще тревожили вратаря соперника, а также смогли заработать два большинства. Правда, реализация подкачала. Что касается Василевского, то он был готов к моментальному вхождению в игру и уже в первом периоде сделал классный сейв после броска Пажо в ближний угол.



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«Тампа», конечно, пробовала найти пути к владениям Варламова, но при равном счёте «молнии» не форсировали события и не собирались выкладывать на стол все козыри.

Во втором периоде пошёл более весёлый хоккей. «Тампа» стала чаще контролировать шайбу, периодически запирая соперника в зоне и демонстрируя умение плести кружева на скорости, но «Айлендерс» это не особо впечатляло. «Островитяне» прекрасно сбрасывали давление и постоянно отвечали своими атаками, держа Василевского в тонусе.



На 33-й минуте команда Барри Тротца открыла счёт, наказав «Тампу» за коллективную ошибку. Обрез на чужой синей линии и плохая смена привели к тому, что Мэтью Барзал убежал к воротам Василевского. Рутта догнать оппонента не сумел, а россиянин пропустил между ног. Несколькими минутами ранее Василевского выручила штанга, здесь же прийти на помощь Андрею было некому и нечему.

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Забив, «Айлендерс» не сели в глухую оборону, и на льду по-прежнему шёл равный хоккей. При этом вратарь «островитян» Семён Варламов хоть и отразил за два периода 20 бросков, однако стоять на голове ему пока не приходилось.



В начале третьей двадцатиминутке «Тампа» взвинтила темп и, казалось бы, добавила своим атакам необходимой спортивной ярости. Оживились и трибуны «Амали-Арены», но тут… «Молнии» пропустили второй гол! После броска Пулока от синей линии ошибся Андрей Василевский, пропустивший очень лёгкую для себя шайбу. Впрочем, посмотрите, сколько времени и пространства было в этом эпизоде у канадского защитника.

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«Боже, он проделал дыру в Василевском!», — так прокомментировал в «твиттере» удачный выстрел Пулока один из болельщиков «островитян».



После второго гола у «Тампы» совсем опустились руки. Куда-то исчез весь богатый атакующий арсенал молний, а «Айлендерс» оседлали любимого конька — стали грамотно играть по счёту.



За две с небольшим минуты до сирены «молнии» заменили Василевского шестым полевым игроком, чуть позже Кучеров заработал большинство, и в расстановке «6 на 4» «Тампа» смогла-таки пробить Варламова. Комбинацию с участием всё того же Кучерова и Киллорна с пятачка завершил голом Пойнт.

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Но на большее «молний» не хватило. «Айлендерс» выиграли 2:1 и повели в серии полуфинала Кубка Стэнли. Тот самый конфуз Василевского после дальнего броска, увы, оказался для «молний» в этой встрече роковым, хотя проиграли они, конечно, не только из-за ляпа своего голкипера. Нет сомнений, что Андрей своей игрой в следующих матчах «отмажется» за оплошность, а вот сумеет ли Джон Купер придумать, как его команде противостоять шикарно подготовленным «островитянам»? Большой вопрос.